Bland storbolagen i topp finns Sinch, plus 1,8 procent, Alfa Laval, plus 1,4 procent och Atlas Copco, plus 1,4 procent.

De på storbolagslistan som backar mest är Electrolux, minus 0,4 procent, Nordea, minus 0,1 och SKF, minus 0,1 procent.

I USA var det minussiffror på onsdagen, och i Asien rör sig nu börserna runt nollan.

Det är oron kring inflation, recessionsrisk och eventuella framtida räntehöjningar som vaknat igen. Kanada höjde räntan i går, och det satte fart på marknadens känslor i USA. I USA kom konjunkturrapporten The Beige Book på onsdagen, som indikerar att konjunkturen i USA kan vara på väg att svalna.

Opec+, det vill säga Opec och dess allierade, håller möte under dagen. Frågan som många funderar över är om Opec-länderna ska släppa ut mer olja på marknaden. Oljepriserna har fallit något under natten.

I Europa presenteras producentprissiffror för euroområdet under dagen. Siffror som kommit tidigare från bland annat Tyskland visar på att trycket uppåt fortfarande består.

