Inte en enda såld bostad för Oscar Properties

Joakim Bornold, analytiker och sparekonom på Söderberg&Partners sågar dock beskedet från Oscar Engelbert:

– Noll sålda bostäder, noll bokade bostäder. Man har inte lyckats sälja en del enda bostad under kvartalet. Det är förstås bedrövliga siffror för en bostadsutvecklare.

– Man rapporterar visserligen en vinst på sista raden men hjälper inte. Oscar måste börja sälja bostäder så enkelt är det och just nu står det helt still. Övriga aktörer rapporterar om en ljusning för branschen men hos Oscar verkar lampan snarare vara släckt.

Lyxbostadsutvecklaren Oscar Properties redovisade ett rörelseresultat på 61,7 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019 vilket kan jämföras med minus 255,5 miljoner kr under samma kvartal i fjol.

Men försäljningen av nya bostäder går alltså inte alls.

Inte en enda bostad såldes under perioden oktober till och med december vilket ska jämföras med 28 sålda under motsvarande period förra året. Antalet bokade bostäder under perioden var också 0 jämfört med sex under samma period förra året.

Redan vid den förra kvartalsrapporten stod det klart att det svajar ordentligt för Oscar Properties. Försäljningen för lyxbostadsutvecklaren rasade. Intresset från kunderna var näst intill obefintligt. En signal om det extrema läget var att bolagets uppgift om att endast en bostad bokades under det tredje kvartalet 2019.

Sålde lyxvåning för 42 miljoner

Men nyligen lyckades bolaget sälja en lägenhet i Oscar Properties fastighet Helix, som är en del av Norra Tornen i Hagastaden. Köpeskillingen uppgick till 42 miljoner kronor, uppgav tidningen Fastighetsvärlden.

Sommaren 2019 köpte Slättö och Fastpartner 50 procent av Helix av Oscar Properties. Helix är just nu under uppförande.

Artikeln uppdateras