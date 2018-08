Beskedet att Goldman Sachs sänkt riktkursen för H&M-aktien kom kvart i fem på torsdagseftermiddagen. Men aktiens nedgång började redan på morgonen lite försiktigt för att accelerera strax före klockan 14.

En aktie såldes för drygt 124 kronor vid börsstängning - ett ras på närmare 5,4 procent under dagen.

Huvudägaren Stefan Persson har pumpat in flera nya miljarder i bolaget genom de uppmärksammade aktieköpen han gjort under året. Men just nu är det tyst på den fronten.

– H&M kan mycket väl gå under 100-lappen. Trovärdigheten saknas, säger Joakim Bornold, sparekonom på Nordnet.

Han skissar på tre skäl till klädjättens nedgång på börsen.

Familjen Persson verkar inte stödköpa längre.

Även konkurrenten Inditex (Sarabutikerna) börjar få nedgraderingar från analytiker, oron sprider sig för de stora jättekedjorna.

Det blir allt mer tydligt att de inte kommer nå sina mål i år heller, frågan är kommer man någonsin göra det?

GW Persson köper inte H&M

En som inte satsat några pengar i H&M är aktieintresserade Leif GW Persson.

Inga H&M-aktier för Leif GW Persson. Foto: OLLE SPORRONG

– Jag skulle kunna tjäna tonvis med pengar på H&M för den kommer ju att sjunka. Den kommer att gå under hundralappen inom ett år”, sa polisprofessorn nyligen i en intervju med Di Weekend.

Hans kompisskap med huvudägaren Stefan Persson har inte fått honom på andra tankar.

- Jag har aldrig tagit i en H&M-aktie av det skälet. Men han är utsatt för ett jävla blankningscase. Frågan är vad ska han göra? Han har ju inte råd att lösa ut H&M från börsen med nuvarande pris, men i något läge kommer han ju att få det kanske. Och då blir det ju intressant.

Investmentbanken Goldman Sachs sänkning av riktkursen på klädföretaget från 120 till 112 kronor finns med tillägget om en upprepad säljrekommendation, uppger nyhetsbyrån Bloomberg.

Det är mest dystra signaler kring bolaget - i alla fall från omvärlden som analyserar bolaget.

Tidningen Wall Street Journal har i en analys slagit fast att det är oklart om och i så fall när H&M lyckas vända skutan.

I artikeln ras upp en rad av de problem som bolaget brottats med under de senaste åren.

"Skrämmande"

"Bolaget försöker nu ta itu med dessa brister, men för sent och för milt. Omfattningen av den förändring som krävs är skrämmande. Det kommer att ta tid och resurser, med ingen garanti för framgång".

Trots att H&M-aktien rasat med 60 procent de tre senaste åren ser tidningens krönikör mer fallhöjd för aktien.