Ericssons resultat överraskar: lite sämre än väntat

Ericsson redovisar en rörelsevinst på 3,7 miljarder kronor för andra kvartalet jämfört med vinsten på 0,2 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 4,13 miljarder kronor, enligt Reuters sammanställning.

Omsättningen steg till 54,8 miljarder kronor, jämfört med 49,8 miljarder kronor ett år tidigare.

”Tveksamt om aktiemarknaden nöjer sig”

– Ericsson följer upp förra kvartalets kanonrapport med en godkänd rapport. Man har dock svårt svårt att få upp marginalerna och det är tveksamt om aktiemarknaden nöjer sig med 7 procents rörelsemarginal, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg&Partners.

– Mitt i ett stort teknikskifte borde marginalerna vara högre kan man tycka men trots konkurrenten Huaweis problem så är det uppenbarligen svårt. Ericsson har onekligen gjort stora förbättringar de senaste åren men med tanke på den medvind som blåser så känns aktien lite dyr nu, säger Joakim Bornold.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet tror att marknaden kommer att ta emot Ericsson rapport positivt:

– Ericsson kommer med en rapport som jag tror marknaden kommer bedöma som stabil, man fortsätter på inslagen väg med fokus på affärsområdet Networks som är det som drar utvecklingen, framför allt i Nordamerika. Börje Ekholm andas dessutom optimism vilket är viktigt, förväntningarna på vad bolaget ska kunna åstadkomma framöver är höga. Det visar inte minst det faktum att flera analytiker trodde på högre marginaler i dagens rapport, bruttomarginaler är viktig i Ericsson, trots att Börje Ekholm flaggat för lägre marginaler på grund av utbyggnaden av 5G. Det var förväntningar som kom på skam i rapporten. Jag tror dock att marknaden kan ha överseende med det, det är trots allt 5G som är det intressanta med Ericsson.

Ekholms signal om 5G-nätet

Ericssons koncernchef Börje Ekholm signalerar att 5G-nätet är oerhört viktigt för bolagets överlevnad.

– Egentligen har 5G–utbyggnaden accelererat. Det går egentligen fortare än vad vi förutsåg tidigare, säger Börje Ekholm till Di TV.

”Vi har starkt momentum i vår 5G-verksamhet med både nya avtal, nya kommersiella lanseringar och driftsatta nät. Hittills har vi tillhandahållit lösningar för nästan två tredjedelar av alla kommersiellt lanserade 5G-nät”, skriver bolagets vd och koncernchef Börje Ekholm i rapporten.

Ericsson har längre ställt hoppet till 5G-utbyggnaden.

” Vi fortsätter att ta strategiska kontrakt, och den omfattande nätutbyggnad som förväntas påbörjas i delar av Asien kommer gradvis att påverka marginalerna negativt på kort sikt, men stärka vår position på lång sikt. Fortsatta teknik- och marknadsinvesteringar, speciellt inom 5G, automatisering och AI, är grundläggande för långsiktig konkurrenskraft och är en avgörande del av vår fokuserade strategi för att stärka bolaget på lång sikt och nå målen för 2020 och 2022”

Ericssons vd om andra kvartalet

Hotande miljardsmällen i USA

Börje Ekholm upprepar de mörka moln som hotar från USA med miljardböter. Det finns allvarliga misstankar om att företaget gjort sig skyldig korruption i bland annat Asien och, Mellanöstern och södra Afrika i samband med olika affärskontrakt -fall som inträffat för Ekholms tillträde på VD-stolen.

”Vi är i pågående förlikningsförhandlingar med United States Securities and Exchange Commission (SEC) och United States Department of Justice (DOJ) beträffande deras tidigare kommunicerade undersökningar under U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vi har inte möjlighet att uppskatta hur länge de kommer att fortsätta. Eftersom detta är ett pågående ärende kan vi inte heller lämna några detaljer. Det är dock vår nuvarande bedömning att ärendenas lösning kommer att resultera i betydande monetära och andra åtgärder. Omfattningen och effekterna av dessa kan i nuläget inte uppskattas eller säkerställas på ett tillförlitligt sätt”, skriver Börje Ekholm.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, sätter upp ett stort frågetecken kring hur den amerikanska korruptionsutredningen kommer att sluta för Ericsson:

– Inte heller i denna rapport fick vi veta något om amerikanska myndigheters korruptionsutredning och vad den kan mynna ut i. Det vi vet sedan tidigare är att den för Ericsson väntas medföra ”betydande monetära åtgärder”, vilket därmed är en liten osäkerhet som hänger kvar kring bolaget och aktien, säger hon.

Konkurrenten Huaweis problem

Ericsson-chefen är försiktig med att uttala sig om konkurrenten Huaweis problem med sanktioner i USA

– Vi har egentligen inte sett några större effekter på vår orderingång. Det är klart att vi vinner en del avtal, men vi ser också att vi vinner det tack vare produktfördelar och konkurrenskraftig produktportfölj, säger Börje Ekholm i Di TV.

