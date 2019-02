PG Gyllenhammar kommer alltid att förbli ”Mr Volvo” för svenska folket.

– Jag är glad över att folk uppskattar att jag jobbat med Volvo i nära 24 år.

Mannen har fortsatt att skapa rubriker även efter att han slängde igen dörren till industrikoncernen och tog sin hatt och gick.

Det har gått drygt 25 år sedan PG Gyllenhammar under tumultartade former lämnade Volvo den 2 december 1993 och dagen därpå i ilska sålde alla sina aktier i företaget och gick i frivillig exil i London.

Kuppen mot Gyllenhammar

Sverige mäktigaste företagsledare hade i praktiken tvingats bort sedan han förlorat i styrelsen på upploppet om den planerade fusionen med franska Renault.

”Volvo-chefer gör kupp mot Gyllenhammar”, löd rubriken på Expressens Stockholmsupplagan den 2 december.

Vi träffas i Cadierbaren på Grand hotel i Stockholm och är utlovad en halvtimme “eftersom jag har legat på och tjatat envist”.

Men det börjar inte så bra.

– Inga fotograf, inga bilder, säger han med mycket, mycket myndig stämma och tittar först på mig, sedan på fotografen Anna-Karin Nilsson.

Vi lägger fotograferandet åt sidan, i alla fall för stunden.

Här på hotellet är han hemtam. Och personalen värderar sin stamgäst högt och vet precis vad han vill och håller stambordet fritt när han bor på hotellet.

Det är nästan lite rockstjärnestatus på hotellet över den i dag 83-årige före detta näringslivsprofilen.

Vägrar bosätta sig i USA på grund av Trump

Expressen kunde i förra veckan avslöja att det är slut med familjens dubbla boende. PG Gyllenhammar och familjen har brutit upp från Stockholm och skrivit sig i London. Men högst tillfälligt. Flyttlasset går inom kort vidare till Kanada dit han flyttar med hustrun Lee, 45 och 3-årig dottern Barrett.

– Jag har rest mycket i mitt liv. Jag har alltid tyckt om USA, men inte nu på grund av Trump. USA är just nu halvförstört på grund av honom.

PG Gyllenhammar på kort besök i Stockholm när han träffar Expressen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

USA var med andra ord inte på kartan att bosätta sig i så länge Donald Trump sitter i Vita huset.

– Jag tycker att Kanada är ett bra land.

Nya hemstaden i Kanada

Hustrun Lees band till landet har också bidraget. Född i Ottawa, men med både kanadensiskt, amerikanskt och brittiskt pass.

Nya bostadsorten är också klar och det framtida boendet är i princip bestämt.

– Det blir Toronto.

Häftigt att vid din ålder att bryta upp igen.

– Jag är inte bekväm. Jag jobbar hela tiden.

Vad gör du nu? Konsult?

– Nej möjligtvis rådgivare någon gång.

PG Gyllenhammar berättar för Expressens Leif Brännström att dottern Barrett ska läsa sig svenska när familjen har slagit sig ner i Kanada. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Men en sak håller honom i gång. Livet som småbarnspappa på äldre dar.

Lilla dottern har kommandot över pappa

Dottern Barrett har förmåga sysselsätta honom precis som en treåring kan göra med sina föräldrar.

Hur är det att vara småbarnspappa?

– Det går väldigt bra. Hon är väldigt rörlig och ganska jobbig. Hon hutar åt sin pappa. “Daddy, now you have to take it bit easy. Hon har ett väldigt bra språk.

Hemma pratar han, hustrun Lee och Barrett engelska.

Men pappa och dotter kommer snart att ha ett litet gemensamt projekt efter flytten till Kanada.

– USA är just nu är halvförstört på grund av Trump, säger PG Gyllenhammar. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Hon ska lära sig svenska. Just nu är det lite rörigt. Men det går fort i den här åldern, så det ska jag utnyttja. Vara lite språklärare.

När hustrun Lee kommer på tal mjuknar tonen och det är med vördnad i rösten som han beskriver henne och hennes olika utbildningar.

Hustrun Lee Croll. Foto: ALEX LJUNGDAHL

”Jag var nästan blyg intill fånig”

– Hon är filosofie doktor i organisationspsykologi. En ny del av psykologin. Hon är väldigt duktig, värdigt bildad.

PG Gyllenhammar blir för första gången lite röd om kinderna när han ska beskriva deras första möte på en flygning mellan Köpenhamn och London.

Expressens Leif Brännström läser högt ur Dagens industri om resultatet för Volvo Cars. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Jag var nästan blyg intill fånig. Jag sa absolut alldagliga saker. Frågade hur lång är den här flygningen och så tittade hon på mig utan att säga något. Hon tyckte det var helfånigt.

Du har tidigare sagt att hon är vacker. Föll du för utseendet?

– Nej, så ytlig är jag inte.

Dottern Barret har kanadensiskt, amerikanskt och svenskt medborgarskap.

– Men när hon fyller 18 måste hon välja.

Turbulens bland de vuxna barnen

Det blev viss turbulens bland PG Gyllenhammars barn när han berättade att han deras 80-åriga pappa snart skulle bli pappa igen och de ett halvsyskon.

När programledaren Rickard Olsson intervjuade honom i SVT:s “Sommarkväll” i juli 2017 fick PG Gyllenhammar bland annat frågan hur han trodde att omgivningen uppfattade att han blev pappa igen vid sin ålder.

– Det bryr jag mig inte om. Däremot vet jag hur mina barn i första äktenskapet ser på det. De blev väldigt upprörda.

”Jag blev förbannad”

På frågan om hur han kände inför det svarade PG Gyllenhammar:

– Jag blev förbannad. Den äldsta dottern (Cecilia Gyllenhammar), hon blev inte förbannad. Hon ville absolut träffa bebisen så fort det gick, sa han i intervjun med Rickard Olsson i Sommarkväll.

Dottern Cecilia Gyllenhammar ville träffa sin halvsyster. Foto: HENRIK JANSSON / GT/EXPRESSEN

Hur är då relationen till de vuxna barnen i dag?

– Jag gillar min familj, jag älskar min familj. Det räcker med det, säger han utan att vilja utveckla det närmare.

Vi ses dagen efter att Volvo Cars har kommit med sitt resultat och de anställda blivit upprörda över utebliven bonus.

”Jag älskade Volvo”

PG Gyllenhammar berättar att han inte längre följer med vad som händer i bolaget som han ledde i mer än två decennier, först som vd sedan i egenskap av styrelseordförande fram till fallet den 2 december 1993.

Men säger:

– Jag älskade Volvo.

PG Gyllenhammar och Volvo. Året är 1991 och det är två år innan det dramatiska slutet för Mr Volvo. Foto: TOMMY SVENSSON / DN

PG Gyllenhammar är som vanligt tydlig med sina åsikter:

– De har slaktat hela Volvo. Det finns bara en sak kvar och det är Volvo Lastvagnar (dotterföretag till AB Volvo). Jag grundade det bolaget, ett år efter att jag börjat. Visste du det? Det tog tio år, sedan blev det vinst. I dag är det världens näst största tillverkare av tunga lastvagnar. Det är jag ganska stolt över. Det är det enda som kvar efter slakten.

”Det var fullkomligt fel”

Var anser du om kinesiska Geelys intåg i AB Volvo?

– Jag tycker ingenting. Jag önskar dem lycka till. Men jag tycker det var fullkomligt fel att mina efterträdare lät dem ha Volvo-namnet. Det var helt fel, ett brott. Nu är det Volvo i Kina och Volvo lastvagnar. Det mest har de sålt. Volvo flygmotor som jag var mycket stolt över är också sålt. Allting är egentligen sålt utom lastvagnar och bussar.

Vad tror du om Volvos framtid?

– Jag följer inte med. Jag tappade helt lusten när de slaktade bolaget och lät kineserna ha Volvo-namnet vilket jag tycker var ett brott. Det är ingen bitterhet, bara ett konstaterande att jag inte tycker om det.

Tänker du något numera på den 2 december 1993. Dagen var dramatiskt, jag var själv på presskonferensen där du meddelade din avgång och jag såg dig lämna.

– Det var dramatiskt.

PG Gyllenhammars dramatiska presskonferens. Platsen är Industrihuset i Stockholm den 2 december 1993 där Volvos styrelseordförande meddelar sin avgång. Foto: ROGER TURESSON

Glömmer inte dagen som förändrade hans liv

Har du lagt det där bakom dig?

– Jag lägger väldigt få saker bakom mig. Men däremot går jag vidare. Det var dramatiskt för mig också, jag hade varit chef i nästan 24 år och det var adjö. Jag hade ställt till det för mig själv också. Det var egentligen två händelser. Det ena var Norgeavtalet där jag inte fick kvalificerad majoritet, därför föll det. Det är något jag fortfarande funderar över.

LÄS MER: Christer Gardell gjorde upp i hemlighet om Volvoaffären med kinesiska Geely

– Det var en sabotageinsats man gjorde för att förhindra. Wallenbergarna begrep att Volvo skulle försvinna in i en annan sfär där de inte var med. Det här var en jättechans. Det var en av mina stora förluster för bolagets räkning och misslyckat att ingen vågade stå upp för sig själv utan det var Aktiespararnas riksförbund som drev på. Aktiespararna fick en enorm publicitet. Men det var egentligen inte Aktiespararna utan Wallenbergarna. Jag visste att det var så. Det var nästan en skymf att stå där och argumentera på en bolagsstämma med en kille som hette Gergils. Dom var så jävla pretentiösa och där stod de med uppbackning av Wallenbergsfären.

Det andra var när PG Gyllenhammars planer på att slå samman Volvo och franska Renault stoppades av styrelsen några dagar innan avtalen skulle undertecknas.

Ett symboliskt handlag mellan Pehr Gyllenhammar och Renaults koncernchef Louis Schweitzer. Men det blev ingen svensk-fransk fusion av de två företagen. Foto: JACKY NAEGELEN / REUTERS TT NYHETSBYRÅN

När styrelsens majoritet stoppade Gyllenhammars planer med fransmännen den 2 december 1993 stod Nordens mäktigaste industriledare inför fullbordat faktum: han hade övriga i styrelsen mot sig och Volvos vd Sören Gyll, som handplockats av Gyllenhammar för att leda fusionen med Renault, framstod som kuppmakaren.

Samma dag lämnade han Volvo.

Expressens Leif Brännström och Volvos styrelseordförande PG Gyllenhammar bara några veckor innan Gyllenhammars dramatiska avgång i december 1993. Foto: ROGER TURESSON

Theresa May inte särskilt begåvad

Brexit?

– Det engelska parlamentet är ett kaos. Ungefär fyra läger bara i torypartiet. Theresa May enveten, men är inte särskilt begåvad. Tvärsäker på vad hon ska säga och göra. Hon kommer ingen vart. Hon kan inte ena sitt parti. Att ha en premiärminister som inte kan ena partiet är en katastrof.

Pehr Gyllenhammar är republikan. Och sågar kungahuset:

– Det är bara bedrövligt. Efter 1800-talets början fick vi den här fransmannen som var en katastrof och det här hovet är fortfarande en katastrof. Det har jag sagt offentligt också. Vi fick en ganska misslyckad fransman som kung i Sverige.

Liberalernas partiordförande Jan Björklund ska avgå.

-Ja, jag läste det.

Pehr Gyllenhammar säger att han alltid varit liberal och att han fortfarande är det.

– Det har inget med partier att göra. Jag tycker att Folkpartiet under många år helt misskötte sig när det gäller sin liberala tradition och ideologi. De var slafsiga och felaktiga.

Du var påtänkt som partiordförande vid ett tillfälle?

– Ola Ullsten var partiledare och mycket kritiserad. Jag hade ombetts att hålla ett anförande och det blev sådana ovationer att Ullsten kom fram och höjde min arm. Därmed blev slutsatsen att jag skulle bli nästa partiordförande

– Jag sa nej. Jag hade ingen lust att vara med i politiken. Min familj sa samma kväll att om du blir tillfrågad så ska då säga nej. Du kommer aldrig orka med det där pratandet och pratandet. Det blir aldrig något gjort. Så jag sa nej.

Gyllenhammars lilla stolta klubb

Under intervjun börjar han plötsligt prata om European Round Table of Industrialists, ERT, en grupp med 17 europeiska industriledare, som Pehr Gyllenhammar var med och startade i början av 1980-talet.

– Vi träffade regeringschefer och presidenter i Europa, säger Pehr. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Det är knappt någon som känner till den i Sverige. Det vi gjorde i den klubben var att vi var med och skapade den nya infrastrukturen i Europa, till exempel tunneln under Engelska kanalen, utbredningen av snabbtågen och uppgraderingen av infrastrukturen i Frankrike. Jag arbetade med mina kolleger och vi jobbade utan att det skulle ge vinst för de egna företagen utan hjälpa Europa att utveckla sin infrastruktur.

– Vi träffade regeringschefer och presidenter i Europa. Jag jobbade själv nära franske presidenten François Mitterand under många år.

PG Gyllenhammar säger hade ett finger med i förspelet till tunneln under engelska kanalen. I sin egenskap av ordförande för ERT träffade han François Mitterand och de kom överens om tunneln under Engelska kanalen. Sedan åkte Mitterand över till Storbritanniens premiärminister Margaret Thatcher i London och de två beslutade om tunneln.

– Det var kul, säger han och ser nästan ut att längta tillbaka till storhetstiden på 1980-talet.

Intervjun med PG Gyllenhammar – Sveriges mest beundrade man under nio år – slutar med att han ändrar sig. Fotografen Anna-Karin Nilsson får ta sina bilder.

Pehr Gustaf Gyllenhammar Ålder: 83 år. Bor: London. Skrev ut sig från Sverige i november 2018. Flyttar snart vidare till Toronto i Kanada. Familj: Gift sedan 2013 med Lee Welton Croll, 45. Deras dotter Barrett föddes den 21 januari 2016. Fyra vuxna barn – Cecilia, 57, Charlotte, 55, Oscar, 52, och Sophie, 49 – i äktenskapet med Christina Gyllenhammar som han var gift med från 1959 till hennes död 2008. Var gift med journalisten Christel Behrmann 2010–2012. Karriär: Började på försäkringsbolaget Skandia 1965 där han 1970 blev vd efter sin far. Vd på Volvo 1971-1983 efter svärfar Gunnar Engellau. Lämnade vd-posten och valdes till styrelseordförande i Volvo 1983–1993.Tvingades bort från Volvo vid ett dramatiskt styrelsemöte i december 1993. Sålde hela sitt innehav av aktier i Volvo dagen efter sitt avhopp som bolagets styrelseordförande. Satt i Folkpartiets styrelse 1982–1984 och var påtänkt som ny partiledare. Ordförande i Storbritanniens största försäkringsbolag Aviva 1997–2005. Bland andra uppdrag märks vice ordförande i Rothschild Europe, ordförande i Kinnevik 2004–2007 och ordförande i nyhetsbyrån Reuters Founders Share Company. Startade 2012 konsultbolag i eget namn. Mantalsskrev sig på Narvavägen i Stockholm sommaren 2013. Visa mer Visa mindre