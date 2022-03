5 smarta modeknep: så ger du dina kläder nytt liv

Foto: New Africa - stock.adobe.com

Går det att vara moderiktig och klimatsmart på samma gång? Det mest hållbara valet du kan göra är att använda och förlänga livslängden på de kläder du redan äger. Ur miljö- och klimatsynpunkt är det alltid bäst att fokusera på att ett plagg ska ha en så lång livslängd som möjligt, det vill säga att vårda och använda det som redan finns. Att som konsument redan från början hellre välja plagg med hög kvalitet som du kommer använda många gånger är A och O, men även att sköta om plaggen och tvätta på ett så skonsamt sätt som möjligt. Uppdatera sedan modegraden genom att sy om det eller skapa nått nytt av det som redan finns tillgängligt.

Byt kläder eller handla second hand

Att handla vintage och second hand i stället för nytt gör att du kan förnya garderoben på ytterligare ett miljövänligt sätt. Det kan dessutom vara mer inspirerande att ta vara på det som redan existerar där ute, styla om och ge nytt liv. En bonus är ju också så klart att det kostar mindre och blir smart ekonomiskt.

Ett annat sätt att ta hand om redan tillverkade plagg är att rakt av byta kläder med andra. Naturskyddsföreningen har arrangerat klädbytardagen sedan 2010 och i år blir det hela två stycken.

– Många av oss shoppar alldeles för mycket, men samtidigt börjar allt fler tröttna på köp-och-släng-trenden. En klädbytardag är en rolig, social och helt gratis aktivitet som ger konkret miljönytta. Livet på kläderna förlängs och vi bidrar till en bättre miljö, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.

Klimatvinsten med second hand Tillverkningen av kläder är mycket resurskrävande och textilier står för upp till tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Den största klimatpåverkan från svensk klädkonsumtion, över 80 procent, sker i produktionsledet som kräver stora mängder energi, vatten och kemikalier. Genom att köpa second hand uppstår inga nya produktionsutsläpp.



Ett par nya jeans motsvarar 197 begagnade par jeans i klimatpåverkan. En ny jacka motsvarar 393 begagnade jackor i klimatpåverkan. Klädbytardagar På den senaste stora Klädbytardagen som arrangerades 2019, fick 58 000 plagg en ny ägare. Förutsatt att dessa ersatte inköp av nya plagg bidrog Klädbytardagen det året till enorma resursbesparingar: 348 ton koldioxid, 73 000 kubikmeter vatten och 38 ton kemikalier.

Den första arrangerade klädbytardagen 2022 är lördagen den 26 mars, då Naturskyddsföreningen och en rad andra aktörer arrangerar evenemang för klädbyten. Årets andra Klädbytardag blir av på Världsmiljödagen, den 5 juni 2022. Lista: Här är alla arrangerade klädbytardagar i Sverige 2022

Källa: Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket

Så ger du dina kläder nytt liv – 5 smarta knep:

1. Gör tvärtom!

Tänk såhär: "Vad är motsatsen till hur det här plagget eller accessoaren egentligen ska bäras? Och så gör du tvärtom! Sätt rejäla axelvaddar i stickade tröjor - det ger en skarp look och plötsligt förvandlas ett rätt så avslappnat plagg till ett festplagg. Att stoppa in plagg som normalt inte ska vara instoppade (kavajer, stickade tröjor etc.) i byxor med hög midja och kanske även addera ett coolt skärp är ett annat tips som förändrar ett basplagg totalt. Likaså att bära strumpor i öppna skor samt att vända på överplagg: Skjortan får knäppningen på ryggen, kavajen öppningen bakåt, klänningar och tröjors ringningar hamnar på motsatt sida… Plaggen får en helt ny känsla!

2. Ha en egen klädbytardag

Samla ihop vännerna eller släkten, ta med kläder som passar för kommande säsong och byt kläder med varandra. Det som ingen vill ha skänks till återvinning och försäljning i en secondhand-butik.

3. Laga eller gör om plagg

Många plagg är enklare att laga eller fixa till än vad man tror. Är du sykunnig är det bara fantasin som sätter stopp, men annars kan du ta hjälp. Till exempel kan ett för stort linne bli rätt storlek genom att man klipper av en bit av de tunna axelbanden längst bak och sedan syr fast änden på baksidan av tyget. Kan dina gamla plagg bli till helt nya? Inspireras av till exempel Remake Sthlm där återbruk är själva grunden i verksamheten som visar att design, hög trendkänsla och fantastiska plagg kan skapas utan nya material.

4. Fundera på varför

Börjar kavajen kännas småtråkig, men du vet inte riktigt varför? Kanske du gillar passformen, och färgen är ju egentligen bra. Men när du verkligen tänker på det kommer du kanske fram till att det är knapparna som är problemet. Byt ut dessa, och du har en ”ny” kavaj som du är nöjd med, i många fall handlar det om detaljerna. Fundera även på vilka plagg du faktiskt behöver. En välplanerad basgarderob räcker långt och kan fungera oavsett säsong. Att vara modeintresserad behöver inte innebära att du köper mycket nytt – det handlar också om att vara medveten om vad du har och hur du kan använda det på smartast sätt.

5. Byt ordning på kläderna

Ett smart tips för att få din garderob att kännas ”ny” är att "byta ordningen" på kläderna: Ha en skjorta utanpå en stickad tröja. Låta en underklänning vara utanpå en längre klänning så den sticker ut nedtill. Ha bh-liv ovanpå en tröja eller skjorta... Bara fantasin sätter gränser!

