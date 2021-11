AfS-topp lånar ut miljoner till Bulletin

Yvonne Lindholm utsågs förra året till partisekreterare i Alternativ för Sverige. Hon är en drivande part i en förmögen men i offentligheten ganska okänd företagarduo, vars insatser för ytterhögern intensifierats rejält på senare år.

Lindholm började sin politiska resa i Moderaterna, men upptäckte att ”något inte stod rätt till i samhället” under barnens skolår, och blev därefter aktiv sverigedemokrat. I en större intervju för högerpopulistiska Ingrid & Maria berättas att hon var en toppkandidat till ordförandeskapet i SD Haninge, men blev ”bortmanövrerad efter en intern maktstrid”.

Då kom samtalet från Kasselstrand, och sedan dess har hon brunnit för AfS.

Förutom arbetet som partisekreterare är fembarnsmamman Yvonne Lindholm också aktiv i partiadministrationen. I sociala medier finns bilder på henne där hon tar hand om kartonger med tusentals valsedlar, administrerar partiets webbshop och ordnar pysselkvällar.

Till Ingrid & Maria säger Yvonne Lindholm ”vi har ingen tid längre, om vi vill behålla ett fritt, tryggt, jämställt Sverige. Vi har blivit grundlurade av alla gammelpartier att tro på mångkulturen, men nu ser vi svart på vitt att det inte fungerar. AFS är det enda partiet som säger som det är och kommer med konkreta lösningar”. Hon strävar efter en annorlunda familjepolitik som stärker familjen och främjar det svenska barnafödandet, med det ungerska systemet som förebild.

AfS har engagerat sig

Yvonne Lindholm och maken har också sett till att ytterhögern fått en egen samlingsplats i Stockholmsregionen – paret äger en företagslokal i Huddinge som gjorts om och renoverats till ”Sveahuset”. Frågan om att stoppa uthyrningar har gjorts av kommunpolitiker i Huddinge, men eftersom lokalen är privat finns ingen möjlighet att hindra samlingar.

Förutom egna AfS-aktiviteter har den Alternativa bok- och mediemässan hållits här.

Ingrid Carlqvist, i ytterhögerduon Ingrid & Maria har ordnat debatter i lokalen, och ledande representanter för konspirationsmedierna Nya Tider, Newsvoice, Palaestra Media och Swebbtv har samlats för mediedebatt i Sveahuset. Även Blågula Korset, som uttryckligen hjälper utsatta svenskar, har arrangerat en gala i lokalen.

Personer med kopplingar till den svenska nynazismen har haft tillgång till Sveahuset, till exempel tidigare medlemmen i Svenska Motståndsrörelsen, Jonas Nilsson Eckeskog, som ordnat boksläpp i lokalen.

Kopplingen mellan altright-rörelsen och altmedia har växt sig starkare. Ett antal kända medlemmar i AfS har engagemang i ytterhögerns egna mediekanaler, däribland Exakt24, Nya Tider, Swebbtv – men Expressen kan nu avslöja att också prestigeprojektet Bulletin, som skulle bli det seriösa flaggskeppet i den högerkonservativa opinionsbildningen, har starka kopplingar till AfS.

Makarna krävde säkerhet

Vid två tillfällen det senaste halvåret har Yvonne Lindholm och hennes make, som lärt känna Tino Sanandaji via en nära släkting, räddat Bulletin ur ekonomiskt trångmål. I juni lånade makarna Lindholms ägarbolag ut en miljon kronor, efter att ha deltagit i en fundraiser på Hotell Kung Carl vid Stureplan.

Tino Sanandajis viktigaste uppdrag i Bulletin har hela tiden varit att få in nytt kapital till satsningen via sitt stora kontaktnät och sin förmåga att sälja in idén om en ny tidning som ska samla den konservativa borgerligheten. Så skedde även denna gång. Pengarna från Yvonne Lindholm räddade lönerna för Bulletinmedarbetarna lagom till midsommarafton. Expressen har tagit del av dokumentation som visar att pengarna betalades ut 17 juni, utan säkerhet. Lånet, som är påskrivet av dåvarande styrelseordförande Atta Tarki, och styrelseledamoten Pontus Tholin, förfaller 21 december. Det förmedlades av Tino Sanandaji, vars kontakter med familjen Lindholm möjliggjort lånet. Men redan månaden därpå, i juli, hade kassan sinat igen på Bulletin.

Den här gången krävde makarna Lindholm en rejäl säkerhet innan de för över pengar. Tino Sanandaji, som är bosatt i Ukrainas huvudstad Kiev, satte sin bostadsrätt i Stockholms innerstad i pant, och fick låna två miljoner kronor i retur. Pengarna gick rakt in i Bulletin.

Mejlen mellan bolagen

Expressen har tagit del av ett mejl mellan bolagen, där Sanandaji försäkrar att han kommer att göra en papperssignatur och skicka den, eftersom Lindholms inte litar på den digitala signaturen.

”Hej,

Jag fixar det imorgon med scanner och skickar en signatur som är ”riktig”, inte bara digital. Vi klarar ändå löning imorgon fredag, och då har vi hela helgen att göra detta i lugn och ro.

mvh Tino”

Lånet som räddade tidningen i somras förföll för tio dagar sedan, 12 november. Tidpunkten sammanfaller med det datum då Bulletin hoppades att mediestöd skulle beviljats.

Sanandaji, som tidigare kallat SD-väljare för ”trash med låg IQ” tycks ha backat från sin tidigare övertygelse och säkrat Bulletins ekonomi hos personer som brutit sig loss från SD för att gå ännu längre till höger. Althögern tänker vinna kulturkrigen i sociala och alternativa medier, och att stötta Bulletin passar väl in i den strategin.

Vill inte svara

Expressen har sökt Yvonne Lindholm och Tino Sanandaji med en rad frågor om varför Bulletin finansieras med hjälp av pengar från AfS partisekreterare, men de vill inte ställa upp på intervju.

”Tack för ditt mail. Jag har inget med Bulletin att göra. Gällande frågor om Alternativ för Sveriges politik hänvisar jag till vår pressavdelning” skriver Yvonne Lindholm.

”Hej, Du är återigen felinformerad, Yvonne Lindholm har aldrig investerat i Bulletin, och har heller ingen annan koppling till Bulletin” skriver Tino Sanandaji.

Yvonne Lindholm sköter också AfS webbshop.

Fakta: Alternativ för Sverige • Alternativ för Sverige (AfS) bildades av Gustav Kasselstrand och William Hahne, efter att de ett par år tidigare uteslutits ur Sverigedemokraterna där de hade ledande positioner i dåvarande ungdomsförbundet SDU. • Partisekreteraren Richard Jomshof (SD) sade att de haft kontakter med rörelser med både extrema och antisemitiska åsikter, och att detta skadat partiet. • När AfS lanserades 2018 kallade SD:s gruppledare i riksdagen, Henrik Vinge, då presschef, det nya partiet för ett ”Alternativ För Sparkade” och jämförde det med nazistiska Motståndsrörelsen. Till Expressen sade Vinge att ”liknande partier kommer att attrahera människor med rasistiska åsikter och haveristiska beteenden”, personer som SD var glada att slippa som medlemmar. • AfS har också senare visat sig bli en tillflykt för radikaliserade och missnöjda Sverigedemokrater, som tycker att partiet blivit en del av etablissemanget, där SD tidigare hade en underdog-position. • AfS driver återvandringspolitik som sin högst prioriterade fråga, och har lanserat ett förslag om en ny myndighet, ”Återvandringsverket”, som ska ersätta Migrationsverket som partiet vill lägga ned, på grundval av två saker: Sverige behöver inte mer invandring, och Migrationsverket har politiserats. • Återvandringsverket är enligt AfS ”den enda myndighet Sverige behöver”. Klistermärken med ”Återvandringsverket” trycks hos makarna Lindholms tryckeri, och säljs via AFS webbshop, som Yvonne Lindholm också sköter. I den går också att köpa dyra t-tröjor med tryck som ”Dränera träsket”, ”Rör inte mitt land”, ”Återvandring”, ”Svenska liv räknas” eftersom ”svenskar drabbas ständigt av det importerade våldet – visa att vi inte glömmer alla offer för mångkulturen!” Visa mer

