Bland vinnarna finns gruvsektorn, exempelvis stiger Endomines över 11 procent, Lundin Mining 3,8 procent och Boliden 2,4 procent.

Bland de större bolagen hör Ratos, Tele2 och Evolution till förlorarna.

Under natten har Kina redovisat den ekonomiska utvecklingen, och det visar sig att landets ekonomiska tillväxt saktar ned.

På Asiens börser var det svagt uppåt. I Europa följer de större börserna på Asien, London ligger plus 0,6 procent, Paris plus 0,4 procent och Frankfurt plus 0,3 procent.