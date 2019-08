DEBATT. I dag håller skådespelaren Javier Bardem tal i FN:s högkvarter i New York. Även Sverige, med delegater från utrikesdepartementet, är på plats. Bakgrunden är att världens delegater just nu diskuterar hur 30 procent av världshaven ska skyddas till 2030. Greenpeace och Javier Bardem uppmanar nu världens ledare att följa råden från forskare och skydda haven genom ett starkt havsavtal – innan det är för sent.

”Jag känner mig oerhört lyckligt lottad över att ha besökt vår planets yttersta, frusna polarområden.

Förra året följde jag med Greenpeaces expedition till Antarktis, för att undersöka tillståndet våra hav befinner sig i. Jag var även där för att ta in och sprida vidare kunskapen om den fantastiska mångfald av liv jag bevittnade, till människor som kanske aldrig får en chans att uppleva den. Jag såg pingviner kasta sig ner i vatten, jag såg isen reflektera ändlösa formationer av vitt och blått, en makalös värld befolkad av majestätiska valar. Tillsammans med forskare trängdes jag i en miniubåt för att åka ner till havsdjupet, en plats där få människor någonsin har varit. Där kände jag mig omfamnad av naturen.

Javier Bardem i miniubåt. Foto: Christian Åslund/Greenpeace

Ekonomiska intressen går före

Därför blev jag väldigt frustrerad över att se medlemsländerna i Conservation of Antarctic marine living resourses (CCAMLR) kasta bort den fantastiska möjligheten att skydda den antarktiska oceanen, då de inte lyckades enas kring ett större marint skyddat område. Trots vetenskapliga bevis, så lyckades några få länder blockera det här skyddet, för att skydda sina kortsiktiga ekonomiska intressen. Detta är ett tydligt bevis på vilket trasigt system vi i dag lever i. Jag uppmanar er alla att inte göra om samma misstag.

Vi är alla omringade av hav på vår blåa planet, även om det – som i detta rum just nu – verkar vara något som vi känner oss bortkopplade från. Kanske är det därför så många av de hot våra hav möter känns så distanserade från våra vardagsliv: Plastföroreningar, överfiske, oljeborrning, djuphavsgruvdrift, havsförsurning och så klart klimatkollaps.

Haven hotas mer än någonsin

Våra hav är under större press än de någonsin varit. Och nu står vi vid ett vägskäl. Alla ni i detta rum står vid ett vägskäl. Och ni har alla ett enormt ansvar, både individuellt och kollektivt, att ta oss vidare på rätt väg.

Jag kan inte låta bli att känna att vi, som levande varelser på denna dyrbara planet, har valt att ta en väldigt riskfylld väg. Du behöver inte vara expert för att förstå vad det är som händer just nu. Allt ni här inne behöver göra nu är att lyssna till vetenskapen och de många varningssignaler som kommer från vår natur.

Våra hav är på gränsen till kollaps och vi har alla varit en stor bidragande orsak till det. Nu måste vi alla göra vad vi kan för att stoppa det: Särskilt ni i det här rummet.

Miljoner människor behöver haven

Utan hav skulle jorden helt enkelt inte fungera. Och det är ni, delegaterna som är HÄR och NU, som har fått detta unika ansvar. Nu står ni inför ett vägskäl. Ni har en historisk möjlighet att vända utvecklingen, inte bara för världshaven och det marina livet, utan för hela planeten, och de miljontals människor som är beroende av havet för sin överlevnad, men också för våra barn och framtida generationer som vi kommer att lämna över planeten till.

Jag är en av många som vill se ett starkt globalt havsavtal. Det finns en växande rörelse med miljoner människor utanför detta rum som kräver ett starkt skydd av våra hav, och valarna, sköldpaddorna, pingvinerna och annat fantastiskt liv vars hem är just haven. Ni har världens ögon på er nu när ni förhandlar fram detta havsavtal och vi har inte råd att misslyckas. Jag kom hit för att göra vad jag kan och nu ber jag er göra vad ni kan, genom att ställa er bakom ett starkt avtal som vi alla kan vara stolta över: Ett avtal som faktiskt kan skapa en fristad där det marina livet kan återhämta sig.

Haven tillhör oss alla, men deras öde är nu i era händer. Instinkten att skydda är en av mänsklighetens mest ädla egenskaper. Snälla, personifiera denna instinkt i dag. Snälla, skydda våra hav.”

Javier Bardem

Skådespelare