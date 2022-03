Vem bar H&M-klänningen bäst, drottning Letizia eller kronprinsessan Victoria?

Äntligen har kronprinsessan Victoria fått lufta sin festligaste garderob – och båda gångerna har hon visat att det går att klä sig kungligt för liten peng. När hon i lördags förärade Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum så bar hon en rosa festlig kjol från H&Ms Innovation Circular Design Story-kollektion som släpptes i november förra året (se den här).

Kronprinsessan Victoria på Sveriges förenade studentkårers 100-årsjubileum i Clarion hotell i Stockholm. Foto: TT

Under måndagskvällen var det ännu en festlig kväll på programmet då kronprinsessan Victoria närvarade vid Kungliga Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm. Även denna kväll användes en H&M-klänning ur arkivet – denna gång från H&M Concscious Collection. Båda klänningarna kommer således från företagets mer hållbara kollektioner, den senare är skapad av återvunnen polyester.

Kronprinsessan Victoria närvarar under Kungliga Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm i klänning från H&M. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Känner du igen klänningen från något annat kungligt sammanhang? Det är inte så konstigt. I slutet av förra året förärade Spaniens kungapar Sverige med ett statsbesök, vid vilket kung Felipe och drottning Letizia besökte den svenska huvudstaden.

Det är roligt att se att båda kungligheterna visar hur man kan sätta sin personliga prägel på ett plagg.

Drottning Letizia charmade svenskarna genom att bära en klänning från H&M under en bankett på Stockholms slott – just den klänningsmodell som Victoria bar under gårdagens fest.

Spanska drottning Letizia och drottning Silvia vid en bankett på Stockholms slott i samband med det spanska statsbesöket. Foto: Jonas Ekstromer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det är inspirerande att se att båda kungligheterna visar hur man kan sätta sin personliga prägel på ett plagg. Letizia bär klänningen med fyllig underkjol så blir kjoldelen blir klassiskt utställd (samt massor av juveler då bankett-etiketten kräver detta), medan Victoria bär den i en mer avslappnad stil utan utställd underkjol.

Victoria närvarar under Kungliga Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset i Stockholm på måndagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT / TT NYHETSBYRÅN

Klänningen är ärmlös och är i originalutförande på det sätt som Letizia bär den – men uppenbart trivs vår kronprinsessa bättre med ärm, varpå en kort ärm har sytts på plagget. Så enkelt kan det vara att personifiera ett plagg och göra så det bättre passar till just dig.

