Stockholmsbörsen öppnar svagt nedåt

Bland vinnarbolagen på storbolagslistan finns Sinch, som tappade rejält under måndagen. Nu ligger aktien plus 2,9 procent. Även Boliden ligger plus 1,1 procent, liksom Nodea, plus 0,7 procent.

Blad storbolagslistans förlorare finns Assa Abloy, minus 1,2 procent och Kinnevik, minus 1,3 procent.

I Asien har börserna stigit rejält på tisdagen, Hongkongbörsen var plus 3 procent i eftermiddagshandeln.

Oljepriset fortsätter att stiga. Brentoljan ligger på 119 dollar fatet, och även gaspriset stiger. Även andra råvarupriser stiger.

I USA stiger de långa räntorna, sedan centralbankschefen Jerome Powell öppnat för snabbare räntehöjningar. Kanske kan centralbanken rentav höja styrräntan med en halv procent vid nästa centralbanksmöte om så behövs, sade han.

Det fick räntorna att snabbt kliva uppåt.

I Sverige går räntorna åt samma håll. De långa räntorna på tioåriga statsobligationer är de högsta sedan 2018.