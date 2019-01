Volvos guldregn över aktieägarna - dubblar utdelningen

Lastbilskoncernen AB Volvo slog analytikernas förväntningar. Företaget redovisar ett rörelseresultat på 3 597 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på 3.470 Mkr enligt Infront Datas sammanställning av elva analytikers prognos.

AB Volvo höjer utdelningen och redovisar en vinst före skatt på 3 038 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 6 528 miljoner kronor samma period året före.

– Det här kommer aktiemarknaden att gilla, säger Anders Hägerstrand, reporter på Dagens industri till Di TV.

LÄS MER: Starkt resultat av SEB – ger ägarna en extra utdelning

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en förlust på 3 036 miljoner kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen uppgick till 105 786 miljoner kronor, jämfört med 91 554 miljoner kronor ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt räknat med en omsättning på 102 974 miljoner kronor.

AB Volvos styrelse föreslår en utdelning till aktieägarna på 5 kronor per aktie, vilket kan jämföras med utdelningen i fjol på 4:25 kronor per aktie. Dessutom en extra utdelning på fem kronor.

Volvos vd Martin Lundstedt: Rekordår

En nöjd Martin Lundstedt, vd och koncernchef för Volvo kommenterade resultatet med att använda ord som rekordår och styrkeposition:

– Jag är stolt över det hårda och engagerade arbete från hela organisationen som bidrog till att 2018 blev det bästa året hittills för Volvokoncernen. Efter ett framgångsrikt år står vi starka och ser fram emot att fortsätta driva på med innovationer och ny teknik till nytta för våra kunder och för samhället i stort”, säger Martin Lundstedt i en kommentar.

Volvo-chefen ser ljust på framtiden.

– Under helåret ökade vi nettoomsättningen med 17 procent till 391 miljarder kronor (333) och förbättrade vårt justerade rörelseresultat till 40,7 miljarder kronor (29,3), med en marginal på 10,4 procent (8,8). Såväl Lastbilar som Anläggningsmaskiner, Volvo Penta och Financial Services hade sina högsta justerade rörelseresultat någonsin. Under året fortsatte vi också att öka vår finansiella styrka. Med ett operativt kassaflöde på 26,6 miljarder kronor slutade vi året med en nettokassa på 43,9 miljarder kronor i Industriverksamheten, exklusive pensionsskulder. Detta gör att vi kan ta oss an framtiden från en styrkeposition.

AB Volvos koncernchef Martin Lundstedt kan luta sig tillbaka mot en rekordår för företaget.

Förra kvartalet som levererades i oktober blev också en riktig raket för företaget och ett närmast historiskt ögonblick.

"Även om det här är det bästa tredje kvartalet någonsin för Volvogruppen så innebär inte det att vi nått vår fulla potential", skrev vd Martin Lundstedt lite kryptiskt när han i oktober presenterade resultatet för tredje kvartalet.

Orderingången hade då ökat med 26 procent.

LÄS MER: Volvo gasar vidare: "Bästa någonsin"

Industrivärlden, som står finansmannen Fredrik Lundberg nära, är AB Volvo:s störste ägare med drygt 23 procent av rösterna i bolaget följt av kinesiska Geely med knappt 16 procent av rösterna.

Analytikerna splittrade

Inför dagens rapport var analytikerna splittrade om vad Volvo skulle presentera:

"Vi räknar nu med en ökad ordinarie utdelning till 5:25 kronor och en extra på 2:50 kronor. Ökad utdelning är avgörande för att marknaden ska tro att Volvo är mer lättrörligt", skrev Danske Bank i en analys.

DNB Markets ansåg däremot inte att Volvo skulle lämna en extra utdelning för 2018 med hänvisning till det osäkra makroläget och risken för höga kostnader för återkallade fordon. Banken trodde i stället på att den ordinarie utdelningen höjs till 5.25 kronor (4.25), uppgav nyhetsbyrån Direkt.

LÄS MER: Klart – kinesiska Geely blir storägare i AB Volvo