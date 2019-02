Urstarka siffror – nu höjer Electrolux utdelningen

Electrolux resultat för det fjärde kvartalet var bättre än väntat. Framförallt erbjöd Electrolux en lättnad i sin guidning kring 2019, där de negativa kostnadseffekterna från bland annat råvaror dämpades.

Vinsten slog förhandstipsen. Electrolux rörelseresultat blev 1 963 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med 1 847 miljoner, enligt Infront Datas sammanställning inför rapporten.

Försäljningen summerades till 34 425 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 33 420 miljoner kronor.

Den övergripande trenden i efterfrågan under 2018 förväntas fortsätta på de flesta marknaderna under 2019, skriver Electrolux, men visibiliteten påverkas av den ökade osäkerheten i omvärlden. Bolaget spår en "något positiv" marknadsutsikt i volym för Europa under helåret 2019 jämfört med föregående år.

Oro för Nordamerika

På den nordamerikanska och latinamerikanska marknaden spås en "stabil till något negativ" marknadsutsikt.

I Sydostasien räknar bolaget med att marknadsutsikten kommer att vara "positiv" det kommande året medan Australien förväntas vara "stabilt".

– Utöver de prishöjningar som vi genomförde 2018 har vi inlett 2019 med att implementera redan tidigare annonserade prishöjningar på de viktigaste marknaderna. Dessa förväntas kompensera för den starka externa motvind vi möter, trots att priserna på råmaterial under senare tid utvecklats positivt, skriver vd Jonas Samuelsson.

Utdelningen föreslås bli 8,50 kronor per aktie för 2018, en höjning från året innan då 8,30 kronor per aktie delades ut.

Electrolux förbereder en avknoppning av affärsområdet Professionella Produkter. Electrolux styrelse har inlett ett arbete med avsikt att dela koncernen i två noterade bolag – dels "Electrolux" för hushållsprodukter och dels "Electrolux Professional" för professionella produkter.

Planen är att avknoppningen ska ske genom en utdelning av Electrolux Professional till aktieägarna i Electrolux under år 2020.