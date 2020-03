Ljusning på börsen: Öppnar på rejält plus

Efter torsdagens uppgång både i Europa och i USA kan det bli en ny börsdag på plussidan.

Stockholmsbörsen stängde upp 3,4 på torsdagen. På storbolagslistan gick pappersbolagen SCA och Essity llra bäst med plus på 9,6 respektive 8,2 procent. H&M steg 7 procent efter att ha meddelat att de planerar att permittera 2000 anställda i Norge. Även på Wall Street var det positivare tongångar efter veckans tidigare jätteras med plus på 0,5.

Stockholmsbörsen inledde på fredagen uppåt med 3,77 procent på breda indexet OMXSPI. Även storbolagsindex inleder upp med drygt 3 procent.

Ute i Europa indikeras plus på ungefär motsvarande nivå inför öppning i London och Frankfurt. Vid 11-tiden var Frankfurt upp 5,6 procent och London låg på drygt 3 plus.

Också New York-börserna visar en uppsida i terminerna. Breda indxet S&P 500 ligger på plus strax under en procent.

På Asienbörserna har man sett en rekyl i fredagshandeln. Shanghai var upp nästan 1,7 och Bombay plussar 4,7 på morgonen svensk tid. Tokyobörsen har stängt på grund av helgdag.

Gigantiska stödpaket rullas ut

Flera stora stimulanspaket har presenterats på båda sidor Atlanten de senaste dagarna.

Europeiska centralbanken, ECB, presenterade ett paket värt 8 000 miljarder kronor.

I USA har president Trump lovat att börja betala ut så kallade ”helikopterpengar”. Det är ett bidrag på 1 000 dollar (cirka 10 300 kronor) till alla vuxna medborgare, och 500 dollar per barn.

Men för Swedavia har coronakrisen slagit hårt. Nu varslar man 800 personer, rapporterar man själv i ett pressmeddelande.

– Vi är mitt i en samhällskris av sällan skådat slag och vår viktigaste prioritet är nu att begränsa smittspridningen och värna om liv och hälsa. Konsekvenserna för ett företag som möjliggör för människor att mötas är dock dramatiska, eftersom våra intäkter är i princip enbart rörliga och på ett eller annat sätt kopplade till passagerarvolymen. Även om vår finansiella ställning är god så krävs nu drastiska och omedelbara åtgärder, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Norge sänker räntan

Efter ett extrainsatt möte i Norge sänker landet styrräntan till 0,25 procent – vilket är den lägsta någonsin i landet, rapporterar NRK.

Landet är hårt pressad av oljeprisraset och coronautbrottet. Styrräntan låg tidigare på 1 procent men är alltså nu nere på 0,25 procent vilket är en sänkning med 75 punkter.

Norges Bank sänkte räntan med 50 punkter så sent som i förra veckan.