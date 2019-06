Journalistikens verkliga klimathjältar finns i Afrika

MEDIEKOLLEN Plötsligt satt de bara där. Mitt på Åttonde avenyn. Utanför New York Times. Tidningarnas tidning.

Klimataktivisterna protesterade och låtsades dö framför redaktionshuset – allt för att kräva mer klimatjournalistik.

Nu kanske inte New York Times är det största problemet, dock, och de verkliga klimatkämparna är ändå några andra.

Reportrarna i Afrika är hjältarna när världens medier nu sätter fokus på miljöjournalistiken. Där dör de på riktigt–

70 personer greps av New York-polisen när de skanderade om ”en mer effektiv klimatbevakning”.

– Vi vill att New York Times, och all annan media, ska behandla klimatförändringen som den kris den är! krävde talespersonen Donna Nicolino.

New York Times, dock, svarade att tidningen förra året publicerade hela 795 artiklar om klimatet:

– Det finns inget annat media i USA som ägnar mer tid, personal eller resurser för att producera genomarbetad journalistik för att hjälpa läsarna att förstå klimatförändringen än New York Times.

Så är det säkert. Också här i Sverige ökar bevakningen i allmänna nyhetsmedier, inte minst vi på Expressen satsar på en dedikerad redaktion med fem journalister, dagliga klimatsidor, en särskilt sajt och massutbildning av 400 medarbetare i samarbete med tidskriften Aktuell Hållbarhet.

Men en debattartikel i brittiska Guardian avslöjar: amerikanska tv-kanalen ABC´s program ”World News Tonight” ägnade mer tid åt den senaste brittiska kungababyn än vad tilldelade klimatförändringarna under hela 2018.

Och stora mediehus som CBS, NBC och ABC nämnde inte ord som ”klimatförändring” eller ”global uppvärmning” en enda gång all sin rapportering om översvämningarna i USA i mars.

## Jag vet inte hur sådana här granskningar skulle falla ut om de gjordes i Sverige, men har ändå känslan av att vi har kommit en smula längre. Få svenska redaktioner kan matcha New York Times eller för den delen Guardians resurser, men klimatbevakningen har ändå prioriterats upp rejält.

Klimataktivisterna i New York fortsätter nu med att protestera mot Fox News, som till och med anklagas för att sprida klimatkrisförnekande uppgifter.

Men kanske är det i Afrika som de riktiga hjältarna finns?

Flera medier har berättat om Jabir Idrissa som för ett par år sedan var en av Tanzania´s mest prominenta undersökande journalister.

Han skrev om korruption, människorättsövergrepp och miljöfrågor.

Sedan rapporterade han om en guldgruva, North Mara, vilket retade myndigheterna.

Jabir Idrissa skrev för två systertidningar, MwanaHalisi och Mawio, och de första reportagen om gruvan gjordes redan för tio år sedan. Till slut ledsnade makten.

## Tidningarna stängdes, efter att ha påståtts sprida ”hat” och inte respektera tidigare presidenter i Tanzania. Mönstret är allt för bekant.

2015 tillträdde John Magufuli som president och sedan dess har fyra olika tidningar tvingats slå igen.

Journalister kan också fängslas i upp till tre år om de sprider ”falska” eller ”missledande” uppgifter.

Att uppmärksamma miljöproblem eller gruvbolagens framfart har alltid varit farligt. 2011 greps Berdina Nyakeke (the Citizen), Anthony Mayunga (Mwananchi), Mabere Makubi (Channel Ten) och Anna Mrosso (Nipashe) efter att ha skrivit om samma gruva som Jabir Idrissa bevakade.

Enligt the Committee to Protect Journalists har 13 journalister som rapporterat om miljöproblem mördats runt om i världen under det senaste decenniet.

Ryssland, Brasilien – det handlar inte tyvärr bara om Tanzania.