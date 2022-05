Stockholmsbörsen höll stängt på torsdagen, då både de amerikanska och de europeiska börserna tog ett rejält kliv uppåt. Bakom uppgången låg bland annat positiva siffror från detaljhandelsbolag i USA.

Nu ser Stockholm ut att ta igen vilodagen med ett rejält kliv uppåt. Bland de stora bolag som stigit mest är Autoliv, plus 5,5 procent, Sinch, plus 5,6 procent, och Electrolux, plus 4,8 procent.

Bland de stora bolag som tappar mest finns Telia, minus 0,5 procent, och Handelsbanken, minus 0,1 procent.

I Asien har börserna stigit under fredagen, och där ligger teknikbolagen bakom uppgången. Den kinesiska e-handelsjätten Alibaba steg med 12 procent efter att ha lämnat en rapport för det första kvartalet som överträffade förväntningarna. Även i USA steg börserna på torsdagen.

I Sverige har nya siffror för detaljhandelsförsäljningen kommit, liksom finansmarknadsstatistik över hur boräntorna utvecklas.