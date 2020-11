Börsen vänder upp – efter Trumps vinster

USA-börserna andades optimism på valdagen.

Det breda indexet S&P 500 stängde på plus 1,8 procent, Dow Jones steg 2,1 procent och teknikdominerade Nasdaq på 1,9 procent.

Många räknade med en tydlig Biden-seger, men när resultaten började komma in svängde optimismen.

I takt med att valresultatet såg ut att bli mycket jämnt pressades terminerna tillbaka.

Och när vinden började blåsa åt Trump började terminerna åter peka uppåt på New York-börserna.

Så reagerar marknaderna på valet

Fox News har redan ropat ut Trump som segrare i Florida, vilket ger den sittande presidenten stort övertag inför den återstående rösträkningen.

Han har dessutom tunga ledningar i både Ohio och Texas.

– Marknaden tjuvstartade med ett lättnadsrally. Både på att det blir en tydlig seger för Biden men också på att valresultatet kommer tidigt, säger omvärldsstrategen Henrik von Sydow i Di TV:s och Expressen TV:s gemensamma sändning.

Han menar att valet liknar det förra.

– Allt vände, precis som under 2016, och det ser ut att kunna bli en väldigt stor Trump-seger, vilket innebär att valresultatet inte utmanas och det är vad marknaden vill ha.

Börserna i Asien just nu: Tydligt minus i Kina (cirka en halv procentenheter) men rejält plus i Tokyo (1,5 procent). Även Indien har öppnat på plus.

