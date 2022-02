Centerpartiet vill sänka skatten på biodrivmedel

Under dagens pressträff presenterade Centerpartiet fem förslag för att nå klimatmålen och samtidigt göra det billigare att bo och leva på landsbygden.

– Det kommer vara fem förslag som kombinerar vår starka övertygelse att kunna bo och verka och driva företag på landsbygden med vårt starka klimatengagemang, säger Annie Lööf vid pressträffen.

Sänkning med 1,10 kronor

Ett av förslagen handlar om att via reduktionsplikten sänka skatten på de förnybara drivmedel som blandas in i diesel och bensin. Det skulle sänka kostnaderna med 1,10 kronor per liter diesel och med omkring en tredjedel på bensin. Förslaget skulle kosta 2,7 miljarder kronor enligt Centerpartiet.

– Ska vi nå våra viktiga klimatmål, då krävs en fortsatt snabb grön omställning. Och reduktionsplikten ett mycket viktigt verktyg. Den innebär att andelen förnybara bränslen blandas in i de fossila bränslena och att de stadigt ökar i en kurva uppåt, säger Annie Lööf.

– Den som är miljövänlig och tankar mer klimatsmart får betala lägre skatt.

Samtidigt har flera partier nyligen föreslagit att minska inblandningen, detta för att göra diesel och bensin billigare.

– Det tycker jag är mycket olyckligt, säger Annie Lööf.

Höjt reseavdrag

De andra förslagen handlar om att stoppa skattehöjningen på rena biodrivmedel, öka biodrivmedelsproduktionen i Sverige samt sänka kostnaden för bilister på landsbygden genom att reformera reseavdraget.

– Vi vill ha ett ökat landsbygdsfokus. Vi höjer taket för hur mycket man får använda reseavdraget... på landsbygden kan man ha många mer mil att köra till och från jobbet, säger C-ledaren.

Annie Lööf presenterade även en riktad skattenedsättning för jordbruket. Om förslagen skulle gå igenom menar Centerpartiet att de skulle kunna börja gälla redan vid halvårsskiftet.

”Utsläppen ska jagas, inte bilisterna”