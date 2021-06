Aktierna som rusar vid nya ”blankningskuppen” i USA

En ny våg av livlig handel i högt blankade aktier har lösgjorts under veckan och biografägaren AMC Entertainment, som bland annat äger Filmstaden, närapå dubblades under onsdagens handel samtidigt som sökordet ”AMCSqueeze” trendade på sociala medier.

Den första vågen av fenomenet där privatinvesterare samverkat på nätforum och gjort gemensam sak för att klämma åt blankande hedgefonder och utlösa en så kallade ”short squeeze” skedde under vintern.

I den första vändan var Gamestop det mest uppmärksammade fallet, men under onsdagens session kom AMC Entertainment att överstiga gamingbutikskedjan i marknadsvärde.

Gamestops aktie, som steg med omkring 2 procent i förhandeln, har under året handlats upp med 1 500 procent medan AMC Entertainment stigit med över 3 000 procent.

Blackberry, ett bolag som under slutet av 00-talet slog igenom med mobiltelefoner men sedermera kom att bli distanserat i och med de smarta telefonernas intåg, steg med 31 procent under onsdagen. Aktien har fortsatt en bit kvar upp till vinterns rekordnotering under den mest intensiva fasen av ”short squeeze” i meme-aktierna.

I dag är Blackberry ett mjukvarubolag som ägnar sig åt operativsystem som nyttjas inom uppkopplade fordon.

TV: Gamestophärvan i kongressen