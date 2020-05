Det är Yacht-företaget Claasen Marine som anser att bostadsutvecklaren och miljonären Oscar Engelbert i praktiken smitit från notan.

Företaget har vunnit en skiljedom i London mot Engelbert som är skyldig att betala kostnaderna för ritningarna på en skräddarsydd segelbåt. Fakturan är på cirka 95 000 euro vilket motsvarar drygt en miljon kronor. Nu vänder sig bolaget till Sverige för att driva in fordringen.

Dagens Juridik uppger att det framgår av skiljedomen att den skräddarsydda segelbåten, schoonern, skulle vara 55 meter lång.

Färdigbyggd skulle den kosta 26,2 miljoner euro, motsvarande 282 miljoner kronor. Oscar Engelbert drog sig ur avtalet i förtid, men för ”designspecifikationerna” fakturerade företaget honom kostnaden.

Engelbert jagades förgäves

Företaget har flera gånger försökt få kontakt med honom. Men förgäves. Liknande erfarenheter har den delgivningsman som jagade Oscar Engelbert när ett av Oscar Properties dotterföretag inte betalade en hyresskuld som växt till fem miljoner kronor.

Expressen har också tidigare avslöjat att Oscar Engelbert jagats av Kronofogden för en skatteskuld på 20 miljoner.

När inga pengar kom tvingades Kronofogden ta i med hårdhandskarna och driva in en del av skulden via hans olika privata bankkonton. Resterande drygt 13 miljoner betalade han blixtsnabbt in sedan Expressen berättat om hans skattetrubbel.

Yacht–företaget uppger att de upprepade gånger sökt på Oscar Engelbert personligen och underrättat det inkassobolag som kopplats in, att fordran kvarstår då avtalet var underskrivet personligen av Oscar Engelbert och att leveransen av vad som skulle levereras har också skett enligt avtalet.

Bolaget uppger att man har noterat att Oscar Engelbert bett bolaget att skicka fakturorna till Oscar Engelbert AB, men dessa har ändå inte blivit betalda.

Vad säger då Oscar Engelbert om Ycht–företagets krav och skiljedomen?

”Vi var inte ense och skiljedomen gav sitt utslag. Lagen har haft sin gilla gång. Jag har löpande fått informationen så vet inte riktigt vad de syftar på med att de inte fått tag på mig. Jag har tagit del av domen”, skriver han i ett mejl till Dagens Juridik.

Yacht–företaget har nu med hjälp av en svensk advokatbyrå vänt sig till hovrätten och begärt hjälp för att driva in skulden.

Nyligen sålde Oscar Engelbert sitt skärgårdsparadis i Stockholms skärgård för 63 miljoner kronor. Hustrun Giovanna tvingades ge klartecken till försäljningen.

Expressen söker Oscar Engelbert.

LÄS MER: Oscar Engelbert jagas för privata miljonskulder

LÄS MER: Oscar Engelbert sålde sitt skärgårdsparadis

TV: Sålde skärgårdsparadiset för