Bank-ID-kaparna länsar kontot när lönen kommit

Många oroar sig för att tjuvar ska slå till under semestern när huset står tomt. Men något som drabbar fler är id-kapningar.

Efter att lönen kommit in är det ett perfekt tillfälle för bedragarna att rensa ditt konto.

– De vet ungefär när folk får pengar, så det är möjligt att man tittar extra där då, säger Lotta Mauritzon, nationell bedrägeriexpert vid polisen.

Det finns många olika vägar för bedragarna att gå för att länsa ditt konto.

Manipulerar telefonnummer

”Spoofing” är ett sätt där personer ringer eller mejlar från falska nummer och e-postadresser.

– Det vanligaste för privatpersoner är telefonnummer. När de ringer så ser det ut att komma från till exempel banken i displayen. Men egentligen ringer de från ett helt annat nummer, säger Lotta Mauritzon.

Bedragarna lurar dig att de kommer från den bank där du är kund. De övertalar dig att logga in på din internetbank med bank-ID eller bankdosa, och där slår de till och bedrar dig på dina pengar.

Ringer och uppger sig vara från banken.

Samlar uppgifter om dig

Ett snarlikt bedrägeribrott kallas ”vishing”. Tillvägagångssättet är detsamma, någon ringer upp och uppger sig vara från din bank, polisen eller någon annan myndighet.

De förmår dig att antingen själv logga in på internetbanken eller att tala om för dem vad dina inloggningsuppgifter är.

– När du godkänner med bank-ID är bedragen beredd och loggar själv in på bankens hemsida.

Samma bedrägerier via e-post kallas ”phishing” och via sms ”smishing”.

Ytterligare ett sätt som bedragarna använder sig av är ”fishing”. Här försöker de samla in olika uppgifter om dig som de sedan säljer vidare.

– Många gånger handlar det om kortnummer som säljs vidare. En första person samlar in uppgifter och den andra personen, köparen, gör sedan bedrägerier genom kortnumret, säger Lotta Mauritzson vid polisen.

Luras via Facebook

På sociala medier finns det också sätt att locka till sig dina pengar. Till exempel kan din Facebook-profil bli kapad.

– När de har kapat din profil kontaktar de alla dina vänner. De säger att du behöver pengar snabbt och om dina vänner vill hjälpa till. Då går de oftast genom anonyma betaltjänster utomlands.

Lotta Mauritzson ger sina råd. Foto: POLISMYNDIGHETEN / POLISMYNDIGHETEN

Du ombedds att logga in via bank-id, sedan blir du bedragen. Foto: BILDBYRÅN

Men det sker också bedrägerier när du gör ärenden på internet.

– I webbutikens kassa har det förekommit att den delen blivit hackad. De slussar då dig till en ny falsk sida, i stället för den riktiga.

Näthandlarna - se upp

Allt fler nätshoppar och fler nätaffärer erbjuder sina kunder att spara kortuppgifterna hos dem. På så sätt blir nästa köp enklare och snabbare. Men för de kriminella blir näthandlarna attraktiva byten.

– Denna typ av bedrägeribrott är det vanligaste i Sverige och de är ganska många. Det är svårt att förhindra då det sker genom ett dataintrång från någon annanstans i världen, säger Lotta Mauritzson.

Kortuppgifterna säljs sedan vidare till bedragare som genomför köp på andras bekostnad.

– Det är viktigt att du har dina kort spärrade för internetköp när du själv inte ska handla. På det sättet kan du undvika att bli drabbad.

Lotta Mauritzon berättar om bedragarnas taktik för att få dig att ta ett beslut som du senare ångrar.

– De vill gärna få dig stressad. Då hinner du inte tänka efter om det verkligen känns rätt. Men försök att ta det lugnt. Andas och fundera innan du till exempel skickar över pengar via Facebook, eller loggar in via ditt bank-id. Försök kontrollera en extra gång.