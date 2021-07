Den majestätiskt flytande Klarälven förstärks till rena vaggvisan medan jag sakta rullar fram utmed älven med Jussi Björlings skönsång i öronen. Inte ens framåt natten släpper han greppet, utan fortsätter nynna ”Ack Värmeland, du sköna” någonstans i bakhuvudet tills jag somnar.

En del anser att Anders Fryxells folkkära landskapssång från 1822 vore både vackrare och starkare som nationalsång än ”Du gamla, du fria”. Steget är kanske inte så långt, eftersom Värmland är en veritabel smältdegel av svensk kultur, historia och natur. Här finns kulturen, med dess berömda skalder, konstnärer, skulptörer, lokala hantverkare, alla av hög klass. Finnbygdens, herrgårdarnas och gruvindustrins historia, alla var de med och byggde Sverige. Och den stolta naturen med storskogar, berg och böljande fält. Vänerns norra kust uppsliten i sitt pussel av skärgårdsöar. Frykensjöarna och Klarälven, Värmlands livgivande aortor. För att uppleva Värmlands olika delar har jag valt ut tre intressanta hotell som mina baser.

Den historiska Östra bron i Karlstad invigdes 1797 av Gustaf IV Adolf. Foto: Peter Hanneberg

Det värmländska landskapets oemotståndliga själ drabbar mig redan första kvällen i Karlstad, när jag vandrar från Hotell Drott bort till Klarälven. På året trettio år tidigare bodde jag på samma hotell och stod vid samma älvkrök mitt i staden i den ljumma sommarkvällen och såg det sista timret långsamt flyta förbi.

Jugendinspirerade Hotell Drotts uppfördes 1909 mittemot den lika vackra järnvägsstationen, bara några kvarter från älven. Det känns en aning nostalgiskt att åter ta in på anrika Drott i ett av de vackra hörnrummen, för här bodde jag just den sommaren då den historiska timmerflottningen gick i graven. Med Klarälvsflottningens nedläggning 1991 upphörde traditionen i hela Sverige.

Än i dag flyter timmer på Klarälven, men nu är stockarna ihopsurrade till flottar och fenomenet heter ekoturism. Längre norrut glider familjer och vänner sakta nedströms i ett naturnära, kontemplativt äventyr, sover under regnskydd och lagar sin mat i trangiakök utan att lämna flotten. Oåtkomliga för all världens krav under flera dygn. Kan man hitta en bättre svemester?

"Sola i Karlstad" en gladlynt ortsbo, står staty vid Klarälven mitt i staden. Foto: Peter Hanneberg

Låt oss göra Karlstad först och sedan följa Klarälven motströms, norrut. Karlstads gröna oas och viktigaste rekreationsområde är Mariebergsskogen i älvdeltat. I parken möts man redan innanför grindarna av Lennart Sands kraftfulla varg i brons, Värmlands landskapsdjur. Från Naturum, som ger en fin introduktion till hela länets natur, utgår stigar genom skogen och gångbroar över våtmarkerna. Måsarna skränar över vassruggarna.

Inne i centrum delar Sandgrundsudden Klarälven i två huvudfåror. Här har Värmlands­akvarel­­lis­ten Lars Lerin haft lyckan att få ta över en stor byggnad för sin konsthall. Dit får han draghjälp av närmaste grannen Värmlands museum, vars orientaliska tempelbyggnad i ockragult har en kvartsmiljon besökare årligen. Kanalturerna med båtbussarna glider förbi utanför.

Karlstadsbuss kör turister i vackra träbåtar genom kanalerna för att se staden. Foto: Peter Hanneberg

Öster om Karlstad väntar Alsters stiliga herrgård med anor från 1300-talet, och Värmlandsskalden Gustaf Frödings födelseplats 1860. Här står både rummet och sängen för hans nedkomst kvar. I närheten, på andra sidan E18, ligger Frödingdungen där den trolska Frödingstenen restes 1921, huggen av Värmlandsskulptören Christian Eriksson. ”Den dungen är mig kär, min barndom susar där”, diktar Fröding på stenen.

Nationalskalden Gustaf Frödings byst blickar ut över hans herrgård Alster. Foto: Peter Hanneberg

De bilburna har en ljuvlig resa framför sig om de kör väg 62 norrut längs Klarälven. Den följer troget Klarälven trettio mil till norska gränsen. Cykel är ett hälsosamt alternativ. På andra sidan älven bjuder Klarälvsbanan på nio avkopplande cykelmil upp till Uddeholm, helt utan biltrafik. Den forna järnvägen revs och banvallen asfalterades till cykelsvemestrarnas glädje.

Här ligger också Hagfors, Monica Zetterlunds födelse- och uppväxtort. Och Stjärnsfors station, varifrån vi kan rulla i väg genom naturen på en dressin. Populärast är den lagom långa familjeturen de sex kilometerna till Hagfors järnvägsmuseum.

össebergsklättens torn bjuder på vida vyer över Fryken. Foto: Peter Hanneberg

I Ransäter äger den brokiga Ransäterstämman rum i juni. Byn förvaltar i dag hemgårdarna för ortens kändisar, Erik Gustaf Geijer och Tage Erlander, som museer. Geijer var en ultramångsidig kulturperson. Som en av den svenska nationalromantikens fäder passar han därför bra in i bilden av Värmland som ett storslaget Sverige i miniatyr. De samtida historikerna Geijer och Fryxell, han som skrev texten till Ack Värmeland, du sköna”, var ovänner på grund av skilda uppfattningar om nyromantiken, som prästen Fryxell avskydde.

Från Ransäter kör jag västerut till Frykensjöarnas natursköna dalgång, där hotellet Selma Spa i Sunne blir min bas i tre dygn. Här kan man stärka sig med massage, gym, varma bad och bra mat, för att om dagarna utforska omnejdens sevärdheter. Den mycket spatiösa anläggningen med sin varma infinity-pool blir som en drömlik oas att återvända till efter svettigt dagsvärv.

Härifrån ser jag norra och västra Värmland. Börja med Sunnes spännande kyrka. Är barnen med så vill de säkert ägna minst en halvdag åt Sunne vattenland. Vid Övre Fryken reser sig Tössebergsklätten med storslagna vyer över sjön. Körande norrut längs Klarälvsdalen möter jag vid Edebäck Klarälvens mäktiga meandrar. Älven slingrar sig likt en blå orm genom landskapet. Cykel går bra även här på den mindre trafikerade landsvägen på älvens motsatta sida.

Den vackra Sunne kyrka byggdes i nygotisk stil 1888. Foto: Peter Hanneberg

Snart når jag Ekshärad med sin vackra, spånade, röda träkyrka från 1600-talet och dess ovanliga skog av gravkors av lokalt smidat järn. Dess föregångare var en stavkyrka som blev en helig viloplats under pilgrimernas hårda vandring till S:t Olofs grav i Nidaros (Trondheim). En rekonstruktion av stavkyrkan fascinerar utanför Ekshärad.

Tio mil norrut väntar Ransby med Utmarksmuseet, som hyser den omistliga, fyrtio(!) meter långa Pilgrimstapeten, en lokalt broderad skildring av pilgrimsfärderna. På väg dit passerar vi bron över Klarälven vid Åstrand, precis där Vildmark i Värmland bygger timmerflottar och puttar ut sina gäster för att starta färden nedströms.

Intressant är att sedan ta väg 45 söderut till Torsby och Finnskogarna. I Torsby kan man åka skidor året runt i den specialbyggda skidtunneln på 1,3 kilometer. Ritamäki finngård vid riksgränsen är fint bevarad och under högsommaren aktiv och levande för besökare. Karmenkynna hembygdsgård i Lekvattnet har samlat ett femtontal hus från finnbygderna.

Omistlig är Rottneros skulpturpark med verk av Christian Eriksson, Vigeland, Milles och Eldh. Rottneros herrgård fick bli Ekeby herrgård i Selma Lagerlöfs roman ”Gösta Berlings saga”. Selma sitter själv staty på en tron i parken medan hennes författarstuga Mårbacka tronar bara en halvmil bort fågelvägen, ett grandiost litet palats i den värmländska landsbygden.

Rottneros herrgård fick bli Ekeby herrgård i Selma Lagerlöfs roman "Gösta Berlings saga". Foto: Peter Hanneberg

Fyra mil åt sydväst öppnar sig sjön Glafsfjorden med den kända linnevävarorten Klässbol, väl värt ett besök inklusive shopping av detta högklassiga lokala hantverk. Nära är det sedan till Arvika och sjön Racken, där en koloni konstnärer levde för hundra år sedan. Skulptören Christian Erikssons hem och ateljé ingår i Rackstadmuseet.

I sydöstra Värmland tar jag in på 1700-talsherrgården Hennickehammar, ett behändigt träpalats som lever en avskild, kontemplativ tillvaro med en underbar bastustuga vid trollskogssjön Hemtjärn. Boendet är en historisk plats i sig och serverar såväl kulinariska upplevelser som vackra, meditativa omgivningar och vedbastu, gym, spa och vandringsstigar.

Hennickehammars herrgård byggdes 1722 av en av järnbrukens patroner. Foto: Peter Hanneberg

Trakten kryllade av masugnshyttor på 1600- och 1700-talen. Mest känd är det sevärda Långban med anor ända från 1500-talet. I Filipstad sitter Värmlands­skalden Nils Ferlin bronsstaty på en bänk och naturligtvis har stadens stolthet också ett eget museum.

Nils Ferlin förevigad på sin favoritbänk mitt i Filipstad. Foto: Peter Hanneberg

I Karlskoga möter jag Alfred Nobel i egen hög person på Björkborns herrgård. Han tar emot i sitt dynamitlabb i skepnad av en naturtrogen vaxdocka. Med Nobelpriset satte han Sverige på världskartan. Så klart hade även denne globalt aktade uppfinnare en anknytning till Värmland, landskapet som är Sveriges skönhet och framgång i ett nötskal.

Alfred Nobel hade sin bas i Karlskoga under flera år före sin död. Foto: Peter Hanneberg

RESFAKTA: VÄRMLAND Värmland räknas till nordvästra Svealand och Karlstad ligger vid E18 på järnvägslinjen Stockholm-Oslo. Idealiskt för bilturism om man vill se mycket. • Bil Stockholm-Karlstad tar fyra timmar. • Flyg går från Arlanda till Karlstad och Hagfors. • Bra cykelleder finns lokalt. Läs mer: visitvarmland.com

SE & GÖRA

1. Med båtbuss på ”älva”, Karlstad

Karlstadsbuss inkluderar även kanalbåtar som kör både sightseeingturer och linjetrafik. Perfekt för att se staden från ett nytt perspektiv.

Båtbuss, bästa sättet att uppleva Karlstad! Foto: Peter Hanneberg

2. Klässbols linneväveri, Klässbol

Klässbol har vunnit sin berömmelse genom oklanderlig skicklighet vid vävstolarna. Familjeföretaget blev därför både Kungliga hovets och Nobelfestens leverantör av dukar.

Adress: Damastvägen 5

Klässbols linneväveri är leverantör till både Kungliga hovet och Nobelfesten. Foto: Peter Hanneberg

3. Lesjöfors museum

Här exponeras ett spännande myller av allt tänkbart från främst 1940-60-talen. En nostalgisk upplevelse utlovas.

Adress: Kanalvägen 1

ÄTA & DRICKA

4. Zest, Karlstad

På väg till fots in mot centrum från Värmlands museum och Lars Lerins konsthall passerar man Zest Ekologisk Matbar som ett hål i väggen på Norra Strandgatan 17. Där inne ryms växter och färggranna sallader och somriga fruktsmoothies som efter en lunch får en att känna sig ny inombords.

Adress: Norra Strandgatan 17

5. Karmenkynna finngård, Torsby

Husmanskosten under skogsfinnarnas hårda slit i Värmland lever kvar som ett lokalt kulturarv. Rätten heter ”motti med fläsk”. För gourmanden inte precis någon michelinbestjärnad måltid, men upplevelsen ligger i att den har historia.

Adress: Lekvattnet 48

6. Ulvsby herrgård, Sunne

Anna-Stinas matsal på Ulvsby ser ut över Frykensjön medan man avnjuter dess rekommenderade herrgårdsmeny i den historiska byggnad som både Selma Lagerlöf och Göran Thunström haft med i sina romaner.

Adress: Länsmansgården 1

BO BRA

7. Selma Spa, Sunne

Sommartid bor man två men betalar spa för en. Omväxlande, spännande arkitektur. Spatiösa ytor för en mångfald aktiviteter inom relax, träning och spa. Skogsslingor, bra gym, relaxrum, tre pooler varav två utomhus som är uppvärmda, en av dem infinitypool. Ångbastu, arombastu, jacuzzi. Bra restaurang serverar stora portioner och en riktigt variationsrik frukostbuffé.

Adress: Sundsbergsvägen 3

Selma Spa i Sunne har lockat allt fler relaxsugna besökare. Foto: Peter Hanneberg

8. Hennickehammars Herrgård, Filipstad

Byggd i trä 1722 i sydöstra Värmland där järnmalm brutits och förädlats sedan 1600-talet. Bruket Hennicke gav namn åt herrgården. Med sin naturskönhet en perfekt plats för allt från bröllop till weekends. 20 rum i herrgården, 22 rum i nya byggnader. Dessutom billigare logi i stugbyn Vargbyn. Bra kök med bistromeny och à la carte med svensk inspiration.

Adress: Hennickehammar 3

Hemtjärnen vid Hennickehammar lockar till bad och kanotfärder. Foto: Peter Hanneberg

9. Clarion Hotell Drott, Karlstad

Jugendhistoriskt boende centralt i korsningen vid centralstationen, med gångavstånd till det mesta. Ovanligt och välkommet är att både frukost, fika och middag ingår! Stora rum med 3,4 meters takhöjd. Mysig, välförsedd bar mot gatan. Ett trevligt inslag är Värmlands berömda kulturpersoner som följer en från jättetavlor i receptionen, baren och alla korridorer.

Adress: Järnvägsgatan 1

LÄS MER: 10 sköna skäl att älska vackra Värmland