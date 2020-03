Borgs stora oro för ekonomin

På bara några veckor har högkonjunkturen bytts ut mot en global ekonomisk kris.

Företagen vinstvarnar, människor permitteras, landsgränser stängs och oron är enorm i hela världen. Just därför att ingen vet var det kommer att sluta och när.

Den svenska regeringen presenterade på måndagsförmiddagen ett krispaket för att skydda jobb och företag – åtgärderna kan komma att uppgå till 300 miljarder kronor. Men många anser att det inte kommer att räcka och börserna fortsätter nedåt.

Expressen har fått en exklusiv intervju med den förre finansminister Anders Borg – och han är mycket orolig.

– Det är ett allvarligt läge, när Federal Reserve i ett steg sänker räntan till noll så betyder det att den institution som bäst kan bedöma detta är väldigt oroade. Det betyder att det här är allvarligt. Nu har de sänkt räntan och det betyder att de har svårt att använda penningpolitiken framåt ytterligare.

– Epidemiologerna säger att vi kanske når en topp i slutet av maj. Det är en väldigt lång period i termer av ekonomi, så man får nog tänka sig att det är rätt många företag som kommer får problem under de kommande veckorna.

Anders Borg är djupt oroad över Sveriges ekonomi och världsekonomin och tror på ytterligare börsfall, fler varsel och uppsägningar. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Han tycker att regeringens åtgärder hittills har varit bra.

– Det är mycket bra att regeringen lagt en finanspolitisk stimulans. Jag tycker det är en väldigt bra sammansättning på de åtgärder de hittills presenterat och det är bra att man har ett solitt samarbete som gör att den parlamentariska osäkerheten är rätt låg. Men vi ska komma ihåg att det är en unik situation då den svenska kronan inte försvagas på det sätt den alltid gör i ekonomiska kriser. Den brukar gå ner 20–30 procent, det hjälpte oss under finanskrisen, under 90-talskrisen och under depressionen.

Vad beror det på att kronan inte sjunker?

– Riksbanken kan inte sänka räntorna så i relativa termer så är det svårare att få en effekt så att kronan ger stöd åt industrin och våra stora basindustrier. Det är tyvärr väldigt beklagligt.

Vad kommer att ske i Sverige om det tar ytterligare några månader innan den värsta viruskrisen är över?

– Jag tror att vi kommer att se relativt stora varsel om uppsägningar i många branscher. Jag tror också att det kommer att komma nya effekter av att vissa branscher går in i kris och det kommer att drabba andra branscher och därför är det svårt att se vad de oväntade konsekvenserna blir. Det bästa är nu om Riksbanken och regeringen kan fortsätta att vidta åtgärder. Jag tycker nu att vi ska utnyttja vår starka finanspolitiska ställning och att regeringen bör presentera åtgärder på säg två till tre procent av BNP så att vi har underskott både 2020 och 2021 och sen att vi gradvis går tillbaka till balans igen.

Så det är bara finanspolitiska åtgärder man kan vidta?

– Det är det enda effektiva instrumentet vi har i det här läget. Jag tror att det kommer nya paket från regeringen inom de närmsta dagarna och veckorna och det skulle jag ge starkt stöd till.

Är det också mycket psykologiska faktorer som påverkar marknaden?

– Ja, marknaden är i väldig oordning. Det är mycket psykologi och det är svårt att förstå reaktionerna. Normalt i en kris är att det strömmar in pengar till dollarn och det har inte hänt. Dollarn har inte stigit mot de andra stora valutorna och vi har inte sett någon positiv reaktion på långa obligationer i USA. Folk är alltså så osäkra att inte ens amerikanska tillgångar uppfattas i dag som säkra. Det är oroande.

Anders Borg ger råd till småsparare och bostadsägare.”Det kommer ta lång tid innan den ekonomiska krisen är över”, säger han. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Flera experter menar att Europa och USA kommer få stora problem och att Kina har klarat sig ur Corona-smittan ganska bra?

– Både jag och nej. Kina nådde snabbt en punkt där ökningstakterna gick ner och ingen vet om Europa och USA kan bryta den här utvecklingen lika snabbt som Kina. Men epidemiologer som jag har pratat med säger att vi inte kan utesluta att det kommer nya vågor av epidemier i Kina. Den här typen av förlopp går ofta i vågor.

Människor i dag är rädda för sin ekonomi och sina jobb. Vad skulle du ge får råd till dem?

– Det är som vanligt att man ska vara mycket försiktig med sin privatekonomi. Man ska ha ordning på sina utgifter. Men vi ska dock komma ihåg att nu går räntorna ner ytterligare. Förmodligen kan vi se att bostadspriserna är lite stabilare, men det är sånt man får återkomma till. Om bostadsmarknaden skulle vika är det också besvärligt. Och det är bra om regeringen gör direkta insatser för att stärka konsumtionen. Jag tycker det absolut bästa skulle vara att införa ett jobbskatteavdrag då får man ut pengar och kan rikta dem mot låginkomsttagare och medelinkomsttagare.

Hur ska hushållen agera på börsen med fonder och pensionssparande tycker du?

– Jag tror inte att hushållen ska hålla på att sälja av aktier utan att man ska ha ett långsiktigt perspektiv om man nu inte har akuta behov av pengar de närmaste ett till två åren. Jag tycker att när det gått ner så här mycket kan börja fundera på att köpa aktier, men dock måste man ha beredskap att de kan går ner tio, tjugo eller trettio procent till innan det vänder. Jag tycker alltså att man ska hålla fast vid sitt aktiesparande, man ska inte överge börsen och man ska ta det lite långsiktigt.

Hur ser du på den framtida börsutvecklingen?

– Det finns en stor risk för fortsatt turbulens på aktiemarknaden och andra finansiella marknader. Det här läget är så svårt att bedöma. Man kan inte riktigt bedöma hur långsiktig lönsamhet påverkas eller vilka branscher det kommer att slå mot. Man får nog tänka sig att det kan komma fler nedgångar på börserna.

Anders Borg vill se fler stimulansåtgärder från regeringen. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Hur kommer det slå mot arbetslösheten och mot de grupper som redan står utanför arbetsmarknaden?

– Arbetslösheten kommer att gå upp, man kan inte isolera Sverige från en internationell lågkonjunktur. Det går inte. Och integrationen kommer också att förvärras av det här.

Sverige har ju också tagit emot en stor andel flyktingar jämför med många andra länder?

– Ja, det här kommer att förvärra integrationen och det finns inget enkelt instrument som kan motverka det på kort sikt.

Nu har ju flyg, hotell och restaurangnäringen drabbats hårt. Vilka andra branscher ser du kan få problem?

– Det farligaste är om vi skulle få problem i det finansiella systemet. Som du sett har ju Riksbanken gjort breda lån på 500 miljarder kronor som bankerna skulle kunna använda. Jag tror inte att den åtgärden skulle fungera utan en statlig garanti så att bankerna verkligen vågar låna ut de här pengarna till småföretagen. Det tror jag är nödvändigt att göra. Sen ska man vara ödmjuk över att vi inte vet vem som kan komma i kläm, den bedömningen kommer vi få göra om rätt många gånger.

Om krisen vara i några månader till. Hur länge kommer det då dröja innan vi är tillbaka på de nivåer vi hade innan krisen?

– Det kommer tyvärr ta lång tid. När företagen ska återställa sig efter den smäll de nu får så kommer det leda att arbetslösheten kommer att fortsätta att stiga åtminstone det här året. Man får nog föreställa sig att under 2020 kommer det att ha rätt stora effekter.

Anders Borgs tre åtgärdsförslag i krisen 1) SKATTEINSATSER ”Vi behöver förstärka konkurrenskraften och det kan man göra med skatterna. Till exempel sänka bolagsskatten det ger en effekt att det blir mindre uppsägningar eftersom alla bolag styrs utifrån lönsamhet. Faller lönsamheten så kommer styrelserna genomföra kostnadsprogram eftersom aktieägarna kräver det. Vill man begränsa det så är bolagsskatten väldigt effektiv och det har också fördelen av att man förstärker investeringsviljan framåt. Sen kan man sänka 3–12 reglerna och sänka kapitalinkomstskatten.” 2) MILJARDER TILL VÅRDEN ”Sjukvården behöver också få betydande tillskott och jag tror att vi behöver tillföra tiotals miljarder kronor till kommunerna. Det är bättre att ta i för mycket än för lite.” 3) INVESTERINGAR ”Man kan öka investeringarna i miljöteknik, satsa mer på infrastruktur och forskning. Säg att man gör ett paket på 100 miljarder kronor, jag förstår att det låter mycket, men det är två procent av BNP. Det är det vi ser kineser och amerikaner siktar på att göra och Sverige har bland de starkaste finanserna i världen. Jag tror att det vore bra att ta i för vår egen skull och för att stötta världsekonomin. De 300 miljarderna som presenterades i dag är framför allt likviditetsåtgärder, det behövs också mer varaktiga stimulanser. Jag har dock full förståelse att de inte hunnit få fram det ännu.” Visa mer Visa mindre

