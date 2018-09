Anhöriga i arvsstrid efter Magdalena Ribbings död

Konflikten kring arvet kommer mycket överraskande, något som Svensk Damtidning var först att berätta om.

Magdalena Ribbing avled i september i fjol efter en fallolycka i hemmet på Östermalm i Stockholm. Hon föll så olyckligt att hon senare samma dag avled på sjukhus.

Sveriges folkvettsdrottning var verksam in i det sista och hennes plötsliga död kom som en chock för många.

Magdalena Ribbing var under många år politikreporter på Dagens Nyheter. Men hon blev känd för den breda massan för sin mycket populära etikettspalt som hon hade i Dagens Nyheter och för böcker och tv-program. Hon fick ofta rycka in i tv när det gäller att kommentera just vett och etikett och blev med åren riktigt folkkär och älskad av svenska folket. Vid Nobelfestligheterna brukade hon finnas i tv och kommentera.

– Hon var kunnig på nästan allt, berättade vännen Alexandra Charles i P4 Extra dagen efter hennes död.

Magdalena Ribbing blev 77 år gammal. Foto: CHARLES HAMMARSTEN / IBL BILDBYRÅ / IBL BILDBYRÅ / IBLAB

Sörjdes av kungafamiljen

Hennes hastiga död vid 77 års ålder tog även kungafamiljen hårt.

Drottning Silvia berättade för Expressen att nyheten berörde famijen djupt.

– Vi är alla väldigt ledsna. Vi talade mycket om henne. Hon var en fantastisk person och en riktig personlighet. Hon gav alltid så vettiga råd.

Hennes man Thomas Hempel var under 30 år fram till sin pensionering verksam på Sveriges Radio, bland annat som politisk kommentator och inrikeschef. Thomas Hempel, avled i maj i år, 76 år gammal.

Ribbing och Hempel gifte sig 1981.

2003 skrev paret ett äktenskapsförord och 2010 undertecknade de ett testamente som reglerade det blivande arvet.

Testamentet som upprättades 2010.

Bland annat står det att makarna äger hälften var av den gemensamma bostaden på Östermalm i Stockholm.

Magdalena Ribbings och Thomas Hempels våning ligger i det här huset på Östermalm i Stockholm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Vid bodelningen efter Magdalena Ribbing dök ett gåvobrev upp som kastade omkull det tidigare testamentet.

Gav bort 25 procent av bostaden

Brevet, som upprättades 10 april 2013, var fram till bodelningen okänt för de anhöriga.

Gåvobrevet är undertecknat av Thomas Hempel och innehållet består av fem maskinskrivna rader där han ger sin hustru en fjärdedel av parets gemensamma bostad i gåva som "kompensation för de stora ekonomiska uppoffringar hon gjort under hela vårt äktenskap".

Det framgår också av Magdalena Ribbings namnteckning på handlingen att hon tagit emot gåvan. Handlingen är bevittnad av två personer, däribland en granne, som undertecknat med sina namn och personnummer. Senare registrerades gåvobrevet hos bostadsrättsföreningen.

Gåvobrevet som upprättades våren 2013. Thomas Hempel ger halva sin andel i våningen på Östermalm till sin hustru Magdalena Ribbing. Därmed ägde hon 75 procent av bostaden enligt gåvobrevet

Magdalena Ribbing avled den 29 september 2017 och efterlämnade tillgångar på 13,4 miljoner kronor, varav 75 procent av värdet på parets våning som den stora posten.

Det var vid förrättningssammanträdet, som hölls drygt två månader efter hennes död, som dramatiken uppstod när det tidigare okända gåvobrevet från 2013 presenterades.

Thomas Hempel var under många år inrikespolitisk kommentator på Sveriges Radios ekoredaktion. Foto: LENNART ISAKSSON / DN

Thomas Hempel, som var närvarande vid mötet, protesterade mot uppgiften om att han skulle ha gett 25 procent av parets lägenhet i Stockholm till hustrun.

"Thomas Hempel gör gällande att han rätteligen skall antecknas som 50–procentig ägare till bostadsrätten."

Av parets gemensamma testamente framgår att de äger var sin halva av den 119 kvadratmeter stora våningen på Östermalm.

Våningens värde: 10 miljoner

Våningen värderades vid bouppteckningen till tio miljoner kronor, vilket innebär att striden handlar om 2,5 miljoner kronor.

Det är lågt räknat – troligen kommer våningen säljas för närmare 100 000 kvadratmetern vilket innebär ett slutpris på närmare tolv miljoner.

Arvstriden handlar då om tre miljoner kronor.

Paret Ribbing/Hempels våning på Östermalm i Stockholm. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Magdalena Ribbings arvingar består av systrar och syskonbarn.

Thomas Hempels två barn utgör arvingarna på hans sida.

Enligt uppgifter till Expressen är det de båda arvsparterna som är oense om gåvobrevet – Ribbings arvingar vill ha det fortsatt godkänt medan Hempels arvingar protesterar mot brevet.

Advokat Marie Wessel representerade Ribbingarvingarna vid bouppteckningen. Hon vill inte uttala sig vidare om arvstvisten.

Advokat Marie Wessel representerade Ribbingarvingarna vid bouppteckningen förra hösten.

Thomas Hempels dotter Linda Hempel Gustafson säger till Expressen:

– Jag hänvisar till de offentliga handlingar som lämnats in, i övrigt vill jag inte uttala mig.

Thomas Hempel var sjuk under de sista åren av sitt liv.