6 åtgärder i budgeten som påverkar våra plånböcker

På onsdagen lämnar finansminister Magdalena Andersson (S) in vårändringsbudgeten, som präglas av åtgärder kring coronakrisen och där miljarderna räknas i hundratal.

Det mesta av innehållet i budgeten har redan presenterats under mars och april och bygger överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

De här förslagen har en direkt inverkan på miljoner svenskars privatekonomi oavsett om man drabbats av arbetslöshet, tvingats till sjukskrivning eller fått sin arbetstid förkortad.

1. Höjd lägsta a-kassa

Det lägsta beloppet som en person kan få vid arbetslöshet, grundbeloppet, höjs tillfälligt till i början av 2021. Detta från 365 kronor per dag till 510 kronor per dag, eller från 8 000 kronor till 11 000 kronor. Ersättningen gäller för heltid. Har du arbetat deltid minskas beloppet proportionerligt.

– Det här smärtar möjligen för C och L att gå med på, men exempelvis har Liberalernas Mats Persson varit tydlig med att coronakrisen är en extrem situation som kräver extraordinära åtgärder. Åtgärderna är tillfälliga, de flesta ska gälla till slutet av bästa år, vilket man också varit noga med att poängtera, kommenterar Frida Bratt, privatekonom på Nordnet.

Hon poängterar att tillfälliga åtgärder är lätta att införa, men desto svårare att ta bort.

– Det skulle därför kunna bli politiskt svårt för regeringen att gå tillbaka till ursprungliga nivåer. Särskilt som de lite ”stramare” nivåerna gällde under högkonjunktur Detta gäller för övrigt även amorteringskravet, som infördes under högkonjunktur, men där bankerna getts tillåtelse att slopa kravet tillfälligt. Det är dock inte är en del av regeringens politik utan som ligger på Finansinspektionens bord, säger Frida Bratt.

2. Höjd högsta a-kassa

Taket i a-kassan höjs också tillfälligt, från 900 kronor per dag till 1 200 kronor per dag. Det innebär att personer som har rätt till det högsta beloppet, vid en månadsinkomst på 33 000 kronor, får drygt 26 000 kronor, jämfört med 20 000 kronor tidigare. Detta gäller under de 100 första dagarna, sedan faller ersättningen till 17 000 kronor per månad.

– Att se till att vanliga hushåll kan känna sig säkra på att ha pengar i plånboken, oavsett vad som händer, är också ett sätt att lugna oroliga hushåll som annars kanske väljer att ”försiktighetsspara” i högre utsträckning, det vill säga dra in på sin konsumtion. Man brukar säga att ett effektivt sätt att rasera eventuell tillväxt är att göra hushållen oroliga. Att buffertspara är absolut bra för den enskilde, men ogillas av de ekonomer som ser till samhällsekonomin i stort, säger Frida Bratt.

3. Lättare att få a-kassa

Efter år av högkonjunktur har många svenskar säkerligen inte ansett det nödvändigt att gå med i a-kassan. Resultatet är att många står utanför, och därmed inte kvalificerar sig för full ersättning i och med att kravet varit ett medlemskap på 12 månader. Det kravet sänks nu till tre månader, så att fler kan gå med nu och slippa stå utan ersättning om de blir av med sitt jobb under krisen.

– Det är helt förståeligt att åtgärden sticker i ögonen på dem som år efter år betalat för sitt medlemskap i a-kassan. Man får fråga sig vad som vore alternativet. Den här krisen kom så plötsligt och är så extrem i sin karaktär, att hundratusentals människor annars riskerar att stå utan ersättning, säger Frida Bratt.

Dessutom lättar regeringen på det så kallade arbetsvillkoret, som tidigare sade att man måste ha arbetat minst 80 timmar i månaden under 6 månader. Nu sänks kravet till 60 timmar. Karensdagarna, som är de första sex dagarna som en person inte får någon a-kassa efter att precis ha blivit arbetslös, slopas också.

4. Slopad karensdag

Normalt får man ingen sjuklön under sin första sjukdag, men regeringen ändrar reglerna för karensavdraget så att alla får 700 kronor före skatt första dagen de är sjuka. Det handlar alltså om ett belopp som är lika stort för var och en, oavsett inkomst. Karensavdraget slopas till i slutet av maj i år. Arbetsgivaren gör karensavdraget som vanligt och sedan får du som anställd ansöka om ersättning retroaktivt hos Försäkringskassan.

– Något som inte direkt märks i plånboken för den enskilde, men som kan vara desto viktigare för arbetsgivaren, är att staten tar över kostnaden för sjuklöner under april och maj. Normalt är det ju arbetsgivaren som har sjuklöneansvar under de första två veckorna, kommenterar Frida Bratt.

5. Åtgärder för att du ska slippa bli uppsagd

Regeringen har tillsammans med C och L presenterat flera åtgärder vars syfte är att hjälpa välfungerande företag att överleva den kris som förhindrandet av virusspridningen orsakat.

Den mest uppmärksammade, kanske för att det är den största satsningen, är möjligheten till korttidspermitteringar. För den anställde innebär de nya reglerna att anställda kan gå ned 20, 40 eller 60 procent i arbetstid och ändå behålla över 90 procent av lönen samtidigt som företagets lönekostnad minskar med upp till hälften. Reglerna gäller under hela 2020 och beräknas kosta 300 miljarder.

– Det här är viktiga åtgärder för att slippa stora massuppsägningar hos företag som är välskötta och i normala lägen går bra, men som drabbas hårt just nu. För den enskilde gör reglerna om permittering också mycket stor skillnad, och förhoppningsvis kan man slippa bli uppsagd, säger Frida Bratt.

Andra åtgärder är att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt. Ytterligare åtgärder är att regeringen tillfälligt sänker arbetsgivaravgifterna från drygt 30 till 10 procent för 30 av ett företags anställda, för den del av lönen som inte överstiger 25 000 kronor.

Regeringen går också in och garanterar 70 procent av lån som bankerna ger till företag i kris, för att säkerställa att lånen verkligen når ut från bankerna.

Regeringen ger också tillfällig rabatt för hyreskostnader för särskilt utsatta branscher, som innebär att staten bär 50 procent av hyresnedsättningen upp till 50 procent av den fasta hyran fram till 30 juni i år.

– Också exempelvis Moderaterna har talat om vikten av att hjälpa företag med hyreskostnaderna, men har tyckt att regeringen borde ta kraftfullare tag vad gäller arbetsgivaravgifterna, som man i stället anser bör slopas helt i två månader.

Under tisdagen öppnade regeringen för generösare regler för korttidspermitteringar, med möjlighet att permittera personal upp till 80 procent.

– Regeringens stödpaket till företagen har kritiserats för att innehålla för mycket fokus på lån och för lite på att lyfta direkta kostnader från företagen. Många har ropat efter mer, vilket inte är konstigt i det här exceptionella läget. Jag tror man från regeringshåll eventuellt resonerar som så att det är bra att ta åtgärderna stegvis – att sjösätta krispaket (två stycken har det blivit riktade till företag) men sedan hålla dörren öppen för att det finns mer att hämta om det krävs. Jag tror att just det sistnämnda är viktigt att signalera, kommenterar Nordnets privatekonom Frida Bratt.

6. Höjt fribelopp för studenter

Som heltidsstudent har du tidigare inte fått tjäna mer än 91 624 kronor om du inte vill att studiemedlet ska minskas. Tanken är att vårdstudenter ska kunna hjälpa till i vården under krisen utan att de ”straffas” med minskat studiemedel.

