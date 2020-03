Apoteas drag efter höga trycket – lånar personal

Nätapoteket Apotea, med bas i Uppsala, har haft en dramatisk ökning av sin försäljning de senaste veckorna. En del dagar har omsättningen varit det tredubbla jämfört med normala dagar. Företagets grundare och vd Pär Svärdson har därför varit i akut behov av ny personal och han såg en möjlighet när andra företag gå på knäna.

– Samtidigt som vi jobbar dygnet runt har andra branscher det väldigt jobbigt, så jag har vänt mig till hotell, restauranger och resebolag och erbjudit mig att ”låna” anställda av dem under den här krisen, berättar han.

Pär Svärdson berättar att fått väldigt positiv respons, ”några har blivit så glada att de börjat gråta”.

Slipper varsla

Apotea betalar löner för de anställda som de ”lånar” och deras normala arbetsgivare slipper då varsla personal.

– Vi har precis tagit in några som jobbar på en restaurang och vi ska ta in många fler. Jag har en dialog med flera företag i närområdet om att låna in mer personal så snabbt som möjligt. Vi vill ha ungefär 50 personer. Sedan löser vi det här vecka för vecka.

Pär Svärdson har konstaterat att en ny stor kundgrupp är pensionärer, men Apotea har även fått hjälpa vårdcentraler och sjukhus som fått slut på sina lager.

– I helgen hörde karolinska sjukhuset av sig till oss och behövde handsprit, inte om en vecka, de sa: ”vi behöver det i dag”, när vi förstod hur bråttom det var så donerade vi den sista handspriten vi hade till dem, berättar Pär Svärdson.

50 000 paket

Vissa dagar har Apotea skickat i väg över 50 000 paket och företaget sliter för att alla ska få sina beställningar så fort som möjligt.

Apoteas vd kan inte jubla över egna ekonomiska framgångar i dessa tuffa tider.

– Nej, nu tänker jag bara på att försöka hjälpa. Jag vet andra som har panikångest över att tvingas sparka personal. Vi har alla djävulska utmaningar framför oss. Många branscher har det fruktansvärt tufft. Men vi måste få ihop det. Alla tillsammans, säger Pär Svärdson.

