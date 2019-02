”Swedbank vet inte hur de ska hantera situationen”

Birgitte Bonnesen kämpar nu för sin överlevnad som chef för Swedbank. Hon har i en dryg veckas tid befunnit sig mitt i det som kan liknas vid en orkan av misstro, anklagelser mot banken där de misstänks ha blivit indragna i penningtvätt, aktien som störtdykt och tappat mer än 40 miljarder i värde på grund av misstankarna och sedan ovanpå det en polisutredning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation – där Bonnesen själv i så fall röjt informationen inför 15 av Swedbanks större aktieägare.

Bonnesens värsta kris

Flera personer som tidigare jobbat med Birgitte Bonnesen beskiver den nu pågående krisen efter ”Uppdrag gransknings” avslöjanden som hennes allra värsta kris sedan hon började på banken på 1980-talet.

Och att krisen ska sluta med hennes avgång

Själv har hon tidigare stenhårt förklarat att banken är ren från misstänkt penningtvätt och att banken ”har koll”. Tvärsäkra uttalanden som nu slår tillbaka med full kraft mot henne.

Swedbanks koncernchef säger att banken har haft koll när det gäller misstänkta fall av penningtvätt. Men nu misstänker en del av de tyngre aktieägarna att hon kanske inte alls haft den där kollen som hon borde ha haft. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Vid bankens förra kris var det inte Birgitte Bonnesen själv som befann sig i centrum. Den gången, vintern 2016, var det hennes företrädare på posten som vd och koncernchef, Michael Wolf, som fick sparken under uppmärksammade former och Birgitte Bonnesen fick rycka in som tillförordnad vd för att sedan bli ordinarie.

Då kommenterade hon krisen så här för Sveriges Radios Ekoredaktion:

– Det är klart att det har tagit energi för många medarbetare. När man kommer hem frågar familj och vänner vad det är som händer i banken och om det är en dålig kultur. Det är det inte, men det är klart att det är påfrestande för medarbetare att svara på alla frågor som vi läser om i medierna.

”Ordning och reda är jätteviktig för mig”

Birgitte Bonnesen fick också frågan om hon skulle utreda vad som hänt innanför bankens väggar.

– Jag kommer att titta på vad det är som har hänt egentligen, naturligtvis gör jag det. Vi har redan gått igenom vårt interna regelverk och stärkt upp vissa delar. Det är viktigt för mig. Ordning och reda är jätteviktigt för mig.

Swedbank har varit för kaxig

Men det är den här ordningen och redan som tycks ha kollapsat när det gäller Birgitte Bonnesens krishantering av SVT:s ”Uppdrag gransknings” uppgifter kring den misstänkta härvan med penningtvätt, bland annat kopplade till ryska kunder.

– De har hanterat det här klantigt internt. Det beror på att de varit så kaxiga och sagt att det här är inte är någon fara, säger en av bankens större aktieägarrepresentanter.

Frågan är om Birgitte Bonnesen lyckas ta sig genom krisen eller avgå. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Banken framstår just nu som ett självspelande piano där det rullar på mot undergången? Vad händer nu?

– Endera orkar inte Birgitte längre med pressen. Eller så säger styrelsen att du har hanterat krisen fel och vi har inte längre förtroende för dig. Det kan komma att ske, säger en annan av Swedbanks större aktieägarrepresentanter som Expressen talat med.

Fakta: Birgitte Bonnesen NAMN: Birgitte Bonnesen. ÅLDER: 62. YRKE: Vd och koncernchef för Swedbank. BOR: I villa i Djursholm norr om Stockholm. FAMILJ: Sonen Frederik, 28. Särbo. FÖDD OCH UPPVUXEN: I Odder söder om Århus i Danmark. Har en 4,5 år yngre syster. UTBILDNING: Executive MBA (Handelshögskolan, Stockholm, 2004-2006), masterexamen i ekonomi och moderna språk (engelska och franska) vid Århus universitet (1979-1985). KARRIÄR: Anställd i banken sedan 1987. Har bland annat varit chef för strategisk affärsutveckling, "Globala finansiella institutioner", bankens baltiska verksamhet 2011-2013 och därefter "Svensk bankverksamhet". INKOMST AV TJÄNST: 13.433.000 kronor (2018).

Flera större institutionella aktieägare hävdar att Birgitte Bonnesens situation förvärrats av klantigheter i bankens krishantering.

”Det bekymrar mig”

Men kritikerna bland bankens dominerande aktieägare pekar också på uppgifterna i ”Uppdrag granskning” om att ett 50-tal kunder i Swedbank ska ha kunnat slussa 40 miljarder genom banken under perioden 2007-2015. SVT har rapporterat att alla dessa kunder ”uppvisar tydliga varningssignaler på misstänkt penningtvätt”.

– Det konstigaste i den här krisen är att inte Swedbank går ut och kommunicerar något kring dessa 50 kunder. Inte deras namn, men åtminstone säga typ att x antal av dessa kunder är rapporterade till finanspolisen och övriga känner vi inte till. Att de inte gör det bekymrar mig mer. Det tyder på att ”Uppdrag granskning” har rätt och att de inte vet hur de ska hantera situationen, säger en av bankens tunga aktieägarrepresentanter.

Osäkerheten kring Birgitte Bonnesen

Börsen hatar osäkerhet och allt kring banken och Bonnesen andas nu osäkerhet, säger en person med koppling till Swedbank.

När det gäller polisutredningen om röjande av insiderinformation råder det dock ingen osäkerhet bland de insatta.

- Den utredningen läggs ner. Birgitte berättade inget som kan betraktas som brott, säger en källa som deltog i mötet.

Oscarsteatern i Stockholm med drygt 900 platser har hyrts av Swedbank för bolagsstämman den 28 mars. Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Bonnessens dag på Oscarsteatern

Den 28 mars är ett nyckeldygn för Birgitte Bonnesen. Då hålls Swedbanks bolagsstämma och då måste hon komma fram i offentligheten och ställa sig på scenen till Oscarsteatern i Stockholm, som banken hyrt för stämman. Om hon inte redan kastat in handsken innan dess och avgått på grund av den nu pågående utredningen som genomförs av revisionsfirman Forensic Risk Alliance, FRA.