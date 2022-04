Börsen vänder uppåt efter måndagens ras

OMXSPI ligger plus 0,7 procent strax efter öppningen. SKF, som rapporterat under morgonen rusar, plus 7,3 procent. Även Autoliv och Boliden ligger rejält på plus.

Getinge, som också rapporterat, rasar hela 13 procent.

SSAB som berättat om ett rekordresultat, ligger strax över nollan.

I Asien har det varit uppåt på tisdagen, efter de kraftiga rasen på måndagen. En alltmer ökad oro för covidsituationen i Kina med masstestning och stora nedstängningar påverkar. Men centralbanken i Kina har börjat tala om lättnader för att stötta ekonomin, och det kan ha fått marknaderna på lite bättre humör.

I USA blev det en ordentlig återhämtning i måndagshandeln. Elon Musks köp av Twitter gjorde att det blev reaktioner, framför allt för Twitteraktien, men också i övrigt, Nasdaq stängde på plus 1,3 procent.

I USA kommer i dag tunga rapporter från Microsoft och Alphabet.