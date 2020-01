Ericsson överraskar - höjer utdelningen

Bolagets styrelse föreslår en utdelning om 1,50 kronor per aktie. Det är högre än förra årets utdelning på 1,00 kronor per aktie och analytikernas snittprognos på 1,14 kronor per aktie.

– Höjningen understryker styrelsens övertygelse om att Ericsson kommer att nå de finansiella målen och bygga en stark finansiell ställning, säger Ericssonchefen Börje Ekholm i en kommentar till rapporten.

Joakim Bornold, sparekonom och analytiker på Söderberg&Parterns efter morgonens besked från Ericsson:

– Kvartalet betydligt bättre än förra året och krisåren är definitivt över, men resultatet är ganska långt ifrån marknadens förväntningar. Man missar på både vinst och försäljning och det är lite oroande att bland annat USA har tappat tempo.

– Positivt att managed services vänder till vinst, det är verkligen ett sorgebarn inom Ericsson.

– Börje o Ericsson väljer dock att höja utdelningen trots böterna på 10 miljarder i USA och det tyder på att man är positiva inför 2020.

Frida Bratt, sparekonom på nischbanken Nordnet:

– Rapporten tycker jag visar att Ericsson är på rätt köl, men att marknaden förväntningar är lite för höga. Det har ju också tidvis återspeglats i aktiekursen, även om den dämpats ju närmare rapportdagen vi kommit. Att Ekholm slår till med en utdelningshöjning som är större än väntat kan till viss del överskugga de sämre delarna i rapporten, som att marginalerna fortsätter att pressas till följd av utbyggnaden inom 5G. Detta har Börje Ekholm varnat för och vi såg det också i förra rapporten. Den för Ericsson viktiga bruttomarginalen hålls dock totalt sett uppe på en stabil nivå, även om den inte riktigt når upp till analytikernas höga förväntningar.

”När är bordet färdigrensat?”

Frida Bratt pekar också på att Ericsson tappat fart i USA:

– Den viktiga amerikanska försäljningen gick inte som analytikerna hoppats på och Ekholm flaggar för ökade rörelsekostnader under 2020. Man kan fråga sig när bordet egentligen är färdigrensat. Vi får inte veta något om kinesiska myndigheters utredning kring licenser, vilket man borde kunna säga något om.

”Vi ser möjligheter”

Ericssons omsättning uppgick till 66,3 miljarder kronor, jämfört med 63,8 miljarder kronor ett år tidigare.

– Vår produktportfölj inom Networks och Digital Services har fortsatt god dragkraft på en mycket konkurrensutsatt marknad där teknikskiftet till 5G pågår. Vi ser möjligheter att ytterligare stärka vår position genom vårt starka produkterbjudande på en marknad som drivs av momentum inom 5G, säger Ekholm.

Men signalerar om det tuffa läget:

– Även om vi är övertygade om att dessa möjligheter tillför värde på längre sikt, är de initiala marginalerna en utmaning.

Ericsson pekas ut som en av vinnarna när kinesiska Huawei blir allt mer utfrusen på den internationella arenan på grund av misstankar att bolaget går kinesiska statens ärenden och spionerar, eller riskerar bli en sådan aktör.

Huawei, som är världens största leverantör av telekomsystem, med Ericsson och Nokia som främsta rivaler på 5G–marknaden, har gång på gång tillbakavisat anklagelserna.

Ericsson hyllas av Trump

När både USA:s president Donald Trump och Ericssons vd Börje Ekholm var på det ekonomiska toppmötet i Davos fick Ericsson hyllningar av Trump.

– USA samarbetar med Ericsson för att öppna upp frekvenser för bolaget i 5G–nätet, sa Donald Trump på en presskonferens i Davos där även Ericssons vd Börje Ekholm deltog, enligt en video som Fox Business publicerat.

– Ericsson har gjort ett fantastiskt jobb med 5G . Vi arbetar med företaget och öppnar upp vårt spektrum, sa den amerikanske presidenten.

Trump sa även att USA låg efter när det gäller utbyggnaden av 5G när han tillträdde som president, men att de nu börjar komma ikapp – tack vare Ericsson.

– Grattis, fantastiskt företag, sa Trump riktad till Börje Ekholm.

För Ekholm är det dock inte bara ljuv musik med lovord från USA eftersom Kina riskerar att stänga ute den svenska telekomjätten på den inhemska marknaden. Dessutom sitter Ericsson-chefen i kinesiska e-handelsjätten Alibabas styrelse.

