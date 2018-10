Allra-härvan: Fyra personer åtalas

Det handlar om en misstänkt muta på 100 miljoner kronor, uppger åklagaren för Ekot.

Förundersökning har pågått sedan den 18 mars 2017 avseende brott som misstänks vara begångna i och med koppling till vissa bolag i den så kallade Allrakoncernen, skriver Ekobrottsmyndigheten i pressmeddelandet.

Förundersökningen har bestått av flera delar. Den ena delen avser händelser under år 2012 avseende vissa affärer med ett företag som hette Oak Capital AB. Den andra delen avser händelser under främst 2015-16 avseende vissa affärer med ett företag som hette Allra Capital Markets Ltd, Dubai.

Det åtal som nu väcks avser en del av de händelser som utspelade sig främst under våren 2012, skriver Ekobrottsmyndigheten. Åtalet avser endast personer som kunnat nås under förundersökningen. De personer som nu åtalas är inte längre misstänkta för dehändelser som utspelade sig under december 2012. Det är fortfarande två personer som är häktade i sin frånvaro avseende båda händelserna under 2012, och förundersökningen pågår fortfarande avseende dem.

Det pågår fortfarande förundersökning avseende händelserna 2015-16. Dessa brottsmisstankar ingår inte i det åtal som nu väcks, skriver EBM.