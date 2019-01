Efter en flera timmar lång förhanding på fredagsförmiddagen tog rådman Mats Dahl beslutet att häkta Ingmanson även på de nyagamla misstankarna, dels grovt penningtvättsbrott, dels medhälp till grov trolöshet mot huvudman.

Genom att få in dessa misstankar kopplad till de gamla häktesskälen så blir det lättare att även åtala honom för de nygamla misstankar som han i dag häktades för i Stockholms tingsrätt. Annars hade man från svensk sida senare tvingats vända sig till ungrsk domstol och begära att han även ska åtalas för dessa misstänkta brott. Utgången av en sådan prövning är inte självklar.

LÄS MER: Efterlyste affärsmannens lyxliv under husarresten

Men dagens förhandlingar - som till stor del hölls bakom stängda dörrar - gav dock inte svar på den kanske allra viktigaste frågan: Var finns de 800 miljoner kronor av personsspararnas PPM-pengar som fortfarnade är borta?

Listiga draget

Men fredagens förhandling blev något av åklagarens listriga drag mot den brottmisstänkte affärsmannen Emil Amir Ingmanson i och med att dessa misstankar nu kan skrivas in i den europeiska arresteringsorder som ska skickas till Ungern inför överlämnadet till Sverige

Foto: KRISTOFER SANDBERG

Emil Amir Ingmanson är redan häktad för sju fall av grova bedrägerier. Det var också dessa misstänkta brott - pensionshärvan med det Malta-registrerade fondbolaget Falcon Funds - som han sedan tidigare är internationellt efterlyst för och begärd överlämnad från Storbritannien . Men Ingmanson hann fly från London innan domstolen i London hade fattat beslut om överlämning till svenska myndigheter.

Misstänks för grov penningtvätt

Dagens häktningsförhandling, där Ingmanson häktades i sin frånvaro, gäller andra brott i kölvattnet på Falconhärvan.

- Jag yrkar nu att Serwin ska häktas i sin frånvaro på sannolika skäl misstänkt även för grov penningtvätt under 2015 och för grov trolöshet mot huvudman under 2013 alternativt medhjälp till grov trolöshet mot huvudman under samma tid, sa kammaråklagare Arne Fors.

Ingmansons försvarare hade av lätt insedda skäl inte samma uppfattning.

– Min klient bestrider brott, säger Ingmansons försvarare, advokat Thomas Olsson.

Stjärnadvokaten Thomas Olsson är utsedd till försvarare för Emil Amir Ingmanson. Foto: NILS PETTER NILSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

Men det kommer att dröja innan den svenska rättvisan ser Ingmanson. När den svenske affärsmannen greps reste han på falskt pass vilket gör honom till en misstänkt brottsling även i Ungern.

– Han är ju misstänkt för nya brott så det beror lite på hur ungerska myndigheter tänker hantera det, säger kammaråklagare Arne Fors. Om de vill lagföra honom i Ungern. Det kan röra sig om två till tre månader innan han kommer till Sverige.

LÄS MER: Efterlyste affärsmannen greps av polis i Ungern

Emil Amir Ingmanson greps nyligen i Ungern och en drygt två månader flykt tog då sitt slut. Natten mellan den 3 och 4 november förra året hade Ingmanson flytt från sin bostad i ett exklusvit område i centralala London. Han befann sig då i nattlig husarrest med botboja i avvaktan på beslut i brittiskt domstol om överlämning till Sverige. Vid flykten lämnade han sin svenska sambo, sitt lilla barn och en Dobberman bakom sig.

Emil Amir Ingmanson med fästmö och hunden Alice innan flykten från London till Ungern.

Fästmön sammanstrålade dock med honom under flykten, enligt polisuppgifter till Expressen. Mötet skedde i Ungern innan ungersk polis slog till och grep honom med det falskta passet som resehandling.

LÄS MER: Ingmansons misstag under flykten: Mötet med fästmön

LÄS MER: Åklagaren: Så förde de över två miljarder från spararna