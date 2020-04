Hos Kronofogden finns det dock inga uppgifter om att skatteskulden är slutreglerad.

De krisande nyheterna för Oscar Engelbert och bostadsutvecklaren Oscar Properties, vars två tvillinghöghus har blivit ett nationellt känt landmärke i Vasastan i Stockholm, tilltar och börjar mer och mer se ut som bolaget är på väg mot kraschlandning.

I höstas kom allvarliga varningssignaler om läget för bolaget när Stockholm Stad hävde avtalet med företaget om prestigebygget Gasklockan på Norra Djurgården.

Kronofogden har i flera fall agerat mot Oscar Engelbert personligen.

Under mars månad har myndigheten i det tysta genomfört omfattande aktioner i form av regelrätta utmätningar på hans olika bankkonton på grund av stora obetalda skatteskulder.

Privata skulder på 20 miljoner

Oscar Engelberts privata skatteskulder uppgick till drygt 20 miljoner kronor i början av mars. Det var pengar som han inte betalt in i tid till Skatteverket och det hade då gått så långt att Kronofogden kopplats in för att försöka driva in pengarna till staten.

Den 11 mars tog Kronofogden till den drastiska åtgärden att besluta om utmätning.

På två konton i Swedbank fick Kronofogden napp och tog de pengar som fanns. Ytterligare pengar hittades på två andra bankkonton hos banken SEB. Där lämnade Kronofogden dock kvar 8 514 kronor, pengar som enligt beslutet ”ska täcka gäldenärens försörjningsbehov”.

Ett av många utmätningsbeslut som gäller Oscar Engelbert och hans skatteskuld.

Ytterligare pengar hittades på andra konton och sista mars hade Kronofogden genom sin damsugning av olika bankkonton säkrat 6,7 miljoner till staten.

När Expressen under måndagen började undersöka den kvarvarande skatteskulden visade det sig att Kronofogden fortfarande ville ha 13,3 miljoner från Oscar Engelbert. I beloppet ingick också nya skatteskulder på drygt 300 000 kronor.

Senare på dagen ställde vi frågor till Oscar Engelbert om skatteskulden och om det förelåg någon tvist med Skatteverket. Då löd svaret från honom:

– Det råder ingen tvist med Skatteverket, den totala summan är betald.

Men Oscar Engelbert har inte besvarat frågan när han i så fall betalade - om det var efter att Expressen börjat ställa frågor om skulden som på tisdagsförmiddagen fortfarande angavs till drygt 13,3 miljoner kronor.

– Troligtvis tar det några dagar innan allt är uppdaterat hos dem, var det svar som Oscar Engelbert lämnade på tisdagseftermiddagen.

Men när betalade du?

– Har inga mer kommentarer.

Sålde lantstället för 63 miljoner

Samtidigt står det klart att Oscar Engelbert sålt sitt skärgårdsparadis i Stockholms skärgård – en halvö som varit i hans ägo under lång tid. Köpesumman uppgår till 63 miljoner kronor vilket framgår av köpebrevet som Expressen tagit del av. Köpare är Jonas Ramstedt, 40, vd för flera fastighetsbolag. Köpebrevet är daterat den 8 april.

Oscar Engelbert har i dagarna sålt sin skärgårdsfastighet för 63 miljoner kronor.

Inför försäljningen gav Oscar Engelbert hustru, Giovanna Engelbert, klartecken till att fastigheten fick säljas. Av handlingen, som är undertecknad den 25 mars i år, framgår att hon också godkände att maken Oskar Engelbert fick pantsätta egendomen.

Oscar Engelbert med hustrun, modeikonen Giovanna Engelbert. Hon gav klartecken till att skärgårdsfastigheten fick säljas. Foto: JOE SCHILDHORN / REX/IBL

På det privata planet har Oscar Engelbert en liten pikant skuld till en gammal kompis. Det är Skandrenting AB, ett fastighetsbolag som ägs av fastighetsmiljardären Erik Selin, som kräver 4 749 kronor av Oscar Engelbert. Kronofogden har skickat ett betalningsföreläggande till Engelbert.

Krisen för Oscar Properties

Hela Oscar Properties–koncernen, som Oscar Engelbert skapat, befinner sig i kris.

– Det är väldigt mycket som pekar på att Oscar Properties saga är på väg att ta slut, säger Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg & Partners.

Strax efter lunch på måndagen meddelade Oscar Properties överraskande att bolaget skjuter på sin årsredovisning. Den skulle enligt vad företaget tidigare berättat offentliggöras under dagen. Nu meddelade bolaget att man på torsdag ska ge besked om när företaget är berett att ge offentlighet åt sin årsredovisning.

Oscar Properties har upprepade gånger skjutit upp att offentliggöra årsredovisningen för 2019. Foto: LEIF BRÄNNSTRÖM

Det är tredje gången som Oscar Properties ändrar på datumet när årsredovisningen för 2019 ska bli offentlig.

• Från början gällde den 10 april, men företaget meddelade då att årsredovisningen kommer den 20 april.

• Den 15 april kom nytt besked. Nu berättade företagets vd Oscar Engelbert i ett mejl efter börsens stängning att offentliggörandet av årsredovisningen åter var framflyttad. Nytt datum: 27 april.

• Den 27 april klockan 13 meddelade Oscar Engelbert att det inte blir någon årsredovisning den här dagen. Ingen förklaring angavs. Men bolaget uppgav i ett mejl att på torsdag den 30 april ska man ge besked om NÄR årsredovisningen ska bli offentlig. Det är den dag som börsen bara håller öppen halv dag och därefter stängt på 1 maj.

Betalade inte hyran på flera månader

I förra veckan blev det känt att Oscar Properties förvaltningsbolag, Oscar Properties Förvaltning AB, inte betalade hyrorna för huvudkontoret på Östermalm i centrala Stockholm. Det fick Länsförsäkringars fastighetsbolag att koppla in ett inkassoföretag och börja jaga Oscar Properties vd Oscar Engelbert.

Oscar Engelbert vid Gasklockeprojektet som han tvingades överge. Foto: FREDRIK FUNCK / DN

För januari låg de uteblivna hyrorna på drygt 2,9 miljoner kronor och fortsatte att växa med ytterligare två miljoner i början av april. Sammanlagt ville fastighetsägaren ha fem miljoner. Delgivningsmannen gjorde flera fruktlösa försök att nå Oscar Engbelbert, dels ett antal gånger på hans kontor på Linnegatan - den adress där bolaget inte betalt hyran – dels fem gånger på hans privata bostadsadress där delgivningsmannen bara stötte på en släkting som kunde meddela att Oscar Engelbert bodde på adressen.

”Det finns anledning att anta att delgivningsmottagaren undanhåller sig delgivning”, meddelade delgivningsmannen sedan han gett upp försökt att få tag på Oscar Engelbert.

Engelbert: ”Jag har inte undanhållit mig”

När fastighetsägaren satte hårt mot hårt och begärde företaget i konkurs var Oscar Engelbert plötsligt villig att göra upp och hyrestvisten slutade med förlikning.

Oscar Engelbert förnekar att han hållit sig undan för delgivningsmannen.

– Jag har inte undanhållit mig någon delgivningsman alls. Jag är hyfsat lätt att få tag på.

Han har inte velat besvara frågan om bolaget är nära konkurs.

Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg&Partners tror dock att bostadsutvecklaren Oscar Properties får svårt att rida ut alla ekonomiska problem.

– Oklarheter kring bokföring, uppskjuten årsredovisning och obetalda hyror. Lägg därtill en tvärbromsande bostadsmarknad samt dyrare finansiering så har du en cocktail som Oscar kommer få svårt att resa sig efter, säger han.

