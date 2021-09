SLUTREPLIK. Nyligen skrev vi en debattartikel i syfte att uppmärksamma både politiker och allmänhet på att det behövs styrmedel för att minska animaliekonsumtionen – både av miljö-och hälsoskäl. I en replik till denna artikel lyfter LRF:s hållbarhetsansvarige Jens Berggren följande invändningar till våra argument:

1. Fossila utsläpp bör minska och inte kompenseras med kolinbindning. Ett irrelevant argument. Vi har på inget sätt argumenterat för oförändrade eller ökade fossila utsläpp utan välkomnar deras minskning.

2. Djur som betar i Sverige skapar en biologisk mångfald. Detta gäller endast djur på naturbetesmarker. Dessa kan enligt SLU klimatoptimalt alstra 40 gram kött per vecka och person i Sverige vilket kan jämföras med dagens totalkonsumtion på 1500 gram per vecka. Enligt LRF bör vi i så fall minska vår köttkonsumtion med 97 procent och bara välja naturbeteskött. Vidare kan naturbete utföras av djur som inte föds upp till kött, t ex hästar, eller återinförda vilda djur som visenter eller vildren. Det senare har redan föreslagits av flera forskare och politiker.

3. Kött- och mjölkproduktion, tillsammans med skogen, hör till de verksamheter som gjort mest konkret klimatnytta i vårt land. Här försöker Berggren uppenbarligen att vilseleda sina läsare. Flyget gör i så fall klimatnytta, tillsammans med skogen.

Svenska kor skönmålas

Är detta verkligen LRF:s ståndpunkt: Att allt klimatarbete kan vänta, så länge vi har skog? Svenska kor är inga magiska varelser vitt skilda från kor i andra länder. De ger upphov till metan och deras foder kräver enorma arealer odlingsmark. Mer än hälften av det svenska jordbrukets utsläpp är kopplade till produktion av animaliska livsmedel.

Något som också förvånar oss är att LRF presenterar resultat av beräkningar utan att på något sätt visa fram dessa eller hänvisa till var de publicerats.

Svenska kor är inte lika magiska som LRF påstår, menar debattörerna. Foto: JENS CHRISTIAN

Angående mejeriprodukters miljöpåverkan visar en nyligen publicerad systematisk litteraturöversikt över internationell forskning att växtbaserade alternativ till mjölk, ost, smör, grädde och yoghurt på de flesta punkter innebär lägre miljöpåverkan än de konventionella alternativen.

Mejeri- och köttsubstitut

De vegetabiliska råvarorna, som både kan användas för produktion av mejeri- och köttsubstitut, kan till stor del produceras av svenska bönder. Dessa råvaror kommer att lämna ett mycket mindre klimatavtryck både per kg och per gram protein än vad ens det allra mest klimatsmarta köttet ger upphov till.

Mycket glädjande avslutas repliken med att ”Sveriges bönder (…) välkomnar alla kunniga diskussioner om hur vi kan sprida och utveckla våra metoder och kunskaper ytterligare.” Varför andas då texten ett hårdnackat motstånd gentemot skiftet från animalisk till ökad vegetabilisk odling? Detta är väldigt trist då vi är övertygade om att just svenska bönders kompetens är ytterst viktig här. En avgörande drivkraft i detta skifte är politiska styrmedel, som vi tillsammans bör verka för.

Vi uppmanar därför LRF att bejaka de möjligheter som en övergång till ett växtbaserat samhälle innebär för svenska bönder och inte låsa in sig i ett förflutet som fört oss fram till en pågående klimat-och miljökatastrof.

Av David Stenholtz

Bitr. överläkare onkologi och ordförande Läkare för framtiden

Annika Carlsson Kanyama

Docent KTH