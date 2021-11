Äntligen fick finkläderna komma ut och lufta sig. Den första dagen av det två dagar långa spanska statsbesöket avslutades med en bankett på Stockholms slott. Kungafamiljen representerades, precis som tidigare på dagen, av kungaparet, kronprinsessparet samt prinsparet.

Från vänster prinsessan Sofia, prins Carl Philip, drottning Letizia, kung Felipe, kung Carl Gustaf, drottning Silvia, prins Daniel och kronprinsessan Victoria vid banketten på Stockholms slott i samband med det spanska statsbesöket. Foto: Jonas Ekstromer/TT

Drottning Letizia av Spanien tillhör tveklöst modeeliten (vi räknar även den danska prinsessan Mary dit) inom den kungliga världen – tidigare på dagen bar hon klänning och väska från Carolina Herrera, och hon var tveklöst en av kvällens modevinnare – i en svensk klänning från H&M.

Genom detta gav Letizia både en hommage till svensk design och arbetet mot en mer hållbar modekonsumtion, då klänningen kommer från en tidigare H&M Conscious Exclusive-kollektion som fanns i butik på våren förra året. Klänningen är skapad av återvunnen polyester.

Drottning Letizia och drottning Silvia. Foto: Jonas Ekstromer/TT

Tyllklänning i återvunnen polyester från förra årets H&M Conscious Collection.

Kvällens stora modevinnare var tveklöst kronprinsessan Victoria

Även drottning Silvia var otroligt tjusig i en gyllene färg, men kvällens stora modevinnare var tveklöst kronprinsessan Victoria som bar en otrolig klänning av den svenska couturedesignern Frida Jonsvens.

Kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Foto: Jonas Ekstromer/TT

Frida Jonsvens klänningar sys upp på beställning och är således av det mer exklusivare slaget – men designern blev ett hushållsnamn i samband med filmen Catwalk och samarbetet med Glada Hudik-teatern. Det var Frida som skapade Emma Örtlunds ”revansch-klänning” (Emmas ord), en rosa tylldröm, som Emma bar under en modevisning under New York Fashion Week. Kronprinsessan Victoria bar sin sagoklänning första gången på de officiella bilderna när kronprinsparet firade tio år som gifta förra året. Då med romantiskt utsläppt hår, nu i uppsatt – vilket gav klänningarna två olika uttryck. Inspirerande att se hur ett skifte av frisyr kan skapa en helt ny look.

I juni 2020, inför kronprinsessparets 10-åriga bröllopsdag bar kronprinsessan sagoklänningen från Frida Jonsvens. Foto: Elisabeth Toll/Kungl. Hovstaterna

Prinsessan Sofia stack återigen ut. Tidigare på dagen bar hon mönstrat med vidd när övriga kungligheter valt enfärgat och slankt. På kvällen valde prinsessan Sofia en smalare siluett i lysande vitt – medan de övriga valt mer vidd och dovare färger.

Kronprinsessan Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip och prinsessan Sofia Foto: Jonas Ekstromer/TT

Den vita klänningen kommer från ett märke som lustigt nog har likheter med prinsessans eget namn. Safiyaa är grundat av Daniela Karnuts, baserat i London och firar tio år i år. Märket är populärt bland kungligheter, inte minst sedan Meghan Markle bar en blå capeklänning från märket strax efter bröllopet. Även Michelle Obama är ett fan av märket för plagg som används i officiella sammanhang.

Meghan Markle i blå capeklänning från Safiyaa. Foto: REX / TT NYHETSBYRÅN

