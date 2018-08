– Jag har aldrig klagat på en semester – men den här blev en katastrof från början till slut, säger Freda Jackson.

81-åringen och hennes väninna hade rest från Blackburn, en timmes bilfärd norr om Manchester i England, till kuststaden Benidorm i Spanien. En populär semesterstad bland såväl utländska som spanska turister.

Men klientelet på charterhotellet Poseidon Playa, en bit utanför stan, var inte till Fredas smak. Det var "för många spanjorer" på hotellet, anser hon.

– Hotellet var fullt av spanska turister och de gick oss på nerverna för att de var så oförskämda, säger hon.

– En kväll, en spansk kille knuffade nästan till mig så att jag flög och han gick bara därifrån, utan att ens be om ursäkt efteråt.

Även underhållningen var det fel på, enligt britten.

– Det var fokuserat och anpassat för spanjorerna – varför kan inte spanjorerna åka någon annanstans under deras semester?

Britten kräver pengarna tillbaka

Freda och hennes 61-åriga väninna hade skrapat ihop pengar till drömresan i ett år, säger hon.

De hade betalat drygt 13 000 kronor ( 1 133 pund) för chartern. Nu kräver de pengarna tillbaka eller en gratisresa som kompensation för mardrömssemestern förra året.

Freda säger att hon inte hade möjlighet att klaga under semestern eftersom resebolaget hon åkt med inte haft några representanter på plats. Men nu har hon skickat in ett klagomålsbrev till Tui, som enligt henne förstört drömsemestern och sålt in den på fel sätt.

Resebolaget hade bland annat rekommenderat hotellet, trots att de brittiska vännerna sagt att de hade svårigheter att gå.

– Vi ville åka någonstans där det var platt, inte på en kulle eftersom vi har svårt att röra oss.

– Som toppen på isberget talade de om för oss när vi kom till receptionen att vi skulle bo på 14:e våningen. Tack och lov blev vi flyttade till den andra våningen, vilket var 42 steg ner till hotellets pool, säger britten.

De brittiska vännerna hade även åkt till flygplatsen i Manchester i onödan den 10 maj, innan de fick veta att avgångstiderna var flyttade.

Får tusentals kronor i kompensation

Efter Fredas klagomål fick hon och vännen först en kupong på knappt 900 kronor som kompensation för att de varit besvikna på semestern. När de vägrade ta emot kupongen höjde resebolaget kompensationen till drygt 6 600 kronor.

Men den var inte för själva hotellvistelsen, förtydligar resebolaget.

– På grund av ett systemfel fick inte Ms Jackson information om att hennes flyg ändrades förrän sex dagar innan avgång. Vi är väldigt ledsna över besväret detta har medfört och undersaker vad som hänt så att det inte händer igen. Vi har erbjudit Ms Jackson och hennes resekompanjon en kompensation för att försöka rätta till situationen och hoppas hon accepterar gesten, säger en talesperson på Tui.