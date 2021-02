Anställda: Måste betala för att jobba på Indian Garden

Indian Garden är en restaurangkedja som serverar indisk mat på sex restauranger i Stockholm och en i Norrköping. Kedjan grundades av Razaul Karim, som kom till Sverige från Bangladesh på 90-talet.

Restaurangkedjan är prisbelönt. Karim har förekommit i medier flera gånger och när han öppnat nya restauranger har en rad kändisar synts i vimlet.

Men bakom framgångssagan finns anklagelser om att kedjan missbrukat det svenska systemet för arbetskraftsinvandring.

Det skriver Dagens ETC som har pratat med flera före detta anställda.

Enligt uppgifter till ETC lockar ägaren och grundaren Razaul Karim folk från sin hemstad Sulet i Bangladesh till Sverige för att jobba. ETC har talat med källor som säger att man får betala mellan 60 000 och 100 000 kronor för ett arbetstillstånd. Och väl i Sverige får personerna jobba minst tio timmar om dagen, sex–sju dagar i veckan. Timlönen uppges vara runt 30 kronor.

Uppgifter: Betalade 60 000 för arbetstillstånd

En namngiven tidigare anställd berättar för tidningen att han brukade jobba varje dag, ofta från morgon till kväll, för cirka 8 000 kronor i månaden.

– Jag arbetade med flera personer som betalat 60 000 kronor eller ännu mer för ett arbetstillstånd, säger han till ETC.

En annan namngiven tidigare anställd berättar att han jobbade elva–tolv timmar om dagen.

Ytterligare en namngiven person som tidningen har pratat med kallar Karim ”en fantastisk kock” och ”väldigt trevlig till en början”.

Men hon berättar också:

– De (anställda, red. anm.) började jobba vid sextiden och gick hem ofta framåt tio på kvällen. De jobbade sju dagar i veckan. Bodde sex–sju stycken i en etta. Karim gav dem bara 6 000 kronor i lön, kontant i handen.

Tingsrättsdomar om för låga löner

I reportaget berättas också att att ägaren krävt att få ta del av serveringspersonalens dricks. Enligt andra av ETC:s källor har anställda på papperet fått den lön Migrationsverket kräver för arbetstillstånd: 13 000 kronor. Men då har de tvingats ta ut pengar och ge tillbaka till chefen, skriver ETC.

Tidningen har tittat på fem tingsrättsdomar, som visar att kedjan betalat ut lägre lön än avtalat, och inte heller har betalat vare sig semesterersättning eller övertidsersättning. I förlikningar har Indian Garden tvingats betala tillbaka 885 000 kronor.

När ETC sökt Karim man bara fått svar via sms: ”Eftersom det pågår en förhandling kan jag tyvärr inte svara på frågor just nu. När allt är klart träffar jag dig gärna för att svara på frågor, men inte om enskilda fall.”

Samtidigt lever ägaren ett ekonomiskt välmående liv med en villa i Saltsjö-Boo samt äger en röd Rolls-Royce och en Cadillac Escalade.

Ägaren: ”Det stämmer inte”

När Expressen når Razaul Karim säger han att han är ledsen över det som har framkommit i medier.

– Det stämmer inte. Personalen som har uttalat sig säger inte sanningen, säger han.

Enligt Karim har flera av de som uttalat sig slutat eller fått sparken för längesen, och sen gått samman mot honom. Han säger att det de berättar inte stämmer – vare sig nu eller tidigare.

– Nej, nej aldrig.

– De har inte jobbat sju dagar och tolvtimmaspass. Vi har inget sådant system.

Razaul Karim har nu anlitat en advokat som han ska möta nästa vecka. Han överväger att göra en polisanmälan mot en av dem som har uttalat sig, då personen enligt Karim kommit med ”alltför grova anklagelser utan stöd”.

Han berättar vidare att angående tingsrättsdomarna har de inblandade fått sin övertids- och semesterersättning. Det fanns oenighet, men det är löst.

Om vi skulle prata med anställda hos dig i dag, vad skulle de säga?

– Jag vet att alla är nöjda.

