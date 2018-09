DEBATT | VALET 2018. Valet serverade visserligen ett svårt parlamentariskt läge vilket inte kom som en stor överraskning. Efter en mandatperiod präglad av krisrubriker, ett historiskt svagt regeringsunderlag som borgerligheten upprepande påminde oss om och en högermajoritet i riksdagen är den stora överraskningen att Alliansen inte ens klarade av att bli det största blocket. Det måste ses som ett tydligt underkännande av deras så kallade regeringsalternativ. Kanske för att det inte har funnits ett sådant regeringsalternativ på länge.

Det borgerliga blocket har slutat existera

Allianspartierna är inte bara splittrade sinsemellan utan även inom de enskilda partierna. Ingenting nytt med detta: Moderaternas inre slitning har varit uppe på tapeten länge och lett till extrema svängningar i opinionen som slutade med ett katastrofval där M förlorade mer än hela det rödgröna blocket. Det borgerliga blocket har slutat existera i och med ett valresultat som inte möjliggör en majoritet om man inte vill räkna Sverigedemokraterna till högerblocket. Om man nu ska tro på Annie Lööf och Jan Björklund är Sverigedemokraterna dock lika lite del av högerblocket som Vänsterpartiet.

Om man nu ska stödja det största regeringsalternativet utan egen majoritet och hindra SD från att få inflytande skulle det inte vara lättast om C och L gav sitt stöd till en rödgrön regering? Tänk nu efter alla liberaler hur skönt det skulle kännas.

Detta är faktum efter valet

Vi kan slå fast några enkla faktum efter valet i söndags:

1. Alliansen är i nuläget inte ett regeringsalternativ om man inte räknar in Sverigedemokraterna.

2. De rödgröna är det största blocket och det enda regeringsalternativ med en relativ majoritet. De senaste fyra åren har vi haft en rödgrön regering med stöd av Vänsterpartiet. Kort sagt: De är ett regeringsalternativ.

3. Att få Socialdemokraterna att stödja en minoritetsregering bestående av Alliansen är att reaktivera Decemberöverenskommelsen i ny form. Att i samma artikel skriva att man aldrig ska upprepa DÖ är att skämma ut sig – om man inte, och det är punkt 4:

4. Gör detta utspel enbart för att flytta ansvaret till Socialdemokraterna. Om S tackar nej kan Alliansen hävda att man då är tvungen att ta stöd av Sverigedemokraterna. Och allt har varit sossarnas fel.

Sätt press på mittenpartierna C och L

Liberala väljare som röstade på Centerpartiet och Liberalerna för att förhindra ett högernationalistiskt parti att få inflytande över Sveriges regering måste inse att det är exakt den riktning som C och L slår in på nu. Det är dags att sätta press på de så kallade mittenpartierna att släppa illusionen om Alliansen som ett hållbart liberalt projekt och acceptera det nya politiska landskapet med tre block: ett vänsterprogressivt block, ett liberalt block med C och L och ett högernationalistiskt block med M, KD och SD.

Ett förslag: Om man nu ska stödja det största regeringsalternativet utan egen majoritet och hindra SD från att få inflytande skulle det inte vara lättast om Centerpartiet och Liberalerna gav sitt stöd till en rödgrön regering? Tänk nu efter alla liberaler hur skönt det skulle kännas.

Av Niels Stöber

Utredare på fackliga* idéinstitutet Katalys

*Katalys ägs LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.