DEBATT. När det börjar bli tal om konkreta klimatåtgärder för att minska utsläppen i Europa så skruvar allt fler politiker på sig i Europaparlamentet. Moderaterna, som gärna kallar sig för det bästa klimatpartiet, är inget undantag.

Europa måste få ned sina utsläpp. Frågan är inte om, utan hur och när. Det går inte att fortsätta med samma gamla politik och förvänta sig nya resultat – men när alla fina ord väl ska omsättas i handling och klimatåtgärder börjar dock allt fler att skruva på sig i Bryssel.

Utsläppsrätter det bästa verktyget

Det viktigaste verktyget som EU har för att uppnå minskade utsläpp är just handeln med utsläppsrätter, ETS. Det ska kosta att smutsa ner, och det ska kosta att släppa ut koldioxid. Vi kan se att priset på utsläppsrätter sporrar industrierna att påskynda sina omställningar från fossil energi till förnybart, med minskade klimatavtryck och utsläpp som följd.

Positivt för klimatet, och positivt för miljön som vi människor vistas i.

Handeln med utsläppsrätter är ett styrmedel som har utvecklats från att vara ett ganska trubbigt instrument till att med åren bli bättre och mer precist. Men det vore dumt att stanna där.

Som huvudförhandlare för den liberala gruppen Renew Europe är det mitt mål att utveckla utsläppshandeln ännu mer och ta nästa steg för att fler sektorer ska betala för sina utsläpp. Därför vill jag och Centerpartiet utvidga utsläppshandeln till att omfatta fler områden; däribland fler delar av transportsektorn, som sjöfart och flyg till EU, liksom bostadssektorns utsläpp.

Svenska bilister betalar mer

Sverige har i dag Europas högsta koldioxidskatter på bensin och diesel. De svenska bilisterna betalar rekordsummor för sina utsläpp, samtidigt som stora delar av Europa idag slipper undan. Få länder har, som Sverige har gjort, infört koldioxidskatter som bidrar till det ökade bensinpriser, och de som har infört beskattning ligger fortfarande långt ifrån de svenska rekordnivåerna.

I april i år betalade svenska bilister 116 euro per ton koldioxid, medan de från Polen enbart betalade 0,07 euro per ton och de i Estland 2 euro per ton. Den skillnaden är orimligt stor, inte minst för klimatet, men också med tanke på hur det enbart drabbar de svenska bilisternas plånböcker.

Moderaterna vägrar

Trots att vi behöver göra allt som vi kan i omställningen mot minskade utsläpp - och se till att fler betalar för den koldioxid de släpper ut, så spjärnar Moderaterna med Jörgen Warborn i spetsen, emot detta.

Warborn liknar förslaget vid en ”Europeisk bensinskatt”. Detta påstående är dock grovt felaktigt - förslaget innebär ingen EU-skatt. Att transporter inkluderas i utsläppshandeln kommer inte heller påverka de redan höga skatterna i Sverige, utan däremot innebära en högre lägstanivå för utsläppen från fossila drivmedel i övriga länder i unionen – vilket skulle påskynda omställningen och minska utsläppen också på andra håll i Europa.

Det kan inte vara meningen att det enbart ska vara de svenska bilisterna, de svenska företagen och den svenska landsbygden som ensamma måste dra det tyngsta lasset i vårt gemensamma klimatarbete.

Bra för svenska företag

Min fråga till Jörgen Warborn blir i stället; varför tycker du att det enbart ska vara svenska bilister, den svenska landsbygden och de svenska företagen som ska stå för Europas klimatkostnad i arbetet med att fasa ut fossila drivmedel? Tycker inte Moderaterna att vi behöver se över alla möjligheter för att få ner utsläppen? Kan det inte rentav vara positivt för svenska företag, ur en konkurrenssituation, att också polska företag och bilister får betala en högre klimatkostnad för fossila drivmedel?

För mig är svaret självklart. En utveckling där transporter ingår i utsläppshandeln är det enda rätta. Om vi inte gör det här nu, så kommer slutnotan för klimatomställningen – när den väl kommer – med all säkerhet att bli ännu högre.

Av Emma Wiesner

Europaparlamentariker för Centerpartiet och huvudförhandlare för EU:s handelssystem med utsläppsrätter för den liberala gruppen Renew Europe

