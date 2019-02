På torsdagen lyfte de första vattenfyllda drönarna över Bangkok – i ett försök att skingra den giftiga dimman som legat över staden i veckor.

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, ska luftkvalitén ligga under 25 för att människor ska kunna andas normalt. På onsdagen, dagen innan drönarna sattes in som en tillfällig nödlösning, låg nivån på 175 i Bangkok, rapporterar CNN.

Drönare sprejar vatten över Wat Suthat i Bangkok. Foto: SAKCHAI LALIT / AP TT NYHETSBYRÅN

Kritik mot drönarna

Tara Buakamsri på Greenpeace Thailand är kritisk. Han menar att tilltaget är ett jippo som inte minskar mängden luftpartiklar som är skadliga för oss människor avsevärt. De mikroskopiska partiklarna som är mindre än 2,5 mikrometer (även kallade PM2,5) finns kvar, förklarar han för CNN:

– Det (vattnet från drönarna) kanske kan dra ner mängden PM2,5-föroreningar i vissa områden, men i övrigt är det värdelöst, säger han.

Tara Buakamsri anser att nödlösningen inte fokuserar på det verkliga problemet.

– Bangkok är en megacity [en väldigt stor storstad], en av de största i Sydostasien. Antalet bilar på vägarna ökar hela tiden som orsakar olika typer av luftföroreningar, särskilt dieselbilar som släpper ut PM2.5, säger han.

– En annan utsläppskälla är från fabriker.

Resenärer och thailändare får gratis munskydd för att skydda sig mot smogen. Foto: NARONG SANGNAK / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Söker alternativa lösningar

Borgmästaren Asawin Kwanmuang medger att drönarna inte kommer att fungera i längden och välkomnar alternativa lösningar.

– De som har kunskap inom området, dela inte era åsikter med andra, kom med dem till mig, säger han till Evening Standard.

Han uppmanar akademiker och experter att kliva fram.

Thailands turistmyndighet, TAT, uppmanar turister att bära munskydd och kontrollera luftkvalitén på hemsidan Air4Thai.

På onsdagen beslutade premiärministern Prayuth Chan-ocha att stänga 437 skolor på grund av föroreningarna som väntas hålla i sig fram till måndag, rapporterar Evening Standard.

