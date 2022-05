DEBATT. Klimataktivister har på sistone ökat sin närvaro på svenska gator. Häromveckan genomfördes en rad aktioner i centrala Stockholm under ”Fossilupproret”, anordnat av Extinction Rebellion. Tidigare under våren spärrades flertalet centrala motorvägar i huvudstaden av under parollen ”Återställ våtmarker”.

Efter släppet av den senaste IPCC-rapporten deltog över 1000 forskare i globalt koordinerade civila olydnadsaktioner, bland annat vid Lunds universitet. Forskarna ockuperade regeringsbyggnader, kedjade fast sig i investeringsbanker och undrade med gråten i halsen varför de inte blir tagna på samma allvar som pandemins vetenskapsmän.

Den ökade viljan att ta till radikala metoder förklaras enkelt med att klimatkrisens konsekvenser fortsatt blir värre, medan åtgärderna fortsatt är otillräckliga.

Föga förvånande bemöter högern aktionerna med sitt standardsvar på allt numera: skärpta straff. Moderaterna vill se obligatorisk häktning och höjda straff, och på liknande vis vill Sverigedemokraterna straffa klimataktivister. För oss är det uppenbart att högern är de klimatkriminella, inte aktivisterna.

Fredlig civil olydnad

De som syns på gatorna är inga upprorsmakare. De är vanliga människor som i sin vetskap om hur illa det är tar till de mest drastiska metoderna de kan tänka sig.

Med sin sorgliga soppa av hets mot klimataktivister och attacker mot klimatpolitiken lyckas högern hamna i skottgluggen för FN:s generalsekreterares skarpa uttalanden.

Metoden de använder, fredlig civil olydnad, är väl beprövad för att driva igenom samhällsförändring och grundar sig i nolltolernas mot våld och skadegörelse samt fullt ansvarstagande. Kort sagt utmanas det rättssystem som uppfattas som orättvist, med full förståelse för konsekvenserna det innebär. Metoden var framgångsrik i skapandet av den svenska strejkrätten och kan stärka såväl välfärdsstaten som demokratin enligt en statlig utredning.

I en rättsstat är det av största vikt att kontinuerligt kunna utmana våra gemensamma lagar och principer. Men hade högern fått bestämma hade man burat in Gandhi, Rosa Parks och Martin Luther King, alla tre exempel på utövare av metoden.

M och SD i FN:s skottglugg

Med sin sorgliga soppa av hets mot klimataktivister och attacker mot klimatpolitiken lyckas högern hamna i skottgluggen för FN:s generalsekreterares senaste skarpa uttalanden. Guterres understryker att de farliga och radikala inte är aktivisterna, utan de som bromsar omställningen. När generalsekreteraren talar om kriminella handlingar riktar han udden mot aktörer som M och SD, som duckar ansvaret för omställningen, med orden: ”Denna abdikering av ledarskap är kriminell”.

Högerns hot om höjda straff är inte bara fel utan dessutom ineffektivt. Inget kommer stoppa aktivisterna utom konkreta politiska åtgärder som levererar i klimatfrågan. Detta är precis vad Miljöparitet har i sin klimatfärdplan som rymmer över 200 förslag grundade i klimatforskningen. Två förslag vi särskilt vill framhäva är nationell koldioxidbudget och omställningslag för att fasa ut fossila bränslen till senast 2030, i linje med den senaste forskningen.

Alla till buds stående medel behövs

Miljöparitet har sina rötter i miljörörelsen och växte fram som en politisk representant för alla de människor som känner det dagens klimataktivister känner; stora delar frustration och rädsla, men som också har hopp och visioner om en gemensam hållbar framtid. För att bekämpa klimatkriminella partier krävs en enad och stark grön rörelse som använder alla till buds stående demokratiska medel – från aktivism till parlamentarism.

Av Anton Bylin

Språkrör Gröna studenter, Stockholm

Felicia Olsson

Språkrör Gröna studenter

