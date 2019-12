AF: Arbetslösheten stiger till 7,2 procent under 2020

2019 väntas arbetslösheten ha uppgått till 6,8 procent och antalet sysselsatta ha ökat med 27 000 personer.

I den senaste prognosen, i juni, räknade Arbetsförmedlingen med en arbetslöshet på 6,5 procent 2019 och 6,7 procent 2020.

Statistiken grundar sig på SCB:s definition av den öppna arbetslösheten, men har en snävare åldersgrupp om 16–64 år till skillnad från SCB som har 15–74 år.

Sysselsättningen väntas öka med 19 000 under 2020 och 26 000 under 2021. I juniprognosen antogs sysselsättningen öka med 67 000 under 2019 och med 53 000 under 2020.

Prognosen, som bygger på intervjuer med drygt 9 000 arbetsgivare, visar att efterfrågan avtar, även om den ligger på en fortsatt hög nivå.

Många står långt ifrån jobb

Arbetskraften fortsätter att växa men i långsammare takt än tidigare. Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden vilket bidrar till en stigande arbetslöshet, samtidigt som antalet jobb inte ökar i samma takt som tidigare.

– Vi har haft en period med sällsynt hög tillväxt av nya jobb. Det som håller tillbaka tillväxten de kommande åren är främst en svagare efterfrågan i omvärlden men också en fortsatt brist på utbildad arbetskraft, säger Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker, i en kommentar.

AF konstaterar att den största utmaningen under de kommande åren är den stigande långtidsarbetslösheten.

Antalet arbetslösa som varit utan arbete mer än tolv månader ökar. Förutom en svagare efterfrågan på arbetskraft bidrar även bristen på efterfrågad kompetens bland inskrivna arbetslösa.

LÄS MER: Oväntade succén – så blir de mångmiljonärer på Dollarstore (PREMIUM)

LÄS MER: De tjänar bäst där du bor – sök på din kommun här (PREMIUM)

LÄS MER: Svenskarna under 30 som tjänar bäst – sök där du bor (PREMIUM)

LÄS MER: Lista: Utbildningarna som lättast ger jobb (PREMIUM)

LÄS MER: Så går det för Pinchos där du bor: ”Lyckligt lottade” (PREMIUM)

TV: Reformeringen av AF skjuts upp