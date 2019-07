DEBATT. I Visby visas just nu porträtt på överlevande från Förintelsen. Det är en del av den kommande utställningen Fading Stories - pass them on, ett samarbete mellan Raoul Wallenberg Academy, fotografen Sanna Sjöswärd och Fotografiska. Igår kom en grupp på tio personer från Nordiska motståndsrörelsen, NMR, till utställningen. Tre personer gick in i utställningshallen och skrek bland annat ”Jävla historiemytomaner” och att de överlevandes berättelser förvanskar historien. Övriga i gruppen blockerade ingången till utställningsområdet. Händelsen visar tydligt hur viktigt det är att fortsätta prata om, reagera på och agera mot antisemitism och främlingsfientlighet, varje dag.

De överlevandes berättelser ska inte kunna förminskas eller misstros. De är en länk till historien som hjälper oss att förstå vad som har hänt och hur vi kan agera för att det inte ska ske igen.

Vi lever i en tid som utmanar tanken om människans lika värde där en gråskala av alternativa historiebeskrivningar växer fram. I dag finns få kvar som kan vittna om Förintelsens illdåd. De överlevandes berättelser ska inte kunna förminskas eller misstros. De är en länk till historien som hjälper oss att förstå vad som har hänt och hur vi kan agera för att det inte ska ske igen.

Några timmar senare omringade personer från NMR Raoul Wallenberg Academy och Fotografiskas installation Det här får ingen ta ifrån mig på Hamnplan i Visby. Installationen ska påminna oss om det som de utsatta människorna upplevde i samband med att de fördes till förintelse- och koncentrationslägren under andra världskriget. De som först fick packa alla sina viktigaste ägodelar i en väska som de senare fick lämna ifrån sig, såsom smycken, glasögon och skor. Vad de inte visste var att detta var första steget på att de även skulle fråntas sina liv, uppleva hur sina käraste gick under i förintelse- och koncentrationsläger eller se dem skickas till gaskamrarna. Du som besökare uppmanas att lämna ifrån dig något som har stor betydelse för dig i kuben.

Kliva ur sitt eget privilegium

Vi ser givetvis positivt på att 98 procent är säkra på att Förintelsen har ägt rum, enligt Forum för Levande Historia. Många elever runtom i landet har också fått höra en överlevandes berättelse. Men det rustar oss inte nödvändigtvis att se antisemitismen i vår vardag och stå upp för de som utsätts. Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, upplever 80 procent av judarna i Sverige att antisemitismen ökat under de senaste fem åren och att problemen förvärrats. De två händelserna i Visby under tisdagen visar att utställningens budskap är högst relevant och att vi måste ta till oss och föra vidare de överlevandes vittnesmål.

Det är lätt att osynliggöra strukturer som inte syns eller drabbar en själv. Desto viktigare är det att införskaffa kunskap och kliva ur sitt eget privilegium för att förstå andras otrygghet, och för att kunna agera när någon annan drabbas av ett systematiserat hat. Precis som Raoul Wallenberg gjorde i andra världskrigets Budapest där han räddade tiotusentals judar undan Förintelsen.

En av de överlevande som medverkar i utställningen ger ett medskick till unga i dag att läsa och lära sig historien: Historielösheten är mänsklighetens största fiende. Låt detta bli en påminnelse för oss alla.

Av Johanna Westien

T.f. generalsekreterare Raoul Wallenberg Academy

Per Broman

Grundare Fotografiska och general manager Fotografiska Stockholm

Sanna Sjöswärd

Fotograf och huvudupphovsman till utställningen Fading Stories – pass them on