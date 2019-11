Under torsdagen släpper Amnesty International rapporten ”Surveillance Giants: How the business model of Google and Facebook threatens human rights”, vars slutsats är att de sociala medier-jättarna systematiskt kränker miljarder användares mänskliga rättigheter.

”Skördar miljarder människors personliga information”

– Google och Facebook dominerar våra moderna liv – de samlar en enastående makt över den digitala världen genom att skörda miljarder människors personliga information och tjäna pengar på den, säger Kumi Naidoo, generalsekreterare för Amnesty i ett uttalande.

Orsaken till att organisationen pekar ut Facebook och Google i rapporten, och inte andra tech-jättar som Amazon, Apple och Microsoft, är för att de förstnämndas plattformar är dominerande i hur människor världen över umgås och engagerar sig i det vardagliga livet. Kina nämns som undantaget.

– Deras lömska kontroll över våra digitala liv undergräver själva essensen av privatliv och är en av de definierande utmaningarna för mänskliga rättigheter i vår tidsålder, säger Kumi Naidoo.

Amnesty International: Användarna har lurats i en fälla

Generalsekreteraren påpekar att när människor från början anslöt sig till de sociala medier-jättarnas plattformar så var det under helt andra förutsättningar. De komplicerade avtalsvillkoren som gör att användarna väljer att göra avkall på sin personliga integritet har tillkommit och uppdaterats över tid, vilket gjort att användarna fångats i en ”fälla”, enligt Amnesty.

Kumi Naidoo, generalsekreterare för Amnesty International. Foto: HENRIQUE CASINHAS/SOPA IMAGES/SHUTTERSTOCK

– Det här kan aldrig bli ett legitimt val. Vi måste återta detta i praktiken allmänna torg, så att vi kan delta utan att våra rättigheter kränks, säger Kumi Naidoo.

Facebook och dess andra plattformar som Instagram och Whatsapp, och Google med sina plattformar Google Search, Youtube och operativsystemet Android som finns i merparten av världens smarttelefoner främjar hur människor väljer att söka och dela med sig av information. Och är även de huvudsakliga plattformarna för att diskutera, debattera och delta i samhället, menar Amnesty.

Facebook tillbakavisar kritiken – hävdar motsatsen

Organisationen menar att bolagen missbrukar detta ansvar genom att använda sig av algoritmer som bearbetar enorma mängder information om användarna för att utforma deras internetupplevelse. Och att de sedan säljer informationen om användarna till annonsörer så att de kan skräddarsy reklam och budskap till dessa.

Facebooks grundare och storägare Mark Zuckerberg frågades i oktober ut av finansutskottet i Capitol Hill om den planerade kryptovalutan Libra, finansiell information och potentiell desinformation på Facebook under det kommande presidentvalet 2020. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Facebook svarar i rapporten på kritiken och menar att de i själva verket bidrar till mänskliga rättigheter genom att deras plattformar främjar yttrandefrihet och människors möjligheter att kontakta varandra.

De vänder sig starkt mot Amnestys beskrivning av deras affärsmodell som ”övervakningsbaserad”.

”Det finns oräkneliga exempel på hur människor har använt sig av Facebook för att driva fram mänskliga rättigheter världen över. Och som bolag är vi engagerade i att respektera mänskliga rättigheter, inklusive rätten till privatliv”, skriver Facebook bland annat i ett långt svarsbrev till Amnesty.

Amnesty kräver tuffa lagar mot sociala medier-jättarna

I brevet listar Facebook flera punkter i rapporten som de menar är ”inkorrekta” eller ”felaktiga antaganden”.

Amnesty lyfter även fram ”Cambridge Analytica-skandalen”, med läckt användarinformation från Facebook, som exempel på hur människors personliga information kan användas för att manipulera och påverka människor i politiska syften, vilket enligt organisationen kan få katastrofala följder.

Organisationen uppmanar världens regeringar att omedelbart agera genom tuffare lagstiftning. De föreslår regleringar som ska förbjuda Facebook och Google från att göra det obligatoriskt att dela med sig av personlig information, som kan användas för reklam och marknadsföring, för att få nyttja deras tjänster.

– Facebook och Google kan inte få diktera hur vi ska leva på internet, säger Kumi Naidoo.

