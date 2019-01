Swedbank är den första av storbankerna att rapportera.

Redovisningen för fjärde kvartalet 2018 blev en besvikelse med ett räntenetto klart under förväntat.

Swedbanks rörelseresultat i kvartalet landade på 5 882 miljoner kronor, att jämföra med 6 016 miljoner under samma period föregående år. Väntat var 6 239 miljoner, enligt Infront Datas analytikersammanställning.

Räntenettot kom in på 6 335 miljoner kronor, mot 6.326 miljoner under fjolåret. Här hade analytikerna väntat sig 6 351 miljoner, enligt samma sammanställning.

Swedbank höjer utdelningen för 2018 till 14 20 kronor per aktie, från 13 00 kronor året innan. Enligt sammanställningen förväntas en utdelning för helåret 2018 om i genomsnitt 14 27 kronor per aktie.

Utgifterna ökade 2018

I rapporten lyfter Swedbank fram att man har ökade bolånevolymer och att den växande utlåningen i Baltikum lyft räntenettot.

Man konstaterar också att den negativa börsutvecklingen tyngt provisionsnettot men att kostnadsutvecklingen ligger i linje med planerad – det vill säga något högre än under helåret 2018 jämfört med 2017.

Birgitte Bonessen kommenterar den för Swedbank centrala boleånemarknaden i sitt vd-ord i rapporten:

– Bostadspriserna i Sverige var fortsatt stabila under kvartalet. Transaktionsvolymerna normaliserades under 2018 jämfört med den höga aktiviteten under 2017. Hushållens finanser är starka och de har utrymme att hantera både de höjda amorteringskraven och bolåneräntorna, skriver hon och konstaterar:

– Utsikterna är goda. På kort sikt kommer marknadsvolymerna att hållas uppe av nybyggda bostäder och den naturliga omsättningen. På lång sikt ger bristen på billiga bostäder och den växande befolkningen samt den fortsatta urbaniseringen stöd åt bolånevolymtillväxten.

2019 innebär förändringar

Bonessen beskriver 2019 som ett år av stort förändringsarbete för att påskynda digitaliseringen av banken.

– Vårt största affärsområde, Svensk bankverksamhet, är centralt i denna fas och under 2019 genomförs därför en omorganisation för att påskynda förändringsarbetet med kunden i fokus. I våra satsningar kommer vi att fokusera på att digitalisera bolåneprocessen, lansera en digital plattform där våra kunder kan få en total överblick över sin finansiella situation, skriver vd:n bland annat.