Snart kan semestern på Kanarieöarna bli dyrare

Tidigare i veckan signerade ledarna för de fyra partier som ingår i regeringsunderlaget på Kanarieöarna sin regeringsförklaring. I samband med detta bekräftade de också att de troligen kommer att införa turistskatt, skriver Canariajournalen. Två av de fyra partierna, Nueva Canarias (NC) och Podemos, har länge velat införa skatten, och nu verkar man också ha fått med sig de båda andra partierna PSOE och ASG. Det kommer att röra sig om en mindre avgift per övernattningsdygn för varje turist.

Intäkterna från skatten ska gå till upprustning av gator, torg och offentliga byggnader, och till att bevara och beskydda naturområden, enligt förslaget.

LÄS MER: Turister rasar – fördubblad skatt i semesterparadiset

Tar efter Mallorca och Ibiza

Mallorca och Ibiza införde turistskatt redan 2016, vilket har gett stora inkomster till öarna, och nu planerar alltså politiker på Kanarieöarna att ta efter Balearernas initiativ. Även städer som London, Paris, Lissabon, Berlin och Amsterdam har infört olika former av turistskatt. Kanarieöarnas regering har inte tillkännagett storleken på den planerade skatten, men på Balearerna betalar man mellan 1 och 4 euro (mellan cirka 10 och 40 kronor) per person och natt, beroende på nivån på boendet. Barn under 16 år behöver inte betala turistskatt.

Om skatten införs på Kanarieöarna innebär det att en semestervecka för en familj kan bli upp till 600 kronor dyrare än i dagsläget.

Kanarieöarnas hotell sänkte priserna

Turistskattens kritiker fruktar att den kan leda till en minskning av turismen. Även näringslivet på öarna är negativa till skatten. José María Mañaricua, ordförande för Kanarieöarnas hotellförening FEHT, tillkännagav i våras att priserna på många hotell på öarna skulle sänkas med mellan 10 och 30 procent för att minska fjolårets tapp på turister, något som Allt om Resor skrivit om tidigare. Turistskatten skulle alltså helt motverka den åtgärden.

Turismen till Kanarieöarna noterade ett rekord 2017, då nästan 16 miljoner turister besökte öarna, enligt Turismo de Islas Canarias. I fjol blev det en liten minskning, men siffran 15,6 miljoner besökare är ändå den näst högsta genom tiderna.

LÄS MER: Resa till Kanarieöarna? Här är bästa ön för dig