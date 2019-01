Fastighetsmarknaden på Manhattan i New York är känd för att ha bland de högsta bostadspriserna i hela USA. Nu har försäljningen avslutats av en ny lyxvåning som innebär ett nytt uppseendeväckande rekord.

I en 79 våningar hög byggnad på adressen 220 Central Park South byggs just nu en penthousevåning som blivit det dyraste bostadsköpet någonsin. Bostaden uppges vara omkring 2200 kvadratmeter stor, har flera våningar och utsikt över Central Park. I byggnaden bor även sångaren Sting och hans hustru Trudie Styler, enligt Wall Street Journal.

Slutpriset blev 238 miljoner dollar, motsvarande 2,1 miljarder kronor.

De lyxiga fastigheterna vid den södra sidan av Central Park på Manhattan har flera gånger liknats vid de mest eftertraktade adresserna i Monopol och kallas för ”Billionaire’s Row”.

En av de rikaste i världen

Köparen är Ken Griffin, 50, som började bygga upp sin förmögenhet som 19-årig student på Harvard-universitetet. Han grundade senare den globala hedgefonden Citadel med huvudkontor i Chicago. Griffin är god för motsvarande omkring 90 miljarder kronor, vilket gör honom till en av de rikaste i världen, enligt Forbes.

Enligt New York Times har han de senaste åren gjort sig känd för att spendera stora delar av sin förmögenhet på fastigheter. Han har sedan tidigare köpt en penthousevåning i Miami för en dryg halv miljard och i januari även en fastighet för drygt en miljard nära Buckingham Palace i London, skriver tidningen.

LÄS MER: Köpte nytt hem – för 1,1 miljarder kronor

En person med insyn i hans affärer uppger att han totalt har spenderat motsvarande drygt 6 miljarder kronor på fastigheter, uppger New York Times.

– Han är definitivt en global troféjägare och han har köpt i en fastighet som utan tvekan är nummer ett i New York just nu, säger Donna Olshan, chef för Olshan Realty Inc till Bloomberg.

– Jag tror inte att det faktum att han köper en extraordinär trofébostad säger något om marknaden. Det är bara vad han gör och man måste se det här som en engångsföreteelse. Hatten av till byggherren för den typen av affär, säger hon.

Har köpt konst för miljarder

Ken Griffin har under åren även samlat på sig en stor och dyrbar konstsamling. Han har bland annat betalat omkring motsvarande 4,5 miljarder kronor för två målningar, som då betraktades som en av de dyraste privata konstaffärerna någonsin.

Det nya försäljningsrekordet av lyxbostaden genomfördes samtidigt som frågan om hur de allra rikaste ska beskattas har blivit allt mer aktuell i USA.

Den demokratiske senatorn Elizabeth Warren, som meddelat att hon ställer upp i presidentvalet, kommer att föreslå en ny skatt för de mest förmögna, skriver New York Times.

Sedan tidigare har även New Yorks borgmästare Bill de Blasio krävt att skatterna ska höjas.

– Om man tittar på dessa enorma köp. Tror någon att dessa rika individer inte har råd att betala mer i skatt? säger han enligt New York Times.

"Ken är en förebild"

Samtidigt som Ken Griffin väckt uppmärksamhet med sina dyra konst- och bostadsaffärer har han även skänkt bort stora delar av sina pengar. Bland mottagarna finns både museer samt Harvard-universitetet, där han tidigare studerade.

Andra kända finansmän säger att han borde få uppskattning för sin filantropi i stället för att kritiseras för sina dyra köp.

– Det viktigaste är att han nu har bestämt sig för att vara generös. Ken är en förebild för nästa generation av hedgefondchefer, säger John W. Rogers Jr, chef för Ariel Investments till New York Times.

Penthousevåningen på 220 Central Park South är ännu inte klar för inflyttning.

De hyresgäster som tidigare bodde i huset som revs 2013 försökte länge kämpa för att få bo kvar på adressen.

– Det var en bra tid och man hade råd, säger den tidigare hyresgästen Connie Collins, 71, till New York Times.

Det tidigare rekordet för den dyraste bostaden i USA sattes 2014, då en fastighet i East Hampton i New York såldes för motsvarande 1,2 miljarder kronor.