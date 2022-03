Eko-stylisten Sophie Tillquist: ”Så rensar du garderoben med hållbarhet i fokus”

Våren är på ingång och kanske går du i tankar om att rensa garderoben inför den nya årstiden. Testa att garderobsrensa med ett nytt fokus – nämligen hållbarhet. Eko-stylisten Sophie Tillquist berättar mer.

Vad skiljer en hållbarhetsfokuserad garderobsrensning från en vanlig?

– I en vanlig rensning går man inte på djupet och analyserar sitt köpbeteende. Det måste man göra när man gör en rensning för att bygga en hållbar garderob. Många har en emotionell koppling till shopping – man shoppar för att fira något, trösta sig själv eller av uttråkning. När man vet sina triggers så kan man utmana dem lättare. När jag gör en garderobsstyling så analyserar jag också status på garderoben med kunden. Hen får fundera på vilka plagg hen alltid känner sig snygg i, vilka snitt och färger som funkar, vilka basplagg som saknas i garderoben … Man analyserar på djupet helt enkelt, samtidigt som man även rensar.

Vilka hållbarhetsrelaterade garderobsutmaningar stöter du oftast på bland dina kunder?

– Att man har ett shoppingbeteende som är emotionellt, det vill säga att man går på impuls och känsla. Shopping är självklart en ekonomisk fråga men jag brukar tipsa om cost per wear. Om du köper en byxa för 200 kronor och hinner använda den fyra gånger innan sömmen brister så kostar plagget 50 kronor per användning. Du ger säkert denna byxa till donation då du inte vill lägga 150 kronor på att laga ett plagg som kostat 200. Men om du köper en byxa för 1 500 kronor som du använder i fyra år, två gånger i veckan, med en lagning under dessa år, så har du i stället en kostnad på 3,75 kronor per användning.

– Många tvättar även sina plagg alldeles för ofta. Att vädra räcker många gånger gott och väl.

Sophie Tillquist jobbar som stylist med inriktning på hållbarhet. Foto: Frank-Adam Hagman Dela fotot på Pinterest

Dina tre bästa tips för att bygga en hållbar garderob.

1. Investera i bra basplagg i naturmaterial.

2. Analysera passform, snitt och färg av det du använder mest i garderoben och gör copy/paste på snitt när du ska köpa något nytt.

3. Utforska second hand, och där är accessoarer är en bra ände att börja i.

SOPHIE TILLQUIST Gör Operativ chef och stylist på pre-loved konceptet ReRobe. Ålder 49 år. Bor Östermalm, Stockholm.

Hur hanterar man separationsångesten som kan uppstå när man rensar?

– Sälj i second hand-butiker där du vet att du kan få bra betalt, sätt upp plagget på väggen som dekoration om du inte vill skiljas från det eller låna ut plagget till en närstående med premissen att du säger till när du vill ha tillbaka det.

Vilka plagg hade du aldrig rekommenderat någon att köpa?

– Jag tycker att man generellt ska undvika polyester och andra plastmaterial.

