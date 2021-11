Den stekheta trenden prinsessorna älskar djupt och innerligt i november

Rött är kärlekens färg. Och ilskans. Värmens. Stoppskyltens. Varningens. Den blodröda dödens färg, passionens, vänsterrörelsens.

Rött är dramatiskt och symbolladdat

– Rött är en klassisk höstfärg. Våren är ofta präglad av pastellfärger och mönster. Hösten däremot brukar innebära mustigare färger och när vi går mot mörkare tider kan det vara effektfullt att bära något mer dramatiskt och symbolladdat, säger Philip Warkander, som är universitetslektor på Avdelningen för modevetenskap vid Lunds Universitet.

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel anländer till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens högtidssammankomst I Börshuset 12 november. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

SÅ STYLAR DU RÖTT 1. RÖTT ÄR EN FÄRG SOM SYNS, var medveten om att du drar blickarna till dig. Men på samma gång är rött en färg som gör att du inte behöver anstränga dig så mycket. Ett rött läppstift till en i övrigt nedklädd look gör att du ser välklädd ut. 2. TESTA ETT BASPLAGG I RÖTT. Ofta väljs färger i neutral skala på lite dyrare plagg som till exempel en kappa eller skinnbyxa – men en röd kappa piggar upp hela din höst och gör att du alltid ser välklädd ut, oavsett vad du har under. 3. EN RÖD ACCESSOAR ÄR EVIGT CHICT och går till allt (ja till och med rosa). 4. MONOKROMT RÖDA LOOKER ÄR VACKERT och här är det lika snyggt att klä sig i samma nyans från topp till tå, eller mixa olika nyanser för en intressant look. 5. RÖD ÖGONSKUGGA ÄR EN HIT och används ofta på film för att få ögonen att ”poppa”. Tänk Keira Knightleys sugande blick när hon spänner ögonen i Mr Darcy i Stolthet och fördom. Testa får du se, resultatet är anmärkningsvärt!

Och det finns väl knappaste någon mer dramatisk eller symbolladdad färg än rött, eller någon mer omskriven och välgestaltad. Chris De Burghs Lady in red som alla vill dansa med, men som bara dansar med honom. Rihannas hår. Julia Roberts röda klänning i Pretty Woman som mycket väl skulle kunna stå med i filmens eftertexter. Den rödklädda flickan i den i övrigt nästan svartvita Schindler’s list. Dorothys rubinröda skor i Trollkarlen från Oz, som är hennes biljett hem. Det känns ju märkligt att nämna tomten i en trendtext, men here we are – tomten i samma mening som Louboutins röda sula och premiärernas röda matta.

Eftersom rött tidigare förknippades med makt och inflytande ansågs det vara en maskulin färg.

Julia Roberts röda klänning borde få en egen rad i Pretty Womans eftertexter.

Rött är maktens färg

– Rött är maktens färg och har därför använts mycket av både kyrka och kungligheter. Förr var det en exklusiv färg och dyr att ta fram, och därför var det i många regioner reglerat i den tidens överflödsförordningar vilka som fick bära den och inte, berättar Philip Warkander.

Prins Harry och Meghan Markle till en gala i början av november. Foto: Craig Ruttle / TT NYHETSBYRÅN

Överflödsförordningarna var lagar som såg till att Sverige inte importerade för många produkter från andra länder – och de reglerade även sådant som vem som fick bära vad (pigor kunde exempelvis få böta för att bära siden om de inte var i tjänst), så att ingen skulle råka blanda ihop adeln med vanligt folk. Det var först på 1800-talet som den manliga maktens färgkod ändrades och män började bära kläder i grått, svart och brunt – medan rött blev en färg för kvinnor och barn.

– Eftersom rött tidigare förknippades med makt och inflytande ansågs det vara en maskulin färg. Därför var också den blekare versionen av rött, rosa, länge en färg för pojkar. Detta syns fortfarande i mer konservativa kretsar, där rosa skjortor – och ibland till och med röda byxor – inte är ett ovanligt färgval för män, berättar Philip Warkander.

Claudia Schiffer i Vogue 1992. Foto: ARTHUR ELGORT / CONDE NAST / CONTOUR BY GETTY IMAGES CONDE NAST COLLECTION EDIT

Bland höstens röda favoriter finns allt från caper inspirerade av A handmaid’s tale (Balenciaga) till glittrande klänningar (hos bland annat Bottega Veneta) och en 80-talsdoftande aftonklänning från Oscar de la Renta.

Varför många kända snabbmatskedjor förknippas med rött? Jo, färgen sägs öka aptiten.

Rött är den första färgen vi ser

Besökare på Paris modevecka. Foto: JASON LLOYD EVANS / ALL RIGHTS RESERVED - FRANCESCO GILI

Inom färgpsykologin hävdar forskare att rött stimulerar det sympatiska nervsystemet och när vi ser rött (ja, bokstavligt talat) ska det öka produktionen av adrenalin. Det innebär att det också kan förvärra stress och ilska. Rött är dessutom den första färgen vi ser, efter svart, vitt och grått, när vi är nyfödda. Varför många kända snabbmatskedjor förknippas med rött? Jo, färgen sägs öka aptiten.

Kronprinsessan Mary på Nordisk Råds gala i början av november. Foto: UK / dana press / TT NYHETSBYRÅN

”When in doubt, wear red”, sa modedesignern Bill Blass, och citatet lever kvar än i dag. Och visst finns det något humörhöjande och stärkande med färgen. Ett par röda läppar lyfter vardagslooken, en röd kavaj utstrålar självsäkerhet på anställningsintervjun och de där röda sulorna som nämndes tidigare (ihop med tomten, förlåt) gör definitivt något med garderoben, samtidigt som de signalerar både glamour och exklusivitet. Idén till de röda sulorna kom 1993 när designern stod med en rosa skoprototyp i handen och inte var riktigt nöjd med hur den såg ut. Samtidigt satt en av hans anställda och målade naglarna. Christian Louboutin fick ett infall, ryckte åt sig den röda flaskan och målade skons sula.

– Då poppade den! har han sagt i intervjuer, och resten är modern modehistoria.

De röda sulorna är Christian Louboutins kännetecken.

Rött är en färg som med enkla medel ger bäraren omedelbar uppmärksamhet.

Rött är alltid modernt

Och kanske är det precis den där extra touchen av drama, kontrast och uppmärksamhetskrävande larmsignalseffekt som gör att rött kommer tillbaka säsong efter säsong. Efter några års paus lyser höstens röda looker upp en tid som så länge präglats av vardaglig, blek, hemmasittande beigehet.

– Den röda färgen är, tillsammans med svart och vitt, en av de mest klassiska. Det är på många sätt en färg som står över tillfälliga trender och som knyter an till mer klassiska och kulturhistoriska teman. Rött är dramatiskt och effektfullt, säger Philip Warkander. Rött är en färg som med enkla medel ger bäraren omedelbar uppmärksamhet.

