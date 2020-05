Den gripnes vädjan: ”Mitt liv och anseende står på spel”

Från Ekobrottsmyndighetens sida råder det total tystnad efter förra veckans aktion som slutade med att de sex misstänkta i insiderhärvan släpptes redan efter ett dygn. Bland dem fastighetsmiljardären Ilija Batljan.

Flera av de misstänktas försvarare som Expressen talat med rasar mot polisaktionen, anser att den var ogrundad och förutsätter att misstankarna mot deras klienter avskrivs och utredningen läggs ner.

– Det känns som ett rent skott i mörkret från åklagarens sida, säger advokat Slobodan Jovicic, som försvarar den man som i tingsrättens handlingar kallas för ”D”.

Vad grundar du det på?

– Det finns ett yppandebud som jag måste förhålla mig till. Men jag har sammanträffat med min klient och fått beskrivit för mig vad som förevarit. Och utifrån det perspektivet så känns den här aktionen som en ren fiskeexpedition. Det är oerhört beklämmande att min klient och övriga inblandade blivit utsatta för det här. Jag förväntar mig att att det här får ett rätt raskt slut. Men oavsett det är skadan skedd.

Mannen ”D” är en känd daytrader som har sitt levebröd av att handla med aktier. Och det rör sig ofta om mycket stora belopp där han försöker göra miljonklipp. Han har också nära band med flera av de övriga som greps och anhölls i förra veckan.

Enligt poliskällor beskrivs han som en nyckelperson i utredningen.

”Mitt liv och anseende står på spel”

”D” blev mycket omskakad av polisaktionen som ledde till den nattliga inlåsningen i en anhållningscell.

Expressen har tagit del av ett tidigare sekretessbelagt brev till Stockholms tingsrätt där mannen bad om att få byta till stjärnadvokaten Slobodan Jovicic.

Det desperata brevet från misstänkte daytradern ”D”. Brevet är ställt till tingsrätten och han vädjar om att få byta advokat.

Mannen berättade att polisaktionen kom överraskade och att han saknade möjligheter ”att sätta sig in i valet av försvarare”. Han berättade också att han efter gripandet inte kom sig för att begära advokatbyte.

– Vid tidpunkten ville jag lägga fokus på utredningen och på att förbereda mig inför de förhör som skulle hållas, skrev han i brevet till tingsrätten.

Han var i brevet mycket angelägen om att att få byta advokat och skrev: ”känner att jag under de här dagarna inte har fått tillfredsställande råd och stöd, vilket jag varit – och fortfarande är – i största behov av”.

– Jag är nu misstänkt för väldigt allvarlig brottslighet som rör stora värden och blivit medialt uppmärksammad. Mitt liv och anseende står på spel och det är därför av största vikt att jag har en försvarare som jag har förtroende för, uppgav han i sitt brev till domstolen.

”Mycket påfrestande”

En annan av de sex som greps var Elin Ryer, som satt i Odd Mollys styrelse fram till bolagsstämman i början av maj.

Jag kan säga att jag har ganska begränsad förståelse för de åtgärder som vidtogs mot min klient

Flera källor bekräftar för Expressen att hon försvarats av advokat Thomas Olsson sedan hon greps tidigt i tisdagsmorse i förra veckan och satt anhållen under ett dygn misstänkt för grovt insiderbrott.

– Jag kan säga att jag har ganska begränsad förståelse för de åtgärder som vidtogs mot min klient, säger Thomas Olsson utan att namnge sin klient.

Hur menar du då?

– Som jag ser det fanns det inget skäl till att gå fram med ett gripande och ett anhållande. Med det material som eventuellt fanns skulle man kunnat ha kalla henne till ett förhör.



Ekobrottsmyndighetens razzia hade förberetts i veckor innan de sex misstänka greps i tisdag i förra veckan.

Det var tidigt på morgonen den 5 maj som Ekobrottsmyndigheten, EBM, inledde aktionen på flera av Stockholms bättre bostadsadresser och kontor. Aktionen gällde misstankar och grovt insiderbrott.

Aktionen slog ner som en bomb i näringslivet när det på eftermiddagen blev känt att Ilija Batljan – storägare och verkställande direktör för Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) – anhållits misstänkt för grovt insiderbrott. Nyheten blev offentlig sedan bolaget på grund av börsreglerna informerat Stockholms–börsen om gripandet av Ilija Batljan. Aktien störtdök.

Batljan, tidigare socialdemokratisk politiker, och har bland annat varit kommunstyrelsens ordförande i Nynäshamn, och utpekad som tänkbar partiledare efter Mona Sahlin.

Mona Sahlin och Ilija Batljan från ett möte med ungdomar i Rinkeby 2010. Foto: SÖREN ANDERSSON / SCANPIX SWEDEN

Samtidigt som den tidiga tisdagsrazzian mot Ilija Batljan genomförde personal från Ekobrottsmyndigheten, EBM, morgonrazzior mot fem andra personer på Stockholms bättre adresser. Ett 20-tal poliser, tekniker och andra experter från EBM deltog i aktionen. På flera av adresserna gjordes beslag av datorer och mobiltelefoner.

Ilija Batljan, Ellin Ryer och hennes pappa Christer Andersson satt anhållna.

Bland de gripna fanns Odd Molly-grundaren Christer Andersson och hans dotter Elin Ryer. Båda beskrivs ha viktiga roller i utredningen. Båda greps i sina hem. I tingsrättens sekretessbelagda handlingar gick Elin Ryer under koden ”B”.

I centrum för EBM:s utredning finns tre daytraders där mannen ”D” är en av de misstänkta. En i trion är son till en framgångsrik miljardär, en annan har tidigare åtalats men friats efter en rättegång gällande misstankar om otillbörlig marknadspåverkan i samband med ett mycket uppmärksammat mål. Även dessa greps vid aktionen.

Misstanken om insiderhandeln vid jätteaffären SBB-Hemfosa

Enligt tidningen Realtid handlar misstankarna mot Batljan om att han ska ha personkopplingar till tre daytraders, som har aktiehandel som sitt levebröd.

De nu aktuella brottsmisstankarna gäller insiderhandel i samband med Nordens största fastighetsaffär då SBB lade bud på fastighetsbolaget Hemfosa i november 2019. Det var en gigantisk affär och beskrivs som en av de största som genomförts i fastighetsbranschen i Norden. SBB kommer genom affären nå ett fastighetsvärde om drygt 70,5 miljarder kronor. Och Ilija Batljan är plötsligt bland de allra största i branschen.

De personer som frihetsberövades i förra veckan är fortfarande misstänkta

Insideraffärerna i Hemfosa misstänks ha ägt rum en kort tid innan affären blev känd.

Efter tisdagsaktionen i förra veckan var det många som förväntade sig att chefsåklagare Thomas Langrot, som leder förundersökningen, skulle gå fram och begära flera av de anhållna häktade. Men överraskande släpptes samtliga redan efter drygt ett dygn. De hade då genomgått flera förhör, några DNA–topsades och även utsatts för kroppsbesiktning innan de låstes in.

Hemlig uppgiftslämnare slog larm

Vad som fick Ekobrottsmyndigheten, EBM att tända till är fortfarande sekretessbelagt. Men av myndighetens offentliga dagboksuppgifter framgår att uppgifter från en uppgiftslämnare registrerades kl 15.15 måndagen den 18 november. Det är tre dagar efter att SBB lagt miljardbudet på Hemfosa.

Vad som händer med insiderutredningen var under torsdagen okänt. Men så sent som under onsdagen signalerade Ekobrottsmyndigheten att utredningen fortgår.

– De personer som frihetsberövades i förra veckan är fortfarande misstänkta, sa chefsåklagare Thomas Langrot till Expressen.

LÄS MER: Son till miljardär pekas ut i härvan

De misstänkta i insider-härvan Ilija Batljan, 52 Fastighetsbolaget SBB:s vd och grundare. Har även investerat i Used by samt storägare av Odd Molly. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Grovt insiderbrott. Christer Andersson, 72 Grundare och delägare av Odd Molly, samt delägare i Used by. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Grovt insiderbrott. Elin Ryer, 41 Grundare och vd för Used By. Satt fram till nyligen i Odd Mollys styrelse. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Grovt insiderbrott. Daytrader 1, 41, kallas ”D” i domstolens papper. Delar lokal med Daytrader 2 och 3. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Grovt insiderbrott. Daytrader 2, 45 Friades för ett antal år sedan för otillbörlig marknadspåverkan i ett mycket uppmärksammat mål. Delar lokal med Daytrader 1 och 3. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Insiderbrott. Daytrader 3, 44 Son till en framgångsrik företagare och miljardär. Delar lokal med Daytrader 1 och 2. Anhölls 5 maj. Släpptes dagen efter. Misstänks för: Grovt insiderbrott. Visa mer Visa mindre

