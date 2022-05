DEN TOTALA GUIDEN: Så köper och säljer du bäst second hand – i butik och online

Varför ska du köpa och sälja second hand?

Det finns egentligen bara ett sätt att konsumera hållbart på (om man inte helt och hållet vill sluta handla) och det är att köpa begagnat. Modebranschen står i dag för mer utsläpp än internationell flyg- och sjöfartstrafik tillsammans. Klädindustrins andel av de totala globala koldioxidutsläppen beräknas ligga mellan fyra och tio procent, varav en av de största utmaningarna är att majoriteten av utsläppen sker i samband med produktionen av nya plagg. Återbruk inom modebranschen måste öka. Tacksamt nog har andrahandsmarknaden aldrig varit så aktuell som den är nu. Men hur gör man då?

Vid tillverkningen av ett par jeans går det åt 11 000 liter vatten, vid tillverkningen av en t-shirt går det åt 2 500 liter vatten och för att ta fram 1 kilo denimtyg används 2,5 kilo kemikalier. Världsbanken har beräknat att utsläppen kan komma att öka med 50 procent till år 2030. Åtgärder behöver tas.

Att välja produkter tillverkade av hållbara material (i bästa fall helt återvunnet) under goda förhållanden är definitivt bättre än ingenting – men det går inte att argumentera för att någon form av nytillverkning skulle vara hållbar, eller miljövänlig. Det är hög tid att börja utgå ifrån andrahandsmarknaden.

Prins Haakon av Norge berättade att hans hustru Mette-Marit budat hem denna blå klänning, av den svenska modeskaparen Ebba von Eckermann, från Ebay. Foto: PELLE T NILSSON / SPA SPA | SWEDISH PRESS AGENCY Dela fotot på Pinterest

Vilka varumärken säljer bäst på second hand-marknaden?

– Man märker att attityderna i samhället har förändrats mycket de senaste fem åren. Idag är pre loved och återbruk trendigt och allt fler börjar se över sin konsumtion och i stället snegla på second hand-marknaden – den har aldrig varit så aktuellt som den är i dag, det säger Sofia Hagelin, PR- och kommunikationschef på Tradera som i dag är Sveriges största marknadsplats för second hand.

– I en tid när nya saker och kläder blir både billigare och mer lättillgängliga så är Traderas roll att stå för ett mer hållbart handlande viktigare än någonsin. Idag är det ingen nyhet att det är bra för både planeten och plånboken, fortsätter Sofia.

Vilka varumärken säljer?

– Kläder från svenska modemärken som Rodebjer, Totême, Ganni, Stylein, Hope, Acne Studios, Filippa K, Odd Molly, Gant och Arket är mycket populära. Men även H&M Studio, Other Stories och Cos brukar säljas till bra priser. Självfallet är lyxvarumärken som Louis Vuitton, Chanel, Celine, Prada och Gucci hett efterfrågat, och outdoor-märken som Fjällräven, Peak Performance och Houdini går väldigt bra.

Och i fråga om barnkläder?

– Det finns stor efterfrågan på Kavat, Polarn O. Pyret och Mini Rodini med Our Legacy, Gant, Ralph Lauren, Tiger of Sweden, Stone Island, Acne Studios, Palm Angels och Barbour går bra på herrsidan, säger Sofia Hagelin som själv tillbringar mycket tid på att sälja och köpa second hand.

Vilka produkter blir superpopulära?

– Allt det finns en begränsad upplaga av – det sticker alltid i väg i pris. Det kan vara plagg från hypade designersamarbeten, som de H&M gör. Även de franska modehusen brukar dra i väg, och fina vintageplagg med unik design eller ett fint skick. Något som också skapar ett stort habegär är när bloggare eller influencers lyft ett plagg.

Modeprofilen Susan Stjernberger i Rodebjer – ett svenskt märke som köps och säljs mycket second hand – under Stockholms modevecka. Foto: ADAM KATZ SINDING/STOCKHOLM FASHION WEEK Dela fotot på Pinterest

ONLINE ELLER BUTIK? • En fördel med att handla i en second hand-butik är så klart att du har möjlighet att prova plagget, det finns alltid en liten risk att något inte passar när du köper det på nätet, men då kan du lägga ut det till försäljning igen. • När du säljer via nätet kan du behöva bekosta annons- och leveranskostnader. Nackdelen med butikerna är dock att de oftast tar en andel när de säljer ett plagg åt dig. • En stor fördel med nätet är att du når ut nationellt, och internationellt – både när du ska köpa och sälja. Kanske fyndar du en väska av någon i Paris, och kanske lyckas du sälja en kavaj till någon i Oslo. • Om man tycker att det känns läskigt att köpa och handla på nätet är butikerna ett bra alternativ. Här lämnar du det du vill sälja och sen behöver du inte tänka på något mer än att hämta ut dina pengar när varan sålts.

Diana Ross i en vintagebutik i London 1965. Foto: ICON AND IMAGE / GETTY IMAGES MICHAEL OCHS ARCHIVES Dela fotot på Pinterest

GUIDE FÖR DIG SOM SKA KÖPA PÅ NÄTET

SÖKNING. Sök på initialer, mönster och material. Säljaren vet inte alltid vad formgivaren eller märket heter och skriver därför endast objektet i titeln. Du kan söka på beskrivande ord av det du letar efter. Missa inte heller att filtrera eller använda avancerade sökfunktioner och bildsök.

TIDPUNKT. Shoppa vid konstiga tidpunkter, i fel säsong och kolla vilka auktioner som går ut på märkliga tider (när färre personer är vakna eller tillgängliga). Exempelvis dagtid i veckorna, på lov när många är bortresta eller på speciella högtidsdagar som julafton, nyårsafton eller midsommar. Ett hett tips är att köpa i fel säsong, det vill säga vinterkläder på sommaren, då konkurrensen inte är lika hög. Söndagskvällar är bästa tiden i veckan, och mellan 18.00 och 20.00 är flest online generellt. Även fredagar och lördagar är bra dagar.

SISTA CHANSEN. Spana in auktioner som snart går ut. Har du tur kan du göra riktiga kap i sista sekund. Samma gäller auktioner du spanat in länge – gå in precis innan auktionen avslutas och lägg det högsta maxpris du kan tänka dig att betala.

UDDA BELOPP. Lägg udda belopp vid autobud, undvik jämna. Om någon budar 50 kronor och du har lagt ett maxbelopp på 52 kronor – som du har aktiverat med autobud – vinner du.

SAMMA SÄLJARE. Om du hittar något som du tycker om, se över säljarens övriga annonser. Sannolikt finns mer saker du gillar.

BEVAKA. Om du letar efter något specifikt, som till exempel en väskmodell – lägg upp en bevakning för detta, så får du ett mejl när ditt objekt dyker upp.

OMDÖME. Ställ dig själv frågan om auktionen är för bra för att vara sann? Titta alltid på vad säljaren har för omdömen sedan tidigare, och gör din research gällande marknadspris och så vidare.

SÄKERHET. Om du ska göra ett stort köp med högt belopp kan det vara smart att välja ett betalningssätt där köparskydd ingår, som till exempel Paynova.

Amy Venturini (@sustainably_by_emy) bär vintageklänning från YSL med ett Hermès-skärp och en Chanel-väska. Foto: EDWARD BERTHELOT / GETTY IMAGES Dela fotot på Pinterest

GUIDE FÖR DIG SOM SÄLJER PÅ NÄTET

RENSA. Plocka ut sådant du inte använder längre (se vad mycket plats du plötsligt får). Är du osäker på vad du ska göra dig av med kan du prova att lägga bort det en stund – saknar du det? Passa på att rensa under säsongsbytet, när man packar upp/ner vinterns eller sommarens plagg.

FÖRDELA. Gör olika högar. Spara. Sälja. Skänk.

GÖR DITT URVAL. Titta på kvalitet, skick, trendfaktor och hur unikt objektet är – det påverkar hur populär auktionen blir.

ANNONSERA. Lägg energi på att ta fina bilder i bra ljus i alla vinklar och på detaljer och göm inte skavanker, varken i bild eller i text. Skriv en informativ annons – tänk, vad skulle jag själv vilja veta? Tillhörande historier om huruvida du kanske ärvt eller köpt varan är bara positivt, och ju mer fakta du får med desto bättre.

SÄTT RÄTT RUBRIK. Att skriva ”Grå tröja” kommer inte skapa lika stort intresse som ”Ljusgrå kashmirtröja från Cos - helt ny lapparna kvar”. Var beskrivande och detaljerad.

PRISSÄTTNING. Vid en budgivning – sätt ett lågt utgångspris. Då är det större chans att fler hoppar på, och att priset sticker iväg. Är det inte en budgivning kan du kika på vad andra tar för liknande produkter, sen väger det så klart in vilket skick varan är i, hur unik den är och så vidare.

EFTER SÄSONG. Har du en skidjacka du vill bli av med i juli är det värt att vänta tills vintersäsongen är tillbaka då behovet av produkten ökar och därmed även budgivarna.

VAR SAK HAR SIN PLATS. Var noggrann med vad du säljer var. Av olika anledningar säljer vissa saker bättre på specifika plattformar. Idag finns många företag, appar, facebookgrupper och organisationer att välja på – så våga se dig om och utgå inte alltid ifrån vad du redan vet.

TESTA. Välj ut ett fåtal saker och se hur det går och om du lär dig något på vägen som du kan göra bättre nästa gång.

TA HJÄLP AV EN VÄN. Fråga någon du känner om feedback. Hur de upplever din annons, dina bilder och din text och om det är något de tycker du ska ändra. Ibland uppfattas saker annorlunda från ett annat perspektiv, och på så sätt undviker du missförstånd i din annons.

TA ALLTID BETALT I FÖRVÄG. Se till att få dina pengar innan du skickar varan. Sen rekommenderas det att alltid skicka varorna spårbart, och är det väldigt värdefullt är det viktigt att kolla vilken försäkring som transportören erbjuder – Schenker har till exempel ett betydligt högre försäkringsbelopp än Postnord.

BLI ETT ERFARET KÖP- OCH SÄLJPROFFS – NU! Det finns avgörande tillvägagångssätt som påverkar din framgång på andrahandsmarknaden, något man lär sig desto mer man håller på – eller kan ta del av här i Damernas Värld, där vi delar Traderas bästa tips. En nybörjare lägger bud på auktioner långt innan auktionen tar slut medan en erfaren köpare sparar det som hon eller han är intresserad av i sin minneslista för att sedan gå in några sekunder före auktionens slut och lägger sitt maxbud. En erfaren köpare ställer frågor om objektet till säljaren i god tid för att få svar på tveksamheter. En erfaren köpare bestämmer sig på förhand vad hen kan tänka sig att buda som högst, och hamnar därför inte i situationer med budtrissning. En erfaren köpare vet vad hen vill ha och är duktig på att leta i det digra utbudet. En erfaren säljare är ärlig i sina beskrivningar för att minska risken för besvikna köpare. En erfaren säljare packar sina paket väl. De vill skapa en härlig upplevelse med nöjda kunder, kanske skickar med ett kort eller ett sms med en vänlig hälsning.

EXPERTEN TIPSAR: SÅ GÖR DU NÄR DU KÖPER OCH SÄLJER EXKLUSIVA DESIGNERPLAGG ONLINE

Tina Lundin med en second hand-fyndad Hermès-väska. Foto: Instagram via @l_t_w_s Dela fotot på Pinterest

Den vanligaste frågan Tina Lundin (också känd som @letthemwearshoes på Instagram) får kring sin exklusiva designergarderob är: ”Hur har du råd?” Svaret är: hon sparar, är noga med vad hon lägger pengar på och ser till att sälja av sådant hon inte använder. Och resultat ger det – Tinas garderob är en dröm, så vi tar tacksamt emot hennes bästa tips på hur man uppnår den.

Bestäm dig för ett minimipris.

– Tänk: vad är det absolut minsta jag kan tänka mig att sälja denna för? Det sätter jag som startpris vid en auktion, då ångrar jag aldrig en försäljning.

Sluta vara sentimental.

– Att sälja något innebär att du kan köpa nytt! Sedan behöver inte nytt vara nytt – det kan gärna vara något annat som du köper vintage.

Håll koll!

– Vad är hett just nu och vad är på väg tillbaka? Kanske äger du något gammalt it-plagg som är på väg tillbaka igen. Samma gäller när modehusen anlitar en ny designer – detta kan ge enorm skjuts för varumärket.

Var noggrann.

– Bilderna är A och O. Ju tydligare och finare bilder du har desto bättre säljer din annons. Att lägga till bilder med en till exempel känd person som bär plagget brukar också öka intresset.

Sälj snabbt.

– Om du köpt något inför en säsong och redan känner dig klar med det efter ett par månader ska du se till att få det sålt! Då har värdet förmodligen inte gått ner, och du kan i princip nästan få tillbaka dina pengar.

Komikern Lucinda Price i secondhandfyndad trenchcoat från Burberry. Foto: CAROLINE MCCREDIE /GETTY IMAGES ASIAPAC Dela fotot på Pinterest

VAD SKA DU SÄLJA VAR?

Damernas Värld guidar dig till de bästa butikerna och vad som säljer bäst på respektive ställe.

Sellpy – mer eller mindre allt…

… från 50 kronor och uppåt. Sellpys köp- och säljplattform är en plats där du likväl kan hitta ett billigt plagg från någon av de stora kedjorna som du kan fynda något från ett av våra svenska märken som Cos och Totême. Här säljs även en hel del skönhetsprodukter. Är du ute efter att köpa ska du spana in deras edits med utvalda trender och stilar, eller deras pop-ups, där välkända ansikten som Bianca Ingrosso, Pernilla Wahlgren och Hanna MW säljer sina garderober. Här säljs även en hel del skönhetsprodukter. Är du ute efter att köpa ska du spana in deras Edits med utvalda trender och stilar, eller deras pop-ups, där välkända ansikten som Bianca Ingrosso, Pernilla Wahlgren och Hanna MW säljer sina garderober.

Tradera – svenska varumärken

Rodebjer, Dagmar, Acne Studios, Arkivet, ATP Atelier – på Tradera går våra mest älskade svenska varumärken som bäst. Målgruppen (och kanske köp- och säljmarknadens elit) både säljer och köper här, så du har goda chanser att både fynda något från våra svenska designers såväl som du kan göra en riktigt bra affär.

Vestiaire Collective – internationella lyxvarumärken

Från klassiker som Louis Vuitton Speedy bag eller ikoniska Hermès-sjalar till de absolut senaste trenderna från Bottega och Prada. Här hittar du alla internationella designerns, med allt från skor, smycken och klockor till jackor, jeans och klänningar. Tidigare kollektioner, unika designsamarbeten och de senaste it-plaggen. Utbudet är oändligt, och säkerheten hög. Vestiaire Collective granskar alla plagg och säkerställer att de är äkta vara (de skickas till dem innan de skickas vidare till köparen) och erbjuder säkra betalningsmetoder.

Facebook Marketplace – från skrot till (guld)korn

De senaste åren har Facebooks egna köp- och säljavdelning blivit en självklar marknadsplats för många. Här kan du köpa och sälja alltifrån mode till bilar, men kanske har hem och hushåll, inredningsprylar och möbler mest framgång här. Facebook Marketplace synkar med din profil och all kommunikation sker på Messenger. Ofta går det snabbt och enkelt! Missa inte heller alla de Facebookgrupper som samlar modeintresserade att köpa och sälja.

Blocket – från bostad till bil

Undviker du gärna att ge dig in i budgivningar och föredrar i stället fasta priser så är det Blocket du ska bli bästa vän med. Den här köp- och säljsajten vänder man sig kanske främst till för heminredning, de flesta har nog både sålt och köpt en och annan soffa här genom åren. Färdmedel, bostäder och elektronik är också stora kategorier – men mode finns, och missa inte utbudet av bröllopsklänningar.

ReSee – kurerat vintage

Ännu en internationell handelsplattform med fokus på lyxiga designers och vintagefynd. På Resee kan du välja mellan att skicka in de produkter du vill få hjälp att sälja eller boka ett möte – vilket passar speciellt bra om du har många varor och behöver konsultera. Resee tar 40 % av priset, men i gengäld får du hjälp med allt administrativt och kvalitetssäkring.

Traditionella auktioner - värdera dina varor

Auktionsverket, Bukowskis och Kaplans (för att nämna några) bör inte glömmas. Dessa gamla spelare tar in alltifrån exklusiva modeartiklar till dyr konst, så sitter du på några guldklimpar där hemma – kanske en ärvd diamantring, en Josef Frank-textil eller klassisk Gucci-väska – kan det vara värt att få den värderad för auktion. Det ska dock sägas att man kan göra riktiga fynd som köpare, ibland går möbelikoner till riktigt bra priser… allt handlar om tillgång och efterfrågan.

Affordable Luxury – väskor och accessoarer

Affordable Luxury fokuserar enbart på väskor och accessoarer (inklusive skor) från de mest välkända, klassiska modehusen. Mulberry, Burberry, Fendi, Chanel, Christian Dior och så vidare.

Ebay

Det finns i princip ingenting du inte kan köpa eller sälja på Ebay. Här finns allt! Har du testat andra plattformar utan framgång, prova Ebay.

Arkivet – handplockat sortiment

Bor du i Stockholm eller Göteborg kan du lämna in dina saker och handla från ett välsorterat sortiment på den kurerade second hand-butiken Arkivet, ett något mer modernt alternativ till alla vintagebutiker. Här går framförallt godbitar från skandinaviska märken bra, som & Other Stories, By Malene Birger, Ganni och Stylein, men likväl fynd från H&M och Zara kan köpas och säljas i fint skick.

Moderedaktören Mikaela Hållén i second hand-fyndade Louis Vuitton-jeans under Stockholms modevecka. Foto: ADAM KATZ SINDING/STOCKHOLM FASHION WEEK Dela fotot på Pinterest

VILL DU ATT NÅGON ANNAN SÄLJER ÅT DIG?

Föredrar du att någon annan tar hand om försäljningen åt di kan man lämna in sina varor till en butik som jobbar med just återförsäljning, men ofta tar de då en andel av försäljningspriset. Alternativt, skickar du in dina kläder till Sellpy. Alma Riihelä, Commercial Lead på Sellpy berättar om second hand-plattformens framgångskoncept.

– Det som skiljer oss från många andra second hand-butiker är att vi tar hand om hela säljprocessen från start till slut. För de som gärna slipper allt detta så behöver man som kund hos Sellpy bara packa ner de varor de inte längre har användning för i en Sellpy-påse så tar vi hand om resten. Vi hämtar, kvalitetssäkrar, prissätter och fotograferar varorna för att skapa annonserna åt våra säljande kunder, säger Alma.

ÄR KÖP- OCH SÄLJ-MARKNADEN TRYGG?

Det finns ingen anledning att vara orolig på köp- och säljmarknaden om man är noggrann, eftertänksam och följer de råd som anges, som att till exempel använda sig av betalningsskydd eller alltid se till att få pengar innan man skickar något. Dagens plattformar vet hur viktigt det är med säkerheten, och det är något de lägger stor vikt vid att utveckla och tillhandahålla. Följer du de grundläggande reglerna och råden kan du känna dig säker.

LÄS MER: 5 smarta modeknep: så ger du dina kläder nytt liv

LÄS MER: Evig stil med endast 50 plagg – så skapar du en kapselgarderob

LÄS MER: Så blir du expert på vintageshopping – Liselotte Watkins bästa knep